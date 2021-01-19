Майже 70 тис. пігулок для виготовлення амфетаміну перевезла через кордон українка, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави жінці, яка підозрюється в контрабанді прекурсорів в особливо великих розмірах. Підозрювану взяли під варту в залі суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, громадянка провезла через кордон України з Йорданії валізу з таблетками, які використовуються для виготовлення амфетаміну, приховавши її від митного контролю.



Всього було вилучено 69 тис. 800 таблеток, в яких, згідно з висновком експерта, міститься обмежений в обігу прекурсор.



Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення.

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