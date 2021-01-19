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Новини Фото Пожежі в Україні
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Однорічний малюк загинув під час пожежі в приватному будинку на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Унаслідок пожежі в приватному будинку в Дніпропетровській області загинув однорічний хлопчик.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

19-го січня о 8:55 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку на вулиці Попова міста Павлоград.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що загоряння виникло всередині одноповерхового житлового будинку.

Дорослі встигли залишити палаючий будинок. Також, до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, сусіди винесли з дому 4-річного хлопчика. Але, на жаль, ще одну дитину врятувати не вдалося.

Однорічний малюк загинув під час пожежі в приватному будинку на Дніпропетровщині 01

Пожежники виявили тіло загиблого однорічного хлопчика в кімнаті будинку.

Пожежу локалізовано о 9:32 і ліквідовано о 10:38.

Вогнем знищено домашнє майно та пошкоджено дах будинку на загальній площі 70 кв.м.

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Однорічний малюк загинув під час пожежі в приватному будинку на Дніпропетровщині 02
Фото: пресслужба ДСНС

До гасіння пожежі було залучено 19 рятувальників особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.

Автор: 

пожежа (4322) смерть (6746) ДСНС (5104) Дніпропетровська область (3717)


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Зачем об этом писать? Людей пугать? Подавлять эмоции? Какой смысл в этой новости?
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19.01.2021 11:27 Відповісти
Чтобы ты понимал среди каких дебилов живешь а не радовался жызни под девизом "какая разница"
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19.01.2021 11:53 Відповісти
мда...
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19.01.2021 11:55 Відповісти
Видимо, отмечали Крещенский сочельник, ужрались до посинения, и забыли, что у них есть дети. Сами, подонки, спаслись, а лучше бы сгорели.Таким сволочам нельзя вообще рожать детей.
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19.01.2021 11:40 Відповісти
Так, жахливо це читати. демотивує страшенно. а ще просто серце розривається, коли уявиш мале дитя в муках-(((
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19.01.2021 11:42 Відповісти
ужас...
взрослые успели покинуть... забыв детешку?
второго ребенка спасли соседи...но не родители ?
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19.01.2021 11:50 Відповісти
Неблагополучные семьи должны быть на учёте. Напился при детях -изымать детей на усыновление.Аксиома.По суду.Если нет излечения-делать временно стерильными.По Суду.Шатается ребёнок без присмотра родителей -штраф.Многие родители- члены сект.Если с детьми непорядок-секте -штраф.
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19.01.2021 14:54 Відповісти
 
 