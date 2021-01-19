Слідчий Нацполіції за 140 тис. грн обіцяв непритягнення до відповідальності за смертельну ДТП, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі ДБР у Краматорську викрили на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Нацполіції Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, 28-річний слідчий спільно з посередником - колишнім працівником поліції вимагали та отримали неправомірну вигоду від місцевого мешканця.

За гроші вони обіцяли допомогти особі уникнути кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

18 січня 2021 року під час одержання хабаря в сумі 140 тисяч гривень біля будівлі Управління карного розшуку ГУ НП Донецької області в м. Маріуполі слідчого та його спільника затримано на підставі ст. 208 КПК України. Сума неправомірної вигоди вилучена.

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Наразі проводиться комплекс першочергових слідчих (розшукових) і процесуальних дій. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище) та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

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