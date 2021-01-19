У Києві спробували провести акцію протесту проти насильства з боку правих екстремістів: мітингувальників затримала поліція за порушення локдауну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 січня, в Києві, на Контрактовій площі біля пам'ятника Петру Сагайдачному спробували провести акцію протесту проти насильства з боку правих екстремістів. Протестувальників затримали поліцейські за порушення карантинних обмежень.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

"Щорічно в цей день у світі вшановують пам'ять журналістки Анастасії Бабурової і правозахисника Станіслава Маркелова, убитих неонацистами 19 січня 2009 року в Москві. Ця дата є приводом нагадати про злочини ультраправих в Україні. Ми вважаємо, що безкарність правих екстремістів матиме трагічні наслідки для суспільства. За минулий рік у Києві на Подолі ультраправі нападали на феміністок, ЛГБТ, неповнолітніх, чий вигляд нападникам не подобався. Вони погрожують активістам, публікують нашу особисту інформацію із закликами до насильства, підстерігають нас біля наших будинків і нападають, маючи чисельну перевагу. Таке насильство нормалізується завдяки організаціям на кшталт Муніципальної варти, до лав якої входять ультраправі з С14", - заявили організатори протесту.

Мітингувальники спробували стати навколо пам'ятника Петру Сагайдачному з плакатами зі своїми гаслами і заявили, що проводять поодинокі пікети. Протестувальників відразу ж затримали поліцейські за порушення карантинних обмежень.

Також читайте: Майже 40% українців надають перевагу лівоцентристській і лівій ідеології, - соціологи











































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.