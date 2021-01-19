На Яворівському полігоні потрапила у ДТП вантажівка з військовослужбовцями, 5 осіб госпіталізовано. ФОТО

На Яворівському полігоні у Львівській області сталася ДТП. Перекинувся КРАЗ, який перевозив 29 контрактників. П'ятьох із них госпіталізували

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Удар був такої сили, що кабіну абсолютно понівечило, а пасажирів із кузова просто розкидало. У п'ятьох найбільш потерпілих - численні переломи. Медики кажуть, що стан бійців середньої тяжкості, їх готують до операцій.

За попередньою інформацією, військовий автомобіль, поступаючись місцем попутній машині, зачепив колесом узбіччя. І, оскільки дорога була слизькою, водій не впорався з керуванням, вилетів у кювет і врізався в дерево.

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