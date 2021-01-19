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Новини Фото Репресії в окупованому Криму
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У Санкт-Петербурзі затримали сімох учасників пікету на підтримку кримських татар, - Чубаров. ФОТОрепортаж

Поліція РФ затримала в Санкт-Петербурзі сімох учасників акції руху Стратегія-18, організованої на підтримку кримськотатарського народу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"У Санкт-Петербурзі затримано учасників руху Стратегія-18, які проводили щомісячну акцію (одиночні пікети) на підтримку кримськотатарського народу", - повідомив Чубаров.

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За його даними, 18 січня о 20-й годині в поселенні Мурино (Санкт-Петербург) поліція затримала Іллю Ткаченка, Ольгу Смирнову, Володимира Шипіцина, Асана Мумджі, Дмитра Негодіна, Ільяса Ешрефа, Олексія Лейна, які проводили поодинокі пікети на підтримку кримськотатарського народу в рамках щомісячної акції Стратегія-18.

Як повідомив Чубаров, усі затримані, крім Асана Мумджі, доставлені до 87-го відділення УМВС Росії по Всеволозькому району Ленінградської області.

Асана Мумджі відвезли в Центр протидії екстремізму, зв'язок з ним відсутній.

За останніми даними, Мумджі привезли у 16-й відділ поліції Санкт-Петербурга, де на нього імовірно оформлюють адміністративний протокол за попередні акції протесту.

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Безстрокова акція під назвою Стратегія-18 організована російськими активістами із Санкт-Петербурга і Москви в пам'ять про день депортації кримських татар - 18 травня 1944 року. Щомісяця 18 числа вони виходять на вулиці з пікетами, їхня мета - розповісти про ситуацію з порушенням прав людини в окупованому Криму.

У Санкт-Петербурзі затримали сімох учасників пікету на підтримку кримських татар, - Чубаров 01
У Санкт-Петербурзі затримали сімох учасників пікету на підтримку кримських татар, - Чубаров 02
У Санкт-Петербурзі затримали сімох учасників пікету на підтримку кримських татар, - Чубаров 03
У Санкт-Петербурзі затримали сімох учасників пікету на підтримку кримських татар, - Чубаров 04
У Санкт-Петербурзі затримали сімох учасників пікету на підтримку кримських татар, - Чубаров 05
У Санкт-Петербурзі затримали сімох учасників пікету на підтримку кримських татар, - Чубаров 06
У Санкт-Петербурзі затримали сімох учасників пікету на підтримку кримських татар, - Чубаров 07
У Санкт-Петербурзі затримали сімох учасників пікету на підтримку кримських татар, - Чубаров 08

Автор: 

затримання (4339) Меджліс (329) протест (2397) росія (65122) Санкт-Петербург (277) Чубаров Рефат (563) кримські татари (2004)


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рашєн фашизм !
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19.01.2021 09:03 Відповісти
А чому мокши назвали місто німецькою мовою Пітербург?
Мабуть тому, що російські слова закінчилися.
Ах Да, у мокш ще не було русского язика, а розмовляти фінт-угорсько-татарсько-мордвінським им чомусь було взападло.
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19.01.2021 09:05 Відповісти
З 12 692 466 люду, семеро! Так ось вони ті "нормальні" росіяни про яких мені місцева вата розповідає, що кремль то не весь народ, каже - є і нормальні. Мммм, рідкувато. Прізвища героїв в студію!
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19.01.2021 09:20 Відповісти
Перепрошую з 5 383 890 люду.
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19.01.2021 09:22 Відповісти
ух ты... вот это да... вот это поддержка народа... аж в самом ***********... а почему не на мацкве... а почему лидеры джемилев и чубаров, так долго мычащие о великом народе, так и не подняли против расийской оккупации крымско-татарский народ в Крыму? или ума нет? отож...
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19.01.2021 09:22 Відповісти
никогда такого не было и вот опять... и надо же неизвестно как и так вовремя...
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19.01.2021 09:25 Відповісти
Мужні люди. Слава борцям за свободу і незалежність кримських татар і всієї України.
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19.01.2021 09:54 Відповісти
А Путин це обоссаноє *****.
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19.01.2021 09:55 Відповісти
 
 