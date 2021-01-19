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На Яворівському полігоні потрапила у ДТП вантажівка з військовослужбовцями, 5 осіб госпіталізовано. ФОТО

На Яворівському полігоні у Львівській області сталася ДТП. Перекинувся КРАЗ, який перевозив 29 контрактників. П'ятьох із них госпіталізували

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

На Яворівському полігоні потрапила у ДТП вантажівка з військовослужбовцями, 5 осіб госпіталізовано 01

Удар був такої сили, що кабіну абсолютно понівечило, а пасажирів із кузова просто розкидало. У п'ятьох найбільш потерпілих - численні переломи. Медики кажуть, що стан бійців середньої тяжкості, їх готують до операцій.

На Яворівському полігоні потрапила у ДТП вантажівка з військовослужбовцями, 5 осіб госпіталізовано 02

За попередньою інформацією, військовий автомобіль, поступаючись місцем попутній машині, зачепив колесом узбіччя. І, оскільки дорога була слизькою, водій не впорався з керуванням, вилетів у кювет і врізався в дерево.

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Автор: 

ДТП (4467) полігон (279) ЗСУ (7542) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+19
найскорішого одужання постраждалим хлопчикам і повного відновлення...
всі живі, слава Богу... тримайтеся!
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19.01.2021 23:13
+11
Выздоравливайте ребята! Здоровья вам
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19.01.2021 23:16
+9
..без тента, как дрова, в такой мороз везти людей (или бойцы и до сих пор нелЮди, - пушечное мясо..??) в тылу (ладно в ордле всё проходило...)...- гребаный бардак хуже совка...- того, кто отправил машину с грубейшими нарушениями на пару лет подумать о натовских стандартах)))...
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19.01.2021 23:29
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дебил за рулем ???
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19.01.2021 23:13 Відповісти
найскорішого одужання постраждалим хлопчикам і повного відновлення...
всі живі, слава Богу... тримайтеся!
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19.01.2021 23:13 Відповісти
Выздоравливайте ребята! Здоровья вам
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19.01.2021 23:16 Відповісти
Водій розслабився. Давно таких морозів не було
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19.01.2021 23:17 Відповісти
..без тента, как дрова, в такой мороз везти людей (или бойцы и до сих пор нелЮди, - пушечное мясо..??) в тылу (ладно в ордле всё проходило...)...- гребаный бардак хуже совка...- того, кто отправил машину с грубейшими нарушениями на пару лет подумать о натовских стандартах)))...
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19.01.2021 23:29 Відповісти
Зато не барыга
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19.01.2021 23:34 Відповісти
та даже и в тентованом. зимой с одного края- Мариуполь в другой край страны Львовскую. кроме мёрзнешь как собака ещё и дупа просто отбивается на этих скамейках. тёплые кунги грицык по продавал как надлышковэ майно .
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20.01.2021 01:28 Відповісти
кабина как с бумаги зроблена
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20.01.2021 01:51 Відповісти
информирует https://censor.net/ со ссылкой на https://lviv.tsn.ua/ru/na-yavorivskom-poligone-perekinulos-avto-s-********-pyateryh-boycov-gospitalizirovali-1708552.html ТСН .Источник: https://censor.net/ru/p3242815

По ДТП у меня вопросов нет, есть кому задавать и разбираться. Есть вопрос: какого х#я на военном полигоне находится ТСН?
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20.01.2021 02:30 Відповісти
это...какой то...позор
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20.01.2021 05:52 Відповісти
Треба зеленим такі новини подавати як переможні. На Яворівському полігоні провели військові навчання щодо знищення фюрера всіх ватників. Кортеж умовного Путіна потрапив у ДТП.
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20.01.2021 07:44 Відповісти
зимой перевозить л/с в открытой машине, это пздец, конченная цирковая власть.
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20.01.2021 09:24 Відповісти
зимой перевозить л/с в открытой машине, это пздец, конченная цирковая власть.
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20.01.2021 09:29 Відповісти
не торопись .... (эхо) : пись...пись... спешка нужна при ловле гебнявых пуйловских блох и в гостчях у чужой жены ! такось !
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20.01.2021 10:17 Відповісти
В совку і то краще було - "УРАЛ с утепльонними дугами". Передивився всякі накази, настанови та інструкції МО. Ніде нічого про температуру, про погані дорож.умови - весь акцент на бумажках. Стандарт НАТО як і стандарт західної демократії починається з суспільних відносин, відносин між людьми (учасниками процесу). У нас феодалізм: цар, сановник, пан, простий, пересічний, начальник, підлеглий, заможний бідний.
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20.01.2021 11:34 Відповісти
 
 