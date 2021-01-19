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Майже 70 тис. пігулок для виготовлення амфетаміну перевезла через кордон українка, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави жінці, яка підозрюється в контрабанді прекурсорів в особливо великих розмірах. Підозрювану взяли під варту в залі суду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, громадянка провезла через кордон України з Йорданії валізу з таблетками, які використовуються для виготовлення амфетаміну, приховавши її від митного контролю.

Всього було вилучено 69 тис. 800 таблеток, в яких, згідно з висновком експерта, міститься обмежений в обігу прекурсор.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення.

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Майже 70 тис. пігулок для виготовлення амфетаміну перевезла через кордон українка, - Офіс Генпрокурора 01
Майже 70 тис. пігулок для виготовлення амфетаміну перевезла через кордон українка, - Офіс Генпрокурора 02

Автор: 

контрабанда (1823) наркотики (1447) Офіс Генпрокурора (3247)


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а шо ж їй аскорбінку було везти?
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19.01.2021 12:29 Відповісти
На палю курву.
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19.01.2021 12:29 Відповісти
сначала вой на всю страну и не только, потом ищем соучастников. а ....уительно......... соучастники ведь не знают что она ехала новости не смотрят и в аэропорту ее не встречали. значить на дно на лягут и за бугор не рванут. Отличная работа, а главное все умно до безобразия
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19.01.2021 13:18 Відповісти
То пігулки з псевдоефедрином на продаж. Наркомани з нього самі виготовляють вдома на кухні ефедрон. Тому співучасників їй не потрібно. Звичайна ІТД.
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19.01.2021 14:39 Відповісти
 
 