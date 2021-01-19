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У Сумах під час продажу за 60 тис. грн 3 кг вибухівки затримано контрактника, - військова прокуратура. ФОТО

У Сумах правоохоронці затримали військовослужбовця військової служби за контрактом, який продавав вибухову речовину - пластид.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуспецпрокуратур у військовій і оборонній сфері Центрального регіону.

У Сумах під час продажу за 60 тис. грн 3 кг вибухівки затримано контрактника, - військова прокуратура 01

В рамках контролю за вчиненням злочину, в листопаді 2020 року вказаний військовослужбовець збув цивільній особі 1,5 кг пластиду за 20 тис. грн. 19.01.21 вищевказаний військовослужбовець збув цивільній особі за 60 тис. грн речовину,  візуально  схожу на пластид, орієнтовною масою понад 3 кг, після чого був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

У Сумах під час продажу за 60 тис. грн 3 кг вибухівки затримано контрактника, - військова прокуратура 02

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У Сумах під час продажу за 60 тис. грн 3 кг вибухівки затримано контрактника, - військова прокуратура 03
У Сумах під час продажу за 60 тис. грн 3 кг вибухівки затримано контрактника, - військова прокуратура 04

Відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України цей злочин караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Автор: 

вибухівка (470) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) Суми (883) військовослужбовці (4743) Військова прокуратура (722)


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Топ коментарі
+2
Знал зачем идет на контракт.
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19.01.2021 16:31
+1
та щось дорого...
за ці гроші можна зробити пів вагона вибухівки з аміачної селітри
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19.01.2021 16:34
+1
крупную рыбу глушить
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19.01.2021 16:37
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Знал зачем идет на контракт.
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19.01.2021 16:31 Відповісти
та щось дорого...
за ці гроші можна зробити пів вагона вибухівки з аміачної селітри
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19.01.2021 16:34 Відповісти
в ******* аміачну селітру (добриво в мішках) додають якийсь інгібітор чи щось типу того, вона не детонує.
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19.01.2021 16:52 Відповісти
детогує
додають вологовсмоктуючі присадки
її треба дуже добре просушити
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19.01.2021 17:06 Відповісти
А с этого места ,поподробнее..........
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19.01.2021 18:21 Відповісти
Пошукайте "аммонал", того багато в інтернеті є. Як на мене в тому процесі найтяжче знайти детонатор.
п.с. якщо аміачну селітру просто нагріти, виділиться закис азоту (веселящий газ), використвується для газового наркозу (в суміші з іншими газами) і кажуть люди від нього починають безпідставно сміятися, не перевіряв
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20.01.2021 08:56 Відповісти
Та просушити само собою (дуже гігроскопічна), додати паливо також (в чистому вигляді тяжко здетонувати), відповідний обєм (в малих обємах не детонує), бажано закрите середовище, відповідний детонатор (досить потужний) і т.д. Хз, напевно не всі додають присадки, за кордоном точно додають, терористи також чули про властивості аміачної селітри...
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20.01.2021 08:46 Відповісти
Колись ,ще пацанами магній та марганцовка було наше всьо для бабаху,потім і бойові вв в руках та ну іх на..й награвся на все життя...А той поц не награвся ...тепер на зону....і воно йому теба було....І саме цікаве -хто такі гроші дає і навіщо ?
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20.01.2021 09:18 Відповісти
Новина з розряду "Де бойоголовка? (с)
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19.01.2021 16:35 Відповісти
потомственный комерсант...
в 90-ых гебнявые выделили бы долю в местных проектах...
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19.01.2021 16:35 Відповісти
крупную рыбу глушить
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19.01.2021 16:37 Відповісти
У когось не склалося з риболовлею....
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19.01.2021 16:46 Відповісти
о боже сколько денежков--его понять можно аж голова закружилась...дееееееньги..(((
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19.01.2021 19:35 Відповісти
 
 