Схожа на фото: ветерана Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоюванні українських полонених на "параді" в Донецьку, - Білозерська. ФОТО

Ветерана Вікторію Котеленець (Фортуну) затримали в будівлі Міністерства ветеранів, куди прийшла отримати посвідчення УБД. Слідчі вважають, що вона схожа на жінку, яка в 2014 році конвоювала українських полонених на "параді" в окупованому Донецьку.

Про затримання Котеленець повідомила в Фейсбуці ветеран Олена Білозерська, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вікторію Котеленець підозрюють у тому, що вона нібито у так званій "ДНР" конвоювала українських полонених, коли "дирівці" в 2014 році влаштували той принизливий "парад". Історія ця дуже стара, вперше ці звинувачення на адресу Віки з'явилися восени 2015 року. Нагадаю, ми знаємо Віку з ранньої весни 2015-го, коли вона прийшла до нашого підрозділу після того, як втекла з окупованого Донецька", - написала Білозерська.

За словами Білозерської, Котеленець показувала багато фото за літо 2014 року, на яких у неї темне волосся.

"Також Вікторію неодноразово допитували СБУшники з приводу цих фото, і щоразу переконувалися, що на фото не вона", - зазначила Білозерська.

Вона додала, що у Котеленець чоловік - лейтенант ЗСУ, мама - волонтерка, є двоє дітей, молодшій ще не виповнилося й півтора року.

Народна депутатка "Європейської солідарності", ветеран Яна Зінкевич пише, що теж давно знайома з Котеленець.

"Ми всі, добровольці, які були в ПС, знаємо її і її чоловіка, теж ветерана, з 2014 року. Який, до біса, сепаратизм? У комісії з надання статусу УБД є представники всіх структур, наприклад, МВС і СБУ. Тобто на етапі надання статусу у вас жодних претензій не було, а тепер раптом такі звинувачення?" - написала Зінкевич.

У коментарях до постів Білозерська і Зінкевич публікують безліч фотографій Котеленець та жінки, яка конвоювала українських полонених на "параді" в Донецьку.

Ще в 2014 році український активіст і волонтер, який допомагав військовим у зоні проведення АТО, Олексій Біда на своїй сторінці в соцмережі написав про те, що серед конвоїрів військовополонених у "ДНР" можна було помітити так звану "міністра культури ЛНР" Ірину Філатову "з рушницею напереваги, одягнену в уніформу", нагадує УНІАН.























