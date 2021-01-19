Однорічний малюк загинув під час пожежі в приватному будинку на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж
Унаслідок пожежі в приватному будинку в Дніпропетровській області загинув однорічний хлопчик.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.
19-го січня о 8:55 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в приватному житловому будинку на вулиці Попова міста Павлоград.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що загоряння виникло всередині одноповерхового житлового будинку.
Дорослі встигли залишити палаючий будинок. Також, до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, сусіди винесли з дому 4-річного хлопчика. Але, на жаль, ще одну дитину врятувати не вдалося.
Пожежники виявили тіло загиблого однорічного хлопчика в кімнаті будинку.
Пожежу локалізовано о 9:32 і ліквідовано о 10:38.
Вогнем знищено домашнє майно та пошкоджено дах будинку на загальній площі 70 кв.м.
До гасіння пожежі було залучено 19 рятувальників особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області.
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