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У Києві спробували провести акцію протесту проти насильства з боку правих екстремістів: мітингувальників затримала поліція за порушення локдауну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 січня, в Києві, на Контрактовій площі біля пам'ятника Петру Сагайдачному спробували провести акцію протесту проти насильства з боку правих екстремістів. Протестувальників затримали поліцейські за порушення карантинних обмежень.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

"Щорічно в цей день у світі вшановують пам'ять журналістки Анастасії Бабурової і правозахисника Станіслава Маркелова, убитих неонацистами 19 січня 2009 року в Москві. Ця дата є приводом нагадати про злочини ультраправих в Україні. Ми вважаємо, що безкарність правих екстремістів матиме трагічні наслідки для суспільства. За минулий рік у Києві на Подолі ультраправі нападали на феміністок, ЛГБТ, неповнолітніх, чий вигляд нападникам не подобався. Вони погрожують активістам, публікують нашу особисту інформацію із закликами до насильства, підстерігають нас біля наших будинків і нападають, маючи чисельну перевагу. Таке насильство нормалізується завдяки організаціям на кшталт Муніципальної варти, до лав якої входять ультраправі з С14", - заявили організатори протесту.

Мітингувальники спробували стати навколо пам'ятника Петру Сагайдачному з плакатами зі своїми гаслами і заявили, що проводять поодинокі пікети. Протестувальників відразу ж затримали поліцейські за порушення карантинних обмежень.

Також читайте: Майже 40% українців надають перевагу лівоцентристській і лівій ідеології, - соціологи

У Києві спробували провести акцію протесту проти насильства з боку правих екстремістів: мітингувальників затримала поліція за порушення локдауну 01
У Києві спробували провести акцію протесту проти насильства з боку правих екстремістів: мітингувальників затримала поліція за порушення локдауну 02
У Києві спробували провести акцію протесту проти насильства з боку правих екстремістів: мітингувальників затримала поліція за порушення локдауну 03
У Києві спробували провести акцію протесту проти насильства з боку правих екстремістів: мітингувальників затримала поліція за порушення локдауну 04
У Києві спробували провести акцію протесту проти насильства з боку правих екстремістів: мітингувальників затримала поліція за порушення локдауну 05
У Києві спробували провести акцію протесту проти насильства з боку правих екстремістів: мітингувальників затримала поліція за порушення локдауну 06
У Києві спробували провести акцію протесту проти насильства з боку правих екстремістів: мітингувальників затримала поліція за порушення локдауну 07
У Києві спробували провести акцію протесту проти насильства з боку правих екстремістів: мітингувальників затримала поліція за порушення локдауну 08
У Києві спробували провести акцію протесту проти насильства з боку правих екстремістів: мітингувальників затримала поліція за порушення локдауну 09
У Києві спробували провести акцію протесту проти насильства з боку правих екстремістів: мітингувальників затримала поліція за порушення локдауну 10
У Києві спробували провести акцію протесту проти насильства з боку правих екстремістів: мітингувальників затримала поліція за порушення локдауну 11
У Києві спробували провести акцію протесту проти насильства з боку правих екстремістів: мітингувальників затримала поліція за порушення локдауну 12
У Києві спробували провести акцію протесту проти насильства з боку правих екстремістів: мітингувальників затримала поліція за порушення локдауну 13
У Києві спробували провести акцію протесту проти насильства з боку правих екстремістів: мітингувальників затримала поліція за порушення локдауну 14
У Києві спробували провести акцію протесту проти насильства з боку правих екстремістів: мітингувальників затримала поліція за порушення локдауну 15
У Києві спробували провести акцію протесту проти насильства з боку правих екстремістів: мітингувальників затримала поліція за порушення локдауну 16
У Києві спробували провести акцію протесту проти насильства з боку правих екстремістів: мітингувальників затримала поліція за порушення локдауну 17
У Києві спробували провести акцію протесту проти насильства з боку правих екстремістів: мітингувальників затримала поліція за порушення локдауну 18
У Києві спробували провести акцію протесту проти насильства з боку правих екстремістів: мітингувальників затримала поліція за порушення локдауну 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: 

затримання (4339) Київ (19457) Ліві (14) Нацполіція (15163) Праві (25) протест (2397)


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Топ коментарі
+63
убили на кацапии-а протестуют в Украине?пусть едут в лаптестан и там борются с правым экстремизмом...
у нас и без этий ваты есть против кого протестовать.
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19.01.2021 10:17
+35
"Ежегодно в этот день в мире чтят память журналистки Анастасии Бабуровой и правозащитника Станислава Маркелова, убитых неонацистами 19 января 2009 в Москве . . . . .. . . . а нам яке діло до Москви?
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19.01.2021 10:14
+31
вся левочня, выкормыши запоребрика, правильно задержали. не помню ни одного левака, который бы выступил против рашки и за Украину.
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19.01.2021 10:17
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Правила форума Рада форумчан
Укрвата вирішила вилізти з підпілля зробити картинку для лапоть змі,поліція цього разу спрацювала добре і плани лаптємордих пішли по бабушкіному палавому органу
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19.01.2021 10:55 Відповісти
Це не вата вилізла, це вилізли проросійські організатори платних антиукраїнських акцій, які отримують гроші від путіна, а СБУ не може ефективно протидіяти антиукраїнськцій діяльності російських агентів. СБУ потрібно ліквідувати!
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19.01.2021 13:14 Відповісти
Ліквідатор,ти знов сьогодні надурив санітара і не випив таблєтос?
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19.01.2021 13:45 Відповісти
Полиция поддержала правых экстремистов!
Умышленно или по глупости.
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19.01.2021 10:10 Відповісти
убили на кацапии-а протестуют в Украине?пусть едут в лаптестан и там борются с правым экстремизмом...
у нас и без этий ваты есть против кого протестовать.
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19.01.2021 10:17 Відповісти
Каких именно?
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19.01.2021 10:21 Відповісти
лєвиє і правиє - двє галоши парою...
навпроти - Могилянка
це не слава - це смислова проксі-війна
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19.01.2021 10:11 Відповісти
так перебивають інформаційні приводи
а сьогодні - річниця ВОГНЕХРЕЩА

В Киеве попытались провести акцию протеста против насилия со стороны правых экстремистов: митингующих задержала полиция за нарушение локдауна - Цензор.НЕТ 3627
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19.01.2021 10:16 Відповісти
Євромайдан 19 січня 2014 року переріс у силове протистояння із владою. Того дня після 200-тисячного мітингу на Майдані Незалежності активісти "Правого сектора" спробували штурмувати кордон охорони урядового кварталу. Ті події називали "Криваве водохреща" або "Вогнехреща".
Вони стали відповіддю на прийняття 16 січня "Законів про диктатуру". Штурм розпочався після того, як лідер партії "Батьківщина" Арсеній Яценюк на вимогу Майдану назвати єдиного лідера спротиву оголосив, що "тут є лідер, це український народ".
Частина людей з Євромайдану вирішили пройти до будівлі Верховної Ради, щоб висловити свій протест. Дорогу їм перекрили бійці "Беркуту". Вони загородилися автобусами та вантажівками біля входу на стадіон "Динамо" імені Валерія Лобановського.
За повідомленнями столичних медиків, станом на 20:00 неділі по медичну допомогу звернулися 24 постраждалих під час сутичок на Європейській площі та біля стадіону "Динамо", 3-х з них госпіталізували. У 2-х - рвані рани, у 3-го - перелом руки.
З ночі на 20 січня сутички із спецпризначенцями стали перманетними і жорстокими - у відповідь на обстріл феєрверками і закиданнями бруківкою та "коктейлями Молотова", міліція стала регулярно обстрілювати протестуючих гумовими кулями, світло-шумовими гранатами, снарядами із сльозоточивим газом та поливати барикади з водометів.
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19.01.2021 10:17 Відповісти
Типо, Сагайдачный был правым экстремистом?
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19.01.2021 10:12 Відповісти
ще й яким ... а антисіоністом яким лютим був ...чуть що не так у селі ...відразу шинкаря на палю садив ...
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19.01.2021 10:19 Відповісти
Не до конца. Имел возможность спалить дотла и сравнять с землей Москву, но не сделал этого. Вот теперь и расхлебываем. Не даром его в известной песне называют "необачний".
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19.01.2021 10:20 Відповісти
Так он бы и спалил, но королю очень хотелось сесть на царство.
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19.01.2021 10:26 Відповісти
До чого там король? Сагайдачний був православнутим, саме тому сам не захотів палити один з центрів православнутих істот. Усе через віру.
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19.01.2021 10:43 Відповісти
Православный, не православный, а война шла за московский престол для Владислава и палить Москву было не с руки.
Учим матчасть, потом взрослых дядек.
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19.01.2021 10:50 Відповісти
Я історію вивчаю понад 35 років, тому знаю, про що пишу. Через півтора століття (трохи більше) православне Військо Запорозьке без жодного пострілу дало зруйнувати Січ, бо не хотіло з православними воювати. Козаки через православ'я мозку наробили дуже багато помилок.
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19.01.2021 10:57 Відповісти
жаль что Сагайдачный не спалил Москву! если бы он знал что мог предотвратить Голодоморы в Украине от москальной орды.то наверно бы сравнял с землей ето змеиное кубло
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19.01.2021 10:42 Відповісти
Ніхто не знає - що було б потім. Козацька республіка не була оформлена як окрема держава. Тим більше, що не була признана ні католицькою церквою, ні православними церквами (вони всі під султаном лежали). Маленька Чехія, Угорщина, німецькі королівства-графства - признані самостійними. Бо під протекторатом папи (папа мирив сусідів, що виявляли територіальні претензії). А Україна - ні. Бо поляки заявляли свої законні права на українські землі. Туреччина не признавала. Боялась посилення Української незалежності. Козаки і без держави давали прикурить османам. Тому й підтримувала москву не відаючи майбутніх небезпек.
Не було навіть в козаків єдності і плану (стратегії) як жити далі. А тим більше не було в українців різних місцевостей чуття єдиної родини. Тому й пришельці відчували себе комфортно серед автохтонів. Отже звинувачувати Сагайдачного, що він пристав на прохання Єремії пожаліти "православну москву", не є таким очевидним. Бо перед тим той же Єремія висвятив і козакам власного митрополита. А це при правильній політиці шлях до самостійності. Бо митрополит - очільник церкви в окремій країні. Це лише в москалів купа митрополитів.
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19.01.2021 11:49 Відповісти
Щось *вінегретне * !
.*Комуногейне * !
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19.01.2021 10:13 Відповісти
Вот нейух зебилам чем заняться. Ещё и в праздник.
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19.01.2021 10:14 Відповісти
ето скорее всего камуняки зашевелились, недаром в последнее время по мертвечуковским канАлам достали из-под нафталина камуняку Симоненко
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19.01.2021 10:47 Відповісти
"Ежегодно в этот день в мире чтят память журналистки Анастасии Бабуровой и правозащитника Станислава Маркелова, убитых неонацистами 19 января 2009 в Москве . . . . .. . . . а нам яке діло до Москви?
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19.01.2021 10:14 Відповісти
так выходцы из московии и проводят эту акцию
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19.01.2021 10:19 Відповісти
За цими акціонерами стирчать вуха мертвечука з опезежопівською зграєю.
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19.01.2021 10:35 Відповісти
вся левочня, выкормыши запоребрика, правильно задержали. не помню ни одного левака, который бы выступил против рашки и за Украину.
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19.01.2021 10:17 Відповісти
Дякую поліції!
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19.01.2021 10:17 Відповісти
Да уж,как то уж очень это вовремя ,натянуто и наигранно.
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19.01.2021 10:17 Відповісти
Создали хорошую картинку для раши тудей, борцы за права. Убили в Москве члены организации подконтрольной фсб, а протестуют в Киеве. Искуственно подтягивают Украину, создают повестку.
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19.01.2021 10:22 Відповісти
"хорошая картинка"-сильно преувеличено: на "митинг" вышли 3 проплаченых калеки,бомжарского вида за бутылку самогону
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19.01.2021 10:51 Відповісти
Когда я слышу слово неонацисты от кого нибудь,мне хочется дать ему сразу в морду,от его начинает вонять....,-руським духом...
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19.01.2021 10:23 Відповісти
подписуюсь под каждым словом
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19.01.2021 13:42 Відповісти
Большинство выходок ультраправых в тёмную организуются Москвой и благодаря им она может поднимать визг "В Украине фашисты!"
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19.01.2021 10:23 Відповісти
Де ти їх бачило, цих ультраправих? Із Зе!ндоном дорожку робите та від хмаркових бендерівців ховаєтесь?
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19.01.2021 11:18 Відповісти
Не зрозуміло що хочуть пікетувальники,які вони ліві чи праві нехай з початку розберуться і розкажуть чого хочуть.А кацапів треба захищати у *********, а не в Київі.
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19.01.2021 10:26 Відповісти
"пікетувальники" и сами не знают що хочуть: им сказали : отстоите часик -получите 100 грн.а больше они ничего не знают
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19.01.2021 10:54 Відповісти
Телефонуйте на 1545 (гаряча урядова лінія) з питанням:"Чому в Буковелі за словами ,працівників гарячої урядової лінії можна фоткатись групами осіб на чолі з Президентом без масок ї це не є порущенням локдапуну, бо то на свіцжому повітрі, а людей , які вийшли висловити свю думку на свіжому повітрі затримали".
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19.01.2021 10:30 Відповісти
Як можуть мати свою думку ті, у кого голова лише для споживання їжі?
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19.01.2021 14:04 Відповісти
Полиция четко отработала. Нарушаешь, в автозак.
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19.01.2021 10:32 Відповісти
как у вас в Минске. Шоб никто не дёргался
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19.01.2021 10:35 Відповісти
Эти Питерасты с ПИТЕРА - у себя дома не могут протестоватьпротив убийства на росЦии не могут , так решили в Киеве...
.
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19.01.2021 10:34 Відповісти
чего за тарифы не задерживали? что то тут не так.
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19.01.2021 10:34 Відповісти
а. что так с тарифами?
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19.01.2021 10:39 Відповісти
Менты возможно тоже на картинку "фашизмнаукраине" работали по приказу...
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19.01.2021 10:40 Відповісти
Леваки - реальные дегенераты!
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19.01.2021 10:37 Відповісти
поймать этих геев и выписать им дополнительные платёжки за тепло, воду, газ, э/э..
вот тут они прочувствуют, что такое "нетрадиционный секас"..
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19.01.2021 10:44 Відповісти
а кто это такие правые экстремисты? те, которые требуют украинский язык, те, которые хотят, чтобы Украина стала богатой? КТО?
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19.01.2021 10:53 Відповісти
по мнению кремля, правые экстремисты -ето те, кто посмел встать на защиту Украины от москальной орды, которая пришла на Украинскую землю-нас убивать
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19.01.2021 10:58 Відповісти
Это основное!
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19.01.2021 10:59 Відповісти
Те кто мешает ментам крышевать цыган на вокзале.
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19.01.2021 10:58 Відповісти
Правые экстремисты- это левые экстремисты, которые под лозунгом о толерантности и не насилии, лезут во все дыры, включая школы и детсады, пытаясь протолкнуть свою левацкую антинаучную гендерную идеологию. А кто против, то всех нужно наказать дикими штрафами и хорошими сроками заключений.
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19.01.2021 11:07 Відповісти
Нет - это те кто бъет арматуриной подростка с "неприличной" прической или угрожает человеку рассказавшему о подонке с погонами майора, который пытался стянуть трусы с служащей. А также те кто орет о превосходстве расы, этноса, языка и пр. Ряд не полный. А если кратко то это те кто считает себя превыше других и доказывает (перевоспитывает) кулаками, дубинкой, автоматом, газовой камерой. Или вы считаете, что человек сбивший тараном бомбардировщик не может быть вором, убийцей, насильником? Т.е. человек удерживавший (один! сам!) позицию и отбивший больше десяти пехотных атак не может искалечить жену или убить инкассаторов? Индульгенция получена на всю жизнь?
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19.01.2021 11:51 Відповісти
Никак не уймутся русские свиньи - руссонацики убили журналистку в Москве, а они протестуют в Киеве. Даже ЛГБТ вспомнили.
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19.01.2021 11:26 Відповісти
Секта Шария?
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19.01.2021 11:31 Відповісти
Довго вдивлявся в віідео, нарахував двох "протестующих" ідіотів. Діваха -точно лесбійка, бо в протесті згадується, що "ультраправые преследуют ЛГБТ общество", а цей бичок , мабуть, з "общества " не до кінця одужалого від психічного загострення Ківи.
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19.01.2021 11:38 Відповісти
Тобто ці ознаки повністю виправдовують дії мільтонів? Хто далі на черзі? Руді, шуліки, товстуни? Який закон порушили ці люди? Що протиправного вони скоїли? Ось питання які суддя має задати тому хто віддав мільтонам злочинний наказ, а також мільтонам які його виконали. У державі де плюють на закон нема майбутьного. А тим більше коли об нього витирають ноги ті хто має забезпечувати його дотримання
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19.01.2021 11:58 Відповісти
подстилки кремлевские где-то узрели "засилие ультраправых" в Украине... возможно такое засилие и не помешало бы, чтобы всю эту прокремлевскую шваль из страны вышвырнуть, но увы...
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19.01.2021 11:54 Відповісти
Поліція щось знає бо якось дуже оперативно погасила це збіговисько. До речі, ці "антифашисти" напевно ще й підтримують російську окупацію українського Криму і Донбасу.
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19.01.2021 11:54 Відповісти
У нас же і поліція з "азовським" рухом тісно пов'язана ! Тільки що згадав. ))
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19.01.2021 11:56 Відповісти
Це прямо свято якесь) Нарешті поліція виконує свої обовязки.

Тезисно:
1- справді, вбивство Бабурової та Маркелова це справа рф. До України ці події жодного стосонку не мають. Не здивуюся, якщо з часов ліваки почнуть "відмічати" роковини смерті придушеного негра з США,
2- подібного роду заходи(як і гей прайди, які організовуют ліваки) фінасуются з закордону. Було б чудово взятися нарешті за організаторів в Україні і дати їм нарешті реальні сроки.
3 - варто порівняти що для України роблять люди традиційних поглядів, або як їх називають "праві екстремісти" більшість яких воювала\воює за власну країну і ці фейсбучні борцуни-ліваки. Різниця очевидна
4 - лівацька ідеологія це в принципі тупіковий вектор і щлях до деградації, це очевидно

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19.01.2021 12:24 Відповісти
Тобто у ЗСУ мають бути тільки "люди традиційних поглядів"? Ну тоді і на державну службу не брати, виганяти з закладів охорони здоров'я, не дозволяти керувати громадським транспортом, а щоб було менше мороки давайте їх закриємо у якихось таборах? Ні не концетраційних, назвемо їх виховними. І буде вам щастя
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19.01.2021 13:30 Відповісти
Не треба перекручувати,ліваче. Ніхто вам не заважає проникати один в одного ,не дискримінує і не виокремлює вас. Ви самі себе позиціонуєте надлюдьми. Галубая кроффь. Ну й голубіться собі. Але нащо це пропагувати? Чим туберкульозники,наприклад ,гірші вас? Але вони марші не проводять,пропагуючи свою хворобу.
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19.01.2021 13:47 Відповісти
З мене такий самий лівак як і "Галубая кроффь". Але мільтони набагато огидніші за згадуваних вами, бо вони мають бути охоронцями закону, а не аваківцями чи "орлами Кравченко". А те що ви називаєте перекручуванням, то і в таборах Адольфа Алоїзовича першими були не жиди чи комуністи, а геї, повії, т.і.. І весь фольк був у захваті від того, що таку погань почали перевиховувати. І всім було начхати, що це були "позасудові" заходи. Така собі приватна ініціатива яка "компенсувала недосконалі закони". Найстрашніше, що це може, а вже і є, перший крок до солідаризму, Нової держави або класичного фашизму (не плутати з нацизмом). Та і кандидат вимальовувається такий собі нічогісенький. Закони, які б вони недолугими не були, існують для того щоб зорганізувати охлос та захистити права кожного. "Моя свобода закінчується там де починається твоя".
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19.01.2021 17:27 Відповісти
Розкажи це Антоненку, як «закон захищає» права кожного, і де закінчилась його свобода,а почалась свобода виродків зеленоватних. Де вас таких клонують???
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19.01.2021 18:18 Відповісти
Згоден з Вами. Це якраз те про що я казав - повне нехтування законами. І абсолютно безкарне, бо кожен хто заходить у кабінет на Банковій або Грушевського крутить законом як циган сонцем. А найстрашніше, що без повного зламу системи все так і буде продовжуватися.
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20.01.2021 09:56 Відповісти
проплаченные ФСБ україномовні "хохли-антіфашисты".

Они по той же логике еще бы против украинской власти протестовали, потому что совковая власть в 38-м году людей расстреливала.
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19.01.2021 13:14 Відповісти
https://censor.net/ru/user/474647
Стосовно сьогоднішньої події- тут всім все ясно, це просто дешевий pr-ліваків за гроші кремля(судячи з кількості масовки гроші невелики, або їх суттєво розікрали по дорозі)
стосовно таборів - це перекручення. Де факто персонажі в кольорах райдуги(5% за статистикою) проводячи свої шабаші намагаются навязати те, як до них мають відноситися іншим (95%-кам) пропагують свій спосіб життя і вимагають(цілком безпідставно) для себе більше прав, ніж мают всі інші. Тому люди та організацї, що організовують ці шабаші мають нести відповідальність за свою деструктивну діяльність
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19.01.2021 14:45 Відповісти
Принципиальный вопрос относительно этих "борцов с правыми" - это ЛГБТ против правых или вата? Если этот наши ******** - пусть протестуют, а вату - сажать!
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19.01.2021 18:27 Відповісти
 
 