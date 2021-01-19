У Санкт-Петербурзі затримали сімох учасників пікету на підтримку кримських татар, - Чубаров. ФОТОрепортаж
Поліція РФ затримала в Санкт-Петербурзі сімох учасників акції руху Стратегія-18, організованої на підтримку кримськотатарського народу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.
"У Санкт-Петербурзі затримано учасників руху Стратегія-18, які проводили щомісячну акцію (одиночні пікети) на підтримку кримськотатарського народу", - повідомив Чубаров.
За його даними, 18 січня о 20-й годині в поселенні Мурино (Санкт-Петербург) поліція затримала Іллю Ткаченка, Ольгу Смирнову, Володимира Шипіцина, Асана Мумджі, Дмитра Негодіна, Ільяса Ешрефа, Олексія Лейна, які проводили поодинокі пікети на підтримку кримськотатарського народу в рамках щомісячної акції Стратегія-18.
Як повідомив Чубаров, усі затримані, крім Асана Мумджі, доставлені до 87-го відділення УМВС Росії по Всеволозькому району Ленінградської області.
Асана Мумджі відвезли в Центр протидії екстремізму, зв'язок з ним відсутній.
За останніми даними, Мумджі привезли у 16-й відділ поліції Санкт-Петербурга, де на нього імовірно оформлюють адміністративний протокол за попередні акції протесту.
Безстрокова акція під назвою Стратегія-18 організована російськими активістами із Санкт-Петербурга і Москви в пам'ять про день депортації кримських татар - 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа вони виходять на вулиці з пікетами, їхня мета - розповісти про ситуацію з порушенням прав людини в окупованому Криму.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Мабуть тому, що російські слова закінчилися.
Ах Да, у мокш ще не було русского язика, а розмовляти фінт-угорсько-татарсько-мордвінським им чомусь було взападло.