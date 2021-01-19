У Сумах під час продажу за 60 тис. грн 3 кг вибухівки затримано контрактника, - військова прокуратура. ФОТО

У Сумах правоохоронці затримали військовослужбовця військової служби за контрактом, який продавав вибухову речовину - пластид.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуспецпрокуратур у військовій і оборонній сфері Центрального регіону.

В рамках контролю за вчиненням злочину, в листопаді 2020 року вказаний військовослужбовець збув цивільній особі 1,5 кг пластиду за 20 тис. грн. 19.01.21 вищевказаний військовослужбовець збув цивільній особі за 60 тис. грн речовину, візуально схожу на пластид, орієнтовною масою понад 3 кг, після чого був затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

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Відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України цей злочин караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.