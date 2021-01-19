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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Закінчення війни на Донбасі має залишатися пріоритетом, - Зеленський новій голові ОБСЄ Лінде. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з діючим головою ОБСЄ, міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Закінчення війни на Донбасі має залишатися пріоритетом, - Зеленський новій голові ОБСЄ Лінде 01

Зеленський подякував Лінде за її позицію про те, що питання завершення війни на Донбасі є пріоритетним, і наголосив на необхідності активно порушувати питання повернення тимчасово окупованого Криму, для чого Україна ініціювала створення міжнародного майданчика під назвою "Кримська платформа".

Президент поінформував співрозмовницю про ситуацію з безпекою на Донбасі, а також про зусилля, які докладає українська сторона з метою досягнення миру.

Зеленський зазначив, що Україна виконала всі домовленості, досягнуті на зустрічі лідерів "Нормандської четвірки" в грудні 2019 року, при тому зазначив, що інша сторона тримає закритими всі КПВВ на лінії розмежування, крім одного. Також гальмується процес взаємного повернення утримуваних осіб, блокується доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб і робота місії ОБСЄ на окупованій території, розмінування і процес розведення військ на нових ділянках.

Закінчення війни на Донбасі має залишатися пріоритетом, - Зеленський новій голові ОБСЄ Лінде 02

На думку президента України в питанні стійкого припинення вогню на Донбасі є просування вперед, і понад шість місяців діє режим тиші. Хоча іноді він провокаційно порушується з боку бойовиків, і все ж завдяки заходам, які тривають з 27 липня 2020 року, вдалося в рази зменшити кількість загиблих військових і цивільних.

Співрозмовники також обговорили питання, пов'язані з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і наголосили на необхідності посилення її організаційної спроможності, технічного потенціалу та фінансового забезпечення.

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) ОБСЄ (3504) Донбас (22355) Лінде Анн (56)


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Топ коментарі
+17
Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом для ОБСЕ, - Зеленский на встрече с Линде - Цензор.НЕТ 6831
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19.01.2021 19:32
+10
У шмаркли хронически дебильное отношение к российско-украинской войне. Он не может сам себе правильно сформулировать проблему, и подавно не может сделать это для других людей.
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19.01.2021 19:33
+8
Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом для ОБСЕ, - Зеленский на встрече с Линде - Цензор.НЕТ 3181
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19.01.2021 19:40
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Правила форума Рада форумчан
Этот фильм от "Нефликс" пробомбил пердаки русских.

Согласно фабуле, на территории Украины проходит война между "красными", которых поддерживает Россия, и проукраинским "сопротивлением". В событиях участвуют американские военные, ядерные ракеты, дроны и боевые андроиды.

Фильм наз. "Смертельная зона"

Смотреть только в украинском переводе, где русских террористов называют террористами, а не ополченцами.
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19.01.2021 19:30 Відповісти
Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом для ОБСЕ, - Зеленский на встрече с Линде - Цензор.НЕТ 6831
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19.01.2021 19:32 Відповісти
Закінчення війни на Донбасі має залишатися пріоритетом, - Зеленський новій голові ОБСЄ Лінде - Цензор.НЕТ 1071
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19.01.2021 20:20 Відповісти
У шмаркли хронически дебильное отношение к российско-украинской войне. Он не может сам себе правильно сформулировать проблему, и подавно не может сделать это для других людей.
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19.01.2021 19:33 Відповісти
должно оставаться приоритетом для ОБСЕ, - Зеленский / Наглость-второе счастье. "Я вам ничего не должен-Зеленский"
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19.01.2021 19:35 Відповісти
Які подарунки привезла ця тітка Вавочкі?
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19.01.2021 19:37 Відповісти
Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом, - Зеленский новому председателю ОБСЕ Линде - Цензор.НЕТ 9836

...
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19.01.2021 19:46 Відповісти
канхвета дуже класна, "Тузік" вкусний
Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом, - Зеленский новому председателю ОБСЕ Линде - Цензор.НЕТ 3194
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19.01.2021 19:49 Відповісти
Ушлепок, твоей целью должно быть освобождение оккупированных территорий, а не окончание войны!
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19.01.2021 19:38 Відповісти
Воно не розуміє!
Воно ушльопок(
Воно знає з дитинства тільки - Трактор в полі дир-дир-дир, ми за мир
На більше на навчений(
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19.01.2021 19:41 Відповісти
Вы его неверно понимаете! Он не президент - он НеЛох. Из этого он и исходит...
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19.01.2021 19:43 Відповісти
Победа Украины её *********** пох.. писюнковому пианисту главное кончить...
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19.01.2021 19:40 Відповісти
Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом для ОБСЕ, - Зеленский на встрече с Линде - Цензор.НЕТ 3181
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19.01.2021 19:40 Відповісти
питання сучі за###ують мене
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19.01.2021 19:42 Відповісти
Презику ГРАТИ на клаві. І тільки так, може порозумнішає? Хоча випадок надтяжкий(
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19.01.2021 19:42 Відповісти
чи грати, чи ґрати - какая разніца!
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19.01.2021 19:44 Відповісти
в даному випадку буде велики різниця - або єстество примерзне, або дупу розурвуть.
Хоча, яка нам рАзнИца))) аби здохло)
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19.01.2021 19:49 Відповісти
Окончание войны / Зеленский озвучил план реинтеграции Донбасса.-Выйдут войска, мы (я и Мендель ) зайдем ( и дадим там стране угля).
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19.01.2021 19:42 Відповісти
"Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом для ОБСЕ, - Зеленский на встрече с Линде".

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Ну, я ще розумію, як би це сказала Лінде. А шмарклі потрібно готуватися до військового визволення окупованих територій. Азербайджан наглядно показав приклад у Нагірному Карабасі. Одним словом: Булоска - є бубочка.
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19.01.2021 19:43 Відповісти
Шмаркля навіть не уточнює яким шляхом воно збирається війну закінчити - перемогою чи поразкою.
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19.01.2021 19:44 Відповісти
Як це не уточнює?
- "в питанні стійкого припинення вогню на Донбасі є просування вперед".
"Вперед" означає у напрямку, що відповідає наміру суб'єкту, який його визначає. Тобто намір полягає в припиненні вогню. І це не дивно, оскільки відповідає проголошеному виборчому гаслу: "Просто перестати стріляти". Позаяк, жодних суперечностей між колишніми і нинішніми заявами не спостерігається, мені зрозуміло, що "перестати стріляти" і зараз є стратегією успіху так званого головнокомандувача. Для нього не існує вибору, який ви маєте на увазі. Він не збирається перемагати. І так само, він не ламає голову поняттями поразка і капітуляця. Для нього не існує капітуляції. Тому заради "перестати стріляти" він буде відходити як завгодно далеко. Всюди, де не буде натикатись на протидію суспільства.
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19.01.2021 21:25 Відповісти
Не ясно хто має припинити стріляти і що далі.
Побігти в обійми чи що ? Після брєжнєвського поцілунку Зе з путєю ?
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19.01.2021 21:44 Відповісти
Та нічого далі.
Після нас - хоч потоп.
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19.01.2021 22:34 Відповісти
а зачем вам чечня,если в беслане дети погибли
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19.01.2021 19:45 Відповісти
украина виновата
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19.01.2021 19:46 Відповісти
и как это понимать...ОБСЕ допустила на заседание ТКГ "общественных советников" ОРДЛО с неподтвержденным статусом... а вовка-вырок-синьор-голодомор (но не синьор-геноцид), а по большому счету сопля зеленая, - что думает по этому поводу?
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19.01.2021 19:47 Відповісти
Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом, - Зеленский новому председателю ОБСЕ Линде - Цензор.НЕТ 8420
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19.01.2021 19:47 Відповісти
квартальний двбйб.
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19.01.2021 19:48 Відповісти
хабаровск напал на путина.спасите помогите.майдан
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19.01.2021 19:49 Відповісти
Новость изложена криво. Хоть и не сторонник Зеленского, но кроме Донбасса, он вспомнил и про оккупированный Крым. Это уже прогресс. Только почему-то в заголовке об этом ни слова
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19.01.2021 19:49 Відповісти
Масочний режим та й ковід біда взагалі дозволяє Вовці ховати свій ніс Буратінки, й за ПРавильними словесними висерами у тому числі ....
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19.01.2021 19:50 Відповісти
"Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом, - Зеленский новому председателю ОБСЕ Линде"

Бубочка, пам' ятаєш?
Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом, - Зеленский новому председателю ОБСЕ Линде - Цензор.НЕТ 9317
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19.01.2021 19:53 Відповісти
Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом, - Зеленский новому председателю ОБСЕ Линде - Цензор.НЕТ 2182
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19.01.2021 19:55 Відповісти
Тепер розумію, чому звільнили з посади голову у делегації ПАРЄ - Вова Міхо до неї приревнував.
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19.01.2021 20:27 Відповісти
Війна на Донбасі...і з ким же воює Донбас?
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19.01.2021 19:57 Відповісти
А він хіба воює? Донбас- це територія, де йде війна.
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19.01.2021 19:59 Відповісти
Перемогти в цій війні військовим шляхом Україна не в змозі, тому цікавить саме ЗАКІНЧЕННЯ війни.
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19.01.2021 19:58 Відповісти
А хто може перемогти у цій війні?
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19.01.2021 20:07 Відповісти
Поки ніхто. Пат.
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19.01.2021 20:18 Відповісти
https://censor.net/ru/user/480847 Можна і завтра завершити,піти на всі поступки москалям.Ви готові своїх дочок,чи дружину ставити під москаля?
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19.01.2021 20:10 Відповісти
Йди, куди хочеш. То твоя проблема.
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19.01.2021 20:19 Відповісти
https://censor.net/ru/user/480847 Твій варіант завершення війни?
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19.01.2021 20:33 Відповісти
Вона не завершиться найближчі 10-20 років.
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19.01.2021 20:38 Відповісти
https://censor.net/ru/user/480847 Тоді який сенс твого допису,того,що ти вище написав?
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19.01.2021 23:19 Відповісти
Подумай.
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20.01.2021 00:26 Відповісти
https://censor.net/ru/user/480847 Ні,ти напиши.Бо схоже на те,що ти хочеш відбілювати сьогоднішню владу.
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20.01.2021 00:42 Відповісти
Тобто думати тобі нема чим.
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20.01.2021 01:10 Відповісти
https://censor.net/ru/user/480847 Так видно.що в тебе немає.Строчиш тут коментарі,за якусь нещасну копійчину.Думаєш,тобі цього вистачить?
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20.01.2021 01:20 Відповісти
Не вистачить, тому і не "строчу". Допетраєш? )))
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20.01.2021 07:11 Відповісти
валадимер валадимеравич заберите меня отсюда , пажалузта...миня бИндеры обижають...

Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом, - Зеленский новому председателю ОБСЕ Линде - Цензор.НЕТ 732
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19.01.2021 20:09 Відповісти
0кончание войны - только ТАК ! - - - -

Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом, - Зеленский новому председателю ОБСЕ Линде - Цензор.НЕТ 2876


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19.01.2021 20:11 Відповісти
Окончание войны на Донбассе должно оставаться приоритетом
А повернення Криму?
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19.01.2021 20:17 Відповісти
Аннушка знает с каким гαβνομ она связалась.
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19.01.2021 20:21 Відповісти
Бобіки, ваш Зе продав франшизу на Лігу сміху в рф.
То чому ви ще не виєте про торгівлю на крові, все нормально, бо не Ліпєцкая фабріка?
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19.01.2021 20:35 Відповісти
А как называется (см. фото № 2) распальцовка преЗедента?
Криворожская или квартальная ?
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19.01.2021 20:46 Відповісти
Бовдуре, не закінчуй, а вигравай! Чи тобі не відоме слово»вигравати»? Ах так, ти тільки слово «грати « знаєш.
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19.01.2021 21:01 Відповісти
я не зрозумів.. це чмо хоче переможно закінчити війну на адмінкордонах луганської і донецької областей..
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19.01.2021 21:29 Відповісти
Украине нужно освобождение своих оккупированных территорий от российских оккупантов, а не просто "окончание войны". Пока этого не будет война для нас не закончится.
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19.01.2021 21:30 Відповісти
идиот! Освобождение Донбасса, арест или ликвидация террористов, пожизненная отработка на самых вонючих и тяжелых работах террористов, суд с сросией и сбивание бабла на восстановление Донбасса и выплата потерпевшим - это единственное что должно тебя волновать ***** продажная!
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19.01.2021 22:08 Відповісти
Рада мовчить, КОНСТИТУЦІЯ забута, хто Гаранту сказав, що війна???
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19.01.2021 22:59 Відповісти
Возвращение Донбасса в Украину - это приоритет....все остальное - это сдача его России...Токо разведем войска - все о Крыме и Донбассе можно будет забыть надолго.....Зеленский такой недалекий и легко поддающийся манипуляции....Никому в Украине разведение войск на Донбассе не нужно....Даже тем кто сидят на передке в окопах...Зеленский никак не может это понять(.
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20.01.2021 07:59 Відповісти
Хорошо, всё верно заявил. кацапы против Зе.
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20.01.2021 08:47 Відповісти
падло, краще б ти у штани закінчував.
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20.01.2021 10:24 Відповісти
 
 