У Сумах під час продажу за 60 тис. грн 3 кг вибухівки затримано контрактника, - військова прокуратура. ФОТО
У Сумах правоохоронці затримали військовослужбовця військової служби за контрактом, який продавав вибухову речовину - пластид.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуспецпрокуратур у військовій і оборонній сфері Центрального регіону.
В рамках контролю за вчиненням злочину, в листопаді 2020 року вказаний військовослужбовець збув цивільній особі 1,5 кг пластиду за 20 тис. грн. 19.01.21 вищевказаний військовослужбовець збув цивільній особі за 60 тис. грн речовину, візуально схожу на пластид, орієнтовною масою понад 3 кг, після чого був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
Топ коментарі
+2 Александр Иванов #442761
показати весь коментар19.01.2021 16:31
+1 Alter Nator
показати весь коментар19.01.2021 16:34
+1 Артур Болт
показати весь коментар19.01.2021 16:37
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за ці гроші можна зробити пів вагона вибухівки з аміачної селітри
додають вологовсмоктуючі присадки
її треба дуже добре просушити
п.с. якщо аміачну селітру просто нагріти, виділиться закис азоту (веселящий газ), використвується для газового наркозу (в суміші з іншими газами) і кажуть люди від нього починають безпідставно сміятися, не перевіряв
в 90-ых гебнявые выделили бы долю в местных проектах...