Закінчення війни на Донбасі має залишатися пріоритетом, - Зеленський новій голові ОБСЄ Лінде. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зеленський подякував Лінде за її позицію про те, що питання завершення війни на Донбасі є пріоритетним, і наголосив на необхідності активно порушувати питання повернення тимчасово окупованого Криму, для чого Україна ініціювала створення міжнародного майданчика під назвою "Кримська платформа".

Президент поінформував співрозмовницю про ситуацію з безпекою на Донбасі, а також про зусилля, які докладає українська сторона з метою досягнення миру.

Зеленський зазначив, що Україна виконала всі домовленості, досягнуті на зустрічі лідерів "Нормандської четвірки" в грудні 2019 року, при тому зазначив, що інша сторона тримає закритими всі КПВВ на лінії розмежування, крім одного. Також гальмується процес взаємного повернення утримуваних осіб, блокується доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб і робота місії ОБСЄ на окупованій території, розмінування і процес розведення військ на нових ділянках.

На думку президента України в питанні стійкого припинення вогню на Донбасі є просування вперед, і понад шість місяців діє режим тиші. Хоча іноді він провокаційно порушується з боку бойовиків, і все ж завдяки заходам, які тривають з 27 липня 2020 року, вдалося в рази зменшити кількість загиблих військових і цивільних.

Співрозмовники також обговорили питання, пов'язані з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і наголосили на необхідності посилення її організаційної спроможності, технічного потенціалу та фінансового забезпечення.