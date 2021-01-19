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Новини Фото Хабарники
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Слідчий Нацполіції за 140 тис. грн обіцяв непритягнення до відповідальності за смертельну ДТП, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчі ДБР у Краматорську викрили на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди слідчого відділу розслідування злочинів у сфері транспорту Нацполіції Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, 28-річний слідчий спільно з посередником - колишнім працівником поліції вимагали та отримали неправомірну вигоду від місцевого мешканця.

За гроші вони обіцяли допомогти особі уникнути кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

18 січня 2021 року під час одержання хабаря в сумі 140 тисяч гривень біля будівлі Управління карного розшуку ГУ НП Донецької області в м. Маріуполі слідчого та його спільника затримано на підставі ст. 208 КПК України. Сума неправомірної вигоди вилучена.

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Наразі проводиться комплекс першочергових слідчих (розшукових) і процесуальних дій. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище) та обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

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Слідчий Нацполіції за 140 тис. грн обіцяв непритягнення до відповідальності за смертельну ДТП, - ДБР 01
Слідчий Нацполіції за 140 тис. грн обіцяв непритягнення до відповідальності за смертельну ДТП, - ДБР 02
Слідчий Нацполіції за 140 тис. грн обіцяв непритягнення до відповідальності за смертельну ДТП, - ДБР 03
Слідчий Нацполіції за 140 тис. грн обіцяв непритягнення до відповідальності за смертельну ДТП, - ДБР 04
Слідчий Нацполіції за 140 тис. грн обіцяв непритягнення до відповідальності за смертельну ДТП, - ДБР 05
Слідчий Нацполіції за 140 тис. грн обіцяв непритягнення до відповідальності за смертельну ДТП, - ДБР 06

Автор: 

хабар (4702) здирство (284) Нацполіція (15163) Донецька область (8447) ДБР (3488)


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Так шо ж помінялось в цій країні за уже нової, зеленошмаркатої влади?
правильно!!!
ціни за "послуги"
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19.01.2021 15:58 Відповісти
Корень зла - это законы, которые позволяют следователю отмазать преступника. Пока у нас законы "как дышло" коррупцию не истребить. Будем плодить новые и новые антикоррупционные органы и всей Украиной их кормить. Может в консерватории что-то подправить ...
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19.01.2021 17:02 Відповісти
Судья возьмет 280 тысяч, и постановит извиниться.
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19.01.2021 18:02 Відповісти
 
 