У Києві спробували провести акцію протесту проти насильства з боку правих екстремістів: мітингувальників затримала поліція за порушення локдауну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 19 січня, в Києві, на Контрактовій площі біля пам'ятника Петру Сагайдачному спробували провести акцію протесту проти насильства з боку правих екстремістів. Протестувальників затримали поліцейські за порушення карантинних обмежень.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
"Щорічно в цей день у світі вшановують пам'ять журналістки Анастасії Бабурової і правозахисника Станіслава Маркелова, убитих неонацистами 19 січня 2009 року в Москві. Ця дата є приводом нагадати про злочини ультраправих в Україні. Ми вважаємо, що безкарність правих екстремістів матиме трагічні наслідки для суспільства. За минулий рік у Києві на Подолі ультраправі нападали на феміністок, ЛГБТ, неповнолітніх, чий вигляд нападникам не подобався. Вони погрожують активістам, публікують нашу особисту інформацію із закликами до насильства, підстерігають нас біля наших будинків і нападають, маючи чисельну перевагу. Таке насильство нормалізується завдяки організаціям на кшталт Муніципальної варти, до лав якої входять ультраправі з С14", - заявили організатори протесту.
Мітингувальники спробували стати навколо пам'ятника Петру Сагайдачному з плакатами зі своїми гаслами і заявили, що проводять поодинокі пікети. Протестувальників відразу ж затримали поліцейські за порушення карантинних обмежень.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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Умышленно или по глупости.
у нас и без этий ваты есть против кого протестовать.
навпроти - Могилянка
це не слава - це смислова проксі-війна
а сьогодні - річниця ВОГНЕХРЕЩА
Вони стали відповіддю на прийняття 16 січня "Законів про диктатуру". Штурм розпочався після того, як лідер партії "Батьківщина" Арсеній Яценюк на вимогу Майдану назвати єдиного лідера спротиву оголосив, що "тут є лідер, це український народ".
Частина людей з Євромайдану вирішили пройти до будівлі Верховної Ради, щоб висловити свій протест. Дорогу їм перекрили бійці "Беркуту". Вони загородилися автобусами та вантажівками біля входу на стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського.
За повідомленнями столичних медиків, станом на 20:00 неділі по медичну допомогу звернулися 24 постраждалих під час сутичок на Європейській площі та біля стадіону "Динамо", 3-х з них госпіталізували. У 2-х - рвані рани, у 3-го - перелом руки.
З ночі на 20 січня сутички із спецпризначенцями стали перманетними і жорстокими - у відповідь на обстріл феєрверками і закиданнями бруківкою та "коктейлями Молотова", міліція стала регулярно обстрілювати протестуючих гумовими кулями, світло-шумовими гранатами, снарядами із сльозоточивим газом та поливати барикади з водометів.
Учим матчасть, потом взрослых дядек.
Не було навіть в козаків єдності і плану (стратегії) як жити далі. А тим більше не було в українців різних місцевостей чуття єдиної родини. Тому й пришельці відчували себе комфортно серед автохтонів. Отже звинувачувати Сагайдачного, що він пристав на прохання Єремії пожаліти "православну москву", не є таким очевидним. Бо перед тим той же Єремія висвятив і козакам власного митрополита. А це при правильній політиці шлях до самостійності. Бо митрополит - очільник церкви в окремій країні. Це лише в москалів купа митрополитів.
.*Комуногейне * !
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вот тут они прочувствуют, что такое "нетрадиционный секас"..
Тезисно:
1- справді, вбивство Бабурової та Маркелова це справа рф. До України ці події жодного стосонку не мають. Не здивуюся, якщо з часов ліваки почнуть "відмічати" роковини смерті придушеного негра з США,
2- подібного роду заходи(як і гей прайди, які організовуют ліваки) фінасуются з закордону. Було б чудово взятися нарешті за організаторів в Україні і дати їм нарешті реальні сроки.
3 - варто порівняти що для України роблять люди традиційних поглядів, або як їх називають "праві екстремісти" більшість яких воювала\воює за власну країну і ці фейсбучні борцуни-ліваки. Різниця очевидна
4 - лівацька ідеологія це в принципі тупіковий вектор і щлях до деградації, це очевидно
Они по той же логике еще бы против украинской власти протестовали, потому что совковая власть в 38-м году людей расстреливала.
Стосовно сьогоднішньої події- тут всім все ясно, це просто дешевий pr-ліваків за гроші кремля(судячи з кількості масовки гроші невелики, або їх суттєво розікрали по дорозі)
стосовно таборів - це перекручення. Де факто персонажі в кольорах райдуги(5% за статистикою) проводячи свої шабаші намагаются навязати те, як до них мають відноситися іншим (95%-кам) пропагують свій спосіб життя і вимагають(цілком безпідставно) для себе більше прав, ніж мают всі інші. Тому люди та організацї, що організовують ці шабаші мають нести відповідальність за свою деструктивну діяльність