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Екіпаж для п'ятого патрульного катера типу "Айленд" проходить інтенсивну мовну підготовку перед відрядженням у США, - ВМСУ. ФОТО

В Одесі триває курс із посиленої мовної підготовки п'ятого за рахунком екіпажу для патрульних катерів типу "Айленд".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

Екіпаж для пятого патрульного катера типу Айленд проходить інтенсивну мовну підготовку перед відрядженням у США, - ВМСУ 01

За період свого навчання, військові моряки успішно завершили фахову підготовку, як на раніше отриманих від США одиницях, де набули важливий досвід у справі керування катером, так і у Навчальному центрі ВМС, де відпрацьовувались питання з веденням бойових дій та боротьби за живучість. Наразі у навчаємих триває останній етап підготовки перед відрядженням до Сполучених Штатів Америки, а саме мовна підготовка.

" Ми працюємо зі слухачами 5 днів на тиждень по 6 годин. Вдосконалюємо розмовну англійську, вивчаємо нові граматичні матеріали і проводимо контрольні тестування. Деякі моменти у навчанні даються досить складно, адже курс надзвичайно інтенсивний, а особлива увага звертається на спеціальну військову термінологію. Слухачам в короткий термін треба все вивчити і вміти застосовувати ці знання на практиці, — розповіла викладачка курсу іноземної мови Тетяна Ветлинська. – Зауважу, що більшість навчаємих ставляться дуже відповідально до вивчення англійської мови і показують гарні результати", - додала вона.

Екіпаж для пятого патрульного катера типу Айленд проходить інтенсивну мовну підготовку перед відрядженням у США, - ВМСУ 02

Нагадаємо, що два попередні екіпажі, які вже закінчили курси іноземної мови, зараз перебувають у США, де готуються до проходження подальшої служби на вищезазначених патрульних катерах.

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Автор: 

ВМС (1382) оборона (4780) навчання (578)


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Вже потрібно вивчити українських інструкторів і готувати екіпажі для Айлендів в Україні на базі українських морських навчальних закладів!
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19.01.2021 17:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Em4-DyiAB2A А нет ли возможности сократить время и деньги и ускорить курс?
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19.01.2021 17:16 Відповісти
пусть пиндосы Мову учат
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19.01.2021 17:25 Відповісти
Карандаш?― Э пенсил
Стол?― Э тейбл
Девушка?―
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19.01.2021 17:40 Відповісти
Гёрла
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19.01.2021 17:47 Відповісти
чувиха)
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19.01.2021 18:51 Відповісти
Навчаємих в мові немає. Є ті, що навчаються
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19.01.2021 19:27 Відповісти
 
 