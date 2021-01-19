Водій маршрутки насмерть збив чоловіка на пішохідному переході в Києві. ВІДЕО камер спостереження

На вулиці Алма-Атинській у Дніпровському районі Києва водій маршрутки насмерть збив пішохода.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

ДТП сталася на пішохідному переході. Чоловік помер на місці.

Водій маршрутки запевняє, що померлий був у п’яному стані.

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Як уточнює паблік ДТП.kiev.ua, ДТП сталася 18 січня приблизно о 16:00.

"Маршрутний автобус Богдан р.н. АІ7671ВІ, 423 маршруту скоїв наїзд на пішохода - чоловіка 1982 р.н., який переходив проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом, останній загинув", - йдеться в повідомленні.





