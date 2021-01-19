Водій маршрутки насмерть збив чоловіка на пішохідному переході в Києві. ВІДЕО камер спостереження
На вулиці Алма-Атинській у Дніпровському районі Києва водій маршрутки насмерть збив пішохода.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.
ДТП сталася на пішохідному переході. Чоловік помер на місці.
Водій маршрутки запевняє, що померлий був у п’яному стані.
Як уточнює паблік ДТП.kiev.ua, ДТП сталася 18 січня приблизно о 16:00.
"Маршрутний автобус Богдан р.н. АІ7671ВІ, 423 маршруту скоїв наїзд на пішохода - чоловіка 1982 р.н., який переходив проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом, останній загинув", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+21 Стівен Стрибай
показати весь коментар19.01.2021 10:04
+17 Стівен Стрибай
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+10 aquarius580 .
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18.1. Водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен уменьшить скорость, а при необходимости остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность.
Ключевое слово на котором находятся пешеходы, а не притормаживать перед каждой зеброй.
я например останавливаюсь перед переходом и жду "окна" для безопасного перехода и вы не поверите, водители видя меня стоящего ОСТАНАВЛИВАЮТСЯ и я иду спокойно. Даже больше скажу, если остановилась большая машина как автобус на видео и дорога имеет 2 полосы, я заглядываю за автобус. Мало ли ...
Да ладно, работа такая.
Строго-настрого запрещалось за ним выходить!
И все дети живы.
Такто.
Смотрите в корень - мне пофигу насколько и куда сядет маршрутчик. Я хочу чтобы пешеходы были немного осторожней - и тогда они будут живы и целее.
я х.з. откуда вы такие беретесь - ниже в принципе те ответили то шо я хотел. кому легче шо ты катаешься в инв. креселке, но "былправ", а водила - от 4 лет сидеть - до опр. приговора(если такой как Толстошеев или Омельченко)
Пешеход - мудак, как и большинство комментаторов на ветке.
Посмотрите на видео с секундомером!