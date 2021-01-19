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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Схожа на фото: ветерана Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоюванні українських полонених на "параді" в Донецьку, - Білозерська. ФОТО

Ветерана Вікторію Котеленець (Фортуну) затримали в будівлі Міністерства ветеранів, куди прийшла отримати посвідчення УБД. Слідчі вважають, що вона схожа на жінку, яка в 2014 році конвоювала українських полонених на "параді" в окупованому Донецьку.

Про затримання Котеленець повідомила в Фейсбуці ветеран Олена Білозерська, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вікторію Котеленець підозрюють у тому, що вона нібито у так званій "ДНР" конвоювала українських полонених, коли "дирівці" в 2014 році влаштували той принизливий "парад". Історія ця дуже стара, вперше ці звинувачення на адресу Віки з'явилися восени 2015 року. Нагадаю, ми знаємо Віку з ранньої весни 2015-го, коли вона прийшла до нашого підрозділу після того, як втекла з окупованого Донецька", - написала Білозерська.

За словами Білозерської, Котеленець показувала багато фото за літо 2014 року, на яких у неї темне волосся.

"Також Вікторію неодноразово допитували СБУшники з приводу цих фото, і щоразу переконувалися, що на фото не вона", - зазначила Білозерська.

Вона додала, що у Котеленець чоловік - лейтенант ЗСУ, мама - волонтерка, є двоє дітей, молодшій ще не виповнилося й півтора року.

Народна депутатка "Європейської солідарності", ветеран Яна Зінкевич пише, що теж давно знайома з Котеленець.

"Ми всі, добровольці, які були в ПС, знаємо її і її чоловіка, теж ветерана, з 2014 року. Який, до біса, сепаратизм? У комісії з надання статусу УБД є представники всіх структур, наприклад, МВС і СБУ. Тобто на етапі надання статусу у вас жодних претензій не було, а тепер раптом такі звинувачення?" - написала Зінкевич.

У коментарях до постів Білозерська і Зінкевич публікують безліч фотографій Котеленець та жінки, яка конвоювала українських полонених на "параді" в Донецьку.

Схожа на фото: ветерана Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоюванні українських полонених на параді в Донецьку, - Білозерська 01

Ще в 2014 році український активіст і волонтер, який допомагав військовим у зоні проведення АТО, Олексій Біда на своїй сторінці в соцмережі написав про те, що серед конвоїрів військовополонених у "ДНР" можна було помітити так звану "міністра культури ЛНР" Ірину Філатову "з рушницею напереваги, одягнену в уніформу", нагадує УНІАН.

Схожа на фото: ветерана Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоюванні українських полонених на параді в Донецьку, - Білозерська 02

Схожа на фото: ветерана Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоюванні українських полонених на параді в Донецьку, - Білозерська 03
Схожа на фото: ветерана Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоюванні українських полонених на параді в Донецьку, - Білозерська 04

Схожа на фото: ветерана Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоюванні українських полонених на параді в Донецьку, - Білозерська 05Схожа на фото: ветерана Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоюванні українських полонених на параді в Донецьку, - Білозерська 06


Схожа на фото: ветерана Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоюванні українських полонених на параді в Донецьку, - Білозерська 07

Схожа на фото: ветерана Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоюванні українських полонених на параді в Донецьку, - Білозерська 08
Схожа на фото: ветерана Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоюванні українських полонених на параді в Донецьку, - Білозерська 09
Схожа на фото: ветерана Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоюванні українських полонених на параді в Донецьку, - Білозерська 10

Схожа на фото: ветерана Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоюванні українських полонених на параді в Донецьку, - Білозерська 11
Схожа на фото: ветерана Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоюванні українських полонених на параді в Донецьку, - Білозерська 12
Схожа на фото: ветерана Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоюванні українських полонених на параді в Донецьку, - Білозерська 13Схожа на фото: ветерана Котеленець (Фортуну) затримали за підозрою в конвоюванні українських полонених на параді в Донецьку, - Білозерська 14

Автор: 

ветерани (1069) затримання (4339) сепаратизм (757) Білозерська Олена (21) Зінкевич Яна (50) Котеленець Вікторія (11)


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Топ коментарі
+54
похож? так ото ж! кроме похожести должны быть еще какие-нибудь аргументы и факты !!!

Похожа на фото: ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на "параде" в Донецке - Цензор.НЕТ 2373

...
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19.01.2021 21:47
+34
Антоненко с Кузьменко и Дугарь много доказали?
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19.01.2021 21:37
+34
оце вона теж

https://twitter.com/ZlbRvnk

https://twitter.com/ZlbRvnk ********* Ровеньки @ZlbRvnk

https://twitter.com/ZlbRvnk https://twitter.com/ZlbRvnk



Алло! Это прачечная? - *********! Это министерство культуры ЛНР!

Похожа на фото: ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на "параде" в Донецке - Цензор.НЕТ 1350
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19.01.2021 21:41
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Ви пам'ятаєте, де ви були шість років тому і хто це може підтвердити погодинно?
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20.01.2021 11:15 Відповісти
если ты работаешь или на службе, то зачастую это легко подтверждается. а так проблемно, конечно
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20.01.2021 16:09 Відповісти
Волонтери відшукали більше схожу на сепарку на фото.
https://censor.net/ua/user/110110

специально для испанских зебилов:
Сухова Ольга Александровна / Сухова Ольга Олександрівна / Suhova Olga Aleksandrovna

Боевик НВФ.
Участник надругательства над военнопленными в оккупированном российско-террористическими формированиями Донецке в 2014 г. (т.н. «парад пленных»).
Код ДРФО: 3022303941
Дата рождения: 30.09.1982
Страницы в соцсети: https://vk.com/id186708007 (годом рождения указала 1992)
По данному адресу прописаны: Сухова Наталия Григорьевна (Сухова Наталія Григорівна), 27.03.1959, ДРФО: 2163519281Сухов Александр Алексеевич (Сухов Олександр Олексійович), 12.03.1959, ДРФО: 2162000938
Контакты: боевики https://myrotvorets.center/criminal/leonova-tatyana-sergeevna/ Леонова Татьяна Сергеевна , https://myrotvorets.center/criminal/leonov-vadim-vladimirovich-2/ Леонов Вадим Владимирович и др.
вероятно родственница: Ошкодер (Сарычева) Наталья Владимировна, 09.02.1952, Код ДРФО: 2070800417, г. Донецк, ул. Куйбышева 256/36, https://vk.com/id155691246
Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений.
#R1822272X80A84A186A134N
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20.01.2021 15:25 Відповісти
Дуже схожа але не факт що це одна й та сама. В світі повно двійників.
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20.01.2021 10:18 Відповісти
Конвоїрка дуже схожа на Сухову.
Крім того, тут на сторінці є фото конвоїрки в повний зріст та майже в профіль, де видно, що фігури у них з Вікторією (довжина ніг, ширина стегон тощо) РІЗНІ !!!
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20.01.2021 10:39 Відповісти
На цій сторінці, попередній коментар з посиланням було видалено:
https://psb4ukr.org/criminal/sukhova-olga-aleksandrovna/?fbclid=*************************************************************
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20.01.2021 11:34 Відповісти
https://psb4ukr.org/criminal/sukhova-olga-aleksandrovna/?fbclid=*************************************************************

Ось хто знущався над полоненими - Сухова Ольга Алєксандровна.
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20.01.2021 10:30 Відповісти
вот тут 100% схожесть. точнее это и есть конвоирка. Вопрос к уровню компетенции СБУ. Опять дно
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20.01.2021 10:47 Відповісти
по останній фото де стоїть Сухова в червоній куртці біля жінки в рожевій і три чоловіки, можна зрівняти з Котенець. Схожість дуже і дуже велика. Різниця тільки в фото 14-й і 17-й рік.
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20.01.2021 11:24 Відповісти
Вообще не похожа. На фото с Миротворца какая-то уродливая баба кацапских кровей. Рот кривой, морда круглая, глаза совиные. Да и старше она явно. Это же очевидно...

Может утыркам из СБУ, которым хочется выслужиться, показать эти фото? Судя по всему, они их просто не видели...
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20.01.2021 12:02 Відповісти
у них формы носа совершенно разные... странно, если это не видят прохвессионалы в СБУ(((
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20.01.2021 10:38 Відповісти
это те же "професианалы", что Антоненко закрыли из-за, типа, сходства...
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20.01.2021 10:45 Відповісти
якщо змінити ракурс лиця піднявши голову вверх то навіть ніс з горбинкою буде казатись курносим, задертим...
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20.01.2021 11:29 Відповісти
надо подкрепить анализом походки от..... та не важно, просто- это она !!! и прессконференцию
не забудте от бубочки и авакяна......
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20.01.2021 10:49 Відповісти
А проХвессионалам не велено видеть разницу! В ИХ кругу лучше слыть лохом, чем безработным. Где еще лохам так классно платят?
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20.01.2021 11:00 Відповісти
В світі за статистикою десь на 145 000 людей є одна пара схожих зовні людей. У випадку з жидокацапкою Іриною Філатовою (вона же Сухова Ольга Александровна) та українкою Вікторією Котеленець можна сказати, що віддалена схожість присутня. Але разюча різниця - це брови. В українки вони темні і густі, а у жидокацапки вони світлі і негусті.
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20.01.2021 11:08 Відповісти
ФСБ РОБИТЬ ЗАЧИСТКУ НАШИХ ВОЇНІВ.
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20.01.2021 13:48 Відповісти
Ні на одному з фото ракурси для порівняння обличчя по дрібним деталям не співпадають. Тому порівнювати тут марно, якщо ці дві особи дійсно схожі. Треба професійна експертиза.
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20.01.2021 11:10 Відповісти
Треба професійна експертиза.
===
Як на тих, що сидять за "вбивство" Шеремета?
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20.01.2021 11:42 Відповісти
Які інші пропозиції?
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20.01.2021 15:37 Відповісти
Це вже якесь гестапо: тільки за зовнішньою схожістю саджати людину в СІЗО. Може ще є докази, так покажіть людям. Хоча за підозрювану ручаються відомі люди. СБУ, мабуть, просто хоче покращити свою статистику боротьби з ворогами, а то все "борються" із грошовитими фірмами типу МітелСтілКривийріг.
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20.01.2021 11:28 Відповісти
А ТУПИЦКОГО КОЛИ, ВІН З ДОНЕЦЬКА І САМ ЛІЗЕ В РУКИ, БІЛЯ КСУ ВЖЕ ДРУГИЙ ДЕНЬ.
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20.01.2021 13:53 Відповісти
Скорее Нет чем Да, а там ХЗ..., может это новая "Тонька - пулеметчица" (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0)
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20.01.2021 11:47 Відповісти
шо то я не понял - у сбушников инет отвалился, не могут открыть страницу в Миротворце и посмотреть как зовут ту ***** с ружжом? или больше некуй делать? так казбеком из опу займитесь, дебилы млять.
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20.01.2021 11:57 Відповісти
Сборище продажных идиотов, начиная с судей и кончая ментами, и все за наши деньги...
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20.01.2021 12:08 Відповісти
Ніс (ніздрі) абсолютно різні, це видно одразу, неозброєним оком.
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20.01.2021 12:36 Відповісти
У меня на работе Ленин ходит, живее всех живых, есть знакомая Бритни Спирс, и что?
Прежде чем опирается на сходство и предъявлять серьезные обвинения, может голову нужно включать?
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20.01.2021 13:10 Відповісти
Головне затримати... а далі сама зізнається!!!!! .
Зізнання царина доказів!!!!!!!!
"Какая разница" - "Я не лох" "Мне 42".
ШКОДА але завдяки портянкам наша правова система України повернулась у 40 ві роки мунулого сторіччя.
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20.01.2021 13:20 Відповісти
Надеюсь, что разберутся и посадят именно ту, кто конвоировала наших пленных.
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20.01.2021 14:30 Відповісти
В сбу поголовно усі художники-они так видят натурщицу !
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20.01.2021 15:40 Відповісти
причем судя по всему те же люди, что и по делу Шеремета искали похожих прохожих - короче прохфессиАнальные сыщики
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20.01.2021 18:06 Відповісти
Года три назад, средь бела дня, меня тормознули двое в штатском, и сразу за руки хватают фиксируют. Потом туда сюда, я возмущаюсь, давайте выяснять - перепутали говорят. А с кем? та с одним насильником женщин, показывают фото - ну там чем то, отдалено похож чувак, но лет на 20 старше. Я говорю вы видите что это чел мне в отцы годится. "Ой да извините попутали". Хорошо что явная разница была, а здесь девушки реально похожи, хитрым ментам фиг что докажешь теперь.
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20.01.2021 16:05 Відповісти
Як хапати волонтерів, то у мусорів "залізні" докази, а от як опізнати беркутів, що вбивали людей на Майдані, так ніяких засобів ідентифікації протягом 5 років знайти не могли.
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20.01.2021 17:25 Відповісти
Становится немного не по себе от того, что в любое время и в любом месте тебя могут арестовать/задержать просто на основании того, что твое лицо имеет схожесть с какой-то фотографией. Ведь действительно есть похожие лица, не на 100%, но для полиции достаточно. А что кроме фото? А потом сиди годами и доказывай, что на фото не ты!
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29.01.2021 09:05 Відповісти
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