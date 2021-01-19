На Яворівському полігоні потрапила у ДТП вантажівка з військовослужбовцями, 5 осіб госпіталізовано. ФОТО
На Яворівському полігоні у Львівській області сталася ДТП. Перекинувся КРАЗ, який перевозив 29 контрактників. П'ятьох із них госпіталізували
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Удар був такої сили, що кабіну абсолютно понівечило, а пасажирів із кузова просто розкидало. У п'ятьох найбільш потерпілих - численні переломи. Медики кажуть, що стан бійців середньої тяжкості, їх готують до операцій.
За попередньою інформацією, військовий автомобіль, поступаючись місцем попутній машині, зачепив колесом узбіччя. І, оскільки дорога була слизькою, водій не впорався з керуванням, вилетів у кювет і врізався в дерево.
Топ коментарі
+19 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар19.01.2021 23:13
+11 Роман Бакс
показати весь коментар19.01.2021 23:16
+9 Valera Petrov #405644
показати весь коментар19.01.2021 23:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
всі живі, слава Богу... тримайтеся!
По ДТП у меня вопросов нет, есть кому задавать и разбираться. Есть вопрос: какого х#я на военном полигоне находится ТСН?