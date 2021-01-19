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Велику нарколабораторію з виробництва метадону виявлено ​​в Київській області. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України викрили в Київській області групу зловмисників, які організували лабораторію з виробництва метадону.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Організував злочинний бізнес 31-річний киянин. Чоловік разом зі своїм 28-річним поплічником обладнали у заміському будинку на Київщині нарколабораторію, де виготовляли метадон у особливо великих об’ємах. Прекурсори для його виготовлення замовляли з-за кордону та зберігали у столичному гаражі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, до "роботи" вони залучили ще шістьох осіб віком від 28-ми до 62-х років, кожен з яких виконував свою роль: лаборанти, кур’єр та помічники. Реалізація готового товару здійснювалася на всій території держави і за кордоном. У зловмисників була своя мережа перевірених клієнтів, яким збували наркотики під час особистих зустрічей.

Зазначається, що за місяць лабораторія виробляла близько 50 кг наркотиків. За цінами чорного ринку сума вилучених наркоречовин становить понад 10 млн грн. За збут товару члени групи отримували до 50 млн грн прибутку щомісяця.

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У результаті заходів виявлено шість кілограмів метадону, понад тонну прекурсорів та лабораторне обладнання. Вилучені прекурсори дозволяли зловмисникам виготовляти близько 200 кілограмів метадону.

Поліція затримала двох активних учасників угруповання. За незаконне виробництво і продаж наркотичних речовин їм загрожує до 20 років позбавлення з конфіскацією майна.

Решта учасників злочинної групи оголошені в розшук за участь у виробництві наркотиків.

Автор: 

Київська область (4017) наркотики (1447) Нацполіція (15163)


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Топ коментарі
+6
Крупная нарколаборатория по производству метадона выявлена в Киевской области - Цензор.НЕТ 4656
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19.01.2021 13:03
+2
Київ, для того щоб існувало це місто воно повинно бути пов'язане з якоюсь економічною доцільністю, в древні часи воно було на янтарному шляху, потім - з Варяг у Греки, потім цукровою столицею, а зараз? Місто на перетину синтетичних наркотрафіків ? Щось не звучить: відкрито новий завод електронних компонент, чи 100 літаків виготовили на підприємстві Антонов, новітні суднові двигуни купили в Китай з б/у заводу Ленінська кузня. Ан ні ,звучить, ще одну місто утворюючу велику нарколабораторію з виробництва метадону виявлено ​​в Київській області. Як мило працює влада і її інтелект.
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19.01.2021 14:00
+1
и как всегда крышевали менты и сбу...
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19.01.2021 14:01
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Крупная нарколаборатория по производству метадона выявлена в Киевской области - Цензор.НЕТ 4656
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19.01.2021 13:03 Відповісти
Всих причетних присадити на нього.
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19.01.2021 13:06 Відповісти
Нагадався анекдот.
Взвод КОРДу "накрив" конопляне поле. Згодом вони оголосили себе дивізією і доповіли, що відбувають у космос громити покемонів.
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19.01.2021 13:54 Відповісти
Київ, для того щоб існувало це місто воно повинно бути пов'язане з якоюсь економічною доцільністю, в древні часи воно було на янтарному шляху, потім - з Варяг у Греки, потім цукровою столицею, а зараз? Місто на перетину синтетичних наркотрафіків ? Щось не звучить: відкрито новий завод електронних компонент, чи 100 літаків виготовили на підприємстві Антонов, новітні суднові двигуни купили в Китай з б/у заводу Ленінська кузня. Ан ні ,звучить, ще одну місто утворюючу велику нарколабораторію з виробництва метадону виявлено ​​в Київській області. Як мило працює влада і її інтелект.
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19.01.2021 14:00 Відповісти
и как всегда крышевали менты и сбу...
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19.01.2021 14:01 Відповісти
Почему "за рубежом" свободно продают прекурсоры?
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19.01.2021 14:06 Відповісти
Ооочень интересна дальнейшая судьба этих наркодельцов. При таких-то доходах. ....
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19.01.2021 14:28 Відповісти
Бідненько, але чистенько.
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19.01.2021 14:50 Відповісти
Майже зразкові умови праці, очикував побачити в кадрі Колю Тищенка, з табличкою " ревізор рекомендує".
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19.01.2021 15:19 Відповісти
В 1:15 слева мужык в папахе с красным верхом. Шо за нах?
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19.01.2021 15:32 Відповісти
 
 