Майже 70 тис. пігулок для виготовлення амфетаміну перевезла через кордон українка, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави жінці, яка підозрюється в контрабанді прекурсорів в особливо великих розмірах. Підозрювану взяли під варту в залі суду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, громадянка провезла через кордон України з Йорданії валізу з таблетками, які використовуються для виготовлення амфетаміну, приховавши її від митного контролю.
Всього було вилучено 69 тис. 800 таблеток, в яких, згідно з висновком експерта, міститься обмежений в обігу прекурсор.
Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення.
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Гундяй Крестовоздвиженский
показати весь коментар19.01.2021 12:29 Відповісти Мені подобається 1
Виктор Пользователь
показати весь коментар19.01.2021 12:29 Відповісти Мені подобається 0
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Юрій Вінгорськи
показати весь коментар19.01.2021 13:18 Відповісти Мені подобається 0
nord west #475096
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