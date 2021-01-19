Велику нарколабораторію з виробництва метадону виявлено ​​в Київській області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України викрили в Київській області групу зловмисників, які організували лабораторію з виробництва метадону.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Організував злочинний бізнес 31-річний киянин. Чоловік разом зі своїм 28-річним поплічником обладнали у заміському будинку на Київщині нарколабораторію, де виготовляли метадон у особливо великих об’ємах. Прекурсори для його виготовлення замовляли з-за кордону та зберігали у столичному гаражі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, до "роботи" вони залучили ще шістьох осіб віком від 28-ми до 62-х років, кожен з яких виконував свою роль: лаборанти, кур’єр та помічники. Реалізація готового товару здійснювалася на всій території держави і за кордоном. У зловмисників була своя мережа перевірених клієнтів, яким збували наркотики під час особистих зустрічей.

Зазначається, що за місяць лабораторія виробляла близько 50 кг наркотиків. За цінами чорного ринку сума вилучених наркоречовин становить понад 10 млн грн. За збут товару члени групи отримували до 50 млн грн прибутку щомісяця.

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У результаті заходів виявлено шість кілограмів метадону, понад тонну прекурсорів та лабораторне обладнання. Вилучені прекурсори дозволяли зловмисникам виготовляти близько 200 кілограмів метадону.

Поліція затримала двох активних учасників угруповання. За незаконне виробництво і продаж наркотичних речовин їм загрожує до 20 років позбавлення з конфіскацією майна.

Решта учасників злочинної групи оголошені в розшук за участь у виробництві наркотиків.