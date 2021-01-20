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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Зеленський вшанував пам'ять військовослужбовців ЗСУ, загиблих за незалежність України, - ОП. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам'яті військовослужбовців Збройних сил, які загинули в цей день у боях за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

Церемонія відбулася біля Міністерства оборони України. Було оголошено прізвища 51 захисника України, які загинули цього дня у 2015-2020 роках. Зокрема, вшанували пам’ять 48 військовослужбовців, полеглих під час оборони Донецького аеропорту. Після озвучування кожного прізвища воїни роти почесної варти били у дзвін та салютували зі стрілецької зброї. Володимир Зеленський поклав квіти до Пам’ятного дзвона, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Президент поспілкувався з родичами загиблих бійців.

"Українські воїни на фронті щодня доводять, що ні збройні провокації супротивника, ні люті морози не змусять їх відступити зі своєї землі. Кожного дня ми дякуємо їм за мирне небо над нашими містами та селами та згадуємо імена тих, хто загинув, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України. Маємо зробити все, щоб кількість імен, які лунають біля Пам’ятного дзвона, не збільшувалась, а в Україні нарешті запанував мир", – сказав Глава держави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Запоріжжі вшанували пам'ять захисників Донецького аеропорту, - ОДА. ФОТОрепортаж

У церемонії також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран та Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак.

Зеленський вшанував память військовослужбовців ЗСУ, загиблих за незалежність України, - ОП 01
Зеленський вшанував память військовослужбовців ЗСУ, загиблих за незалежність України, - ОП 02
Зеленський вшанував память військовослужбовців ЗСУ, загиблих за незалежність України, - ОП 03
Зеленський вшанував память військовослужбовців ЗСУ, загиблих за незалежність України, - ОП 04
Зеленський вшанував память військовослужбовців ЗСУ, загиблих за незалежність України, - ОП 05
Зеленський вшанував память військовослужбовців ЗСУ, загиблих за незалежність України, - ОП 06
Зеленський вшанував память військовослужбовців ЗСУ, загиблих за незалежність України, - ОП 07
Зеленський вшанував память військовослужбовців ЗСУ, загиблих за незалежність України, - ОП 08
Зеленський вшанував память військовослужбовців ЗСУ, загиблих за незалежність України, - ОП 09
Зеленський вшанував память військовослужбовців ЗСУ, загиблих за незалежність України, - ОП 10
Зеленський вшанував память військовослужбовців ЗСУ, загиблих за незалежність України, - ОП 11
Зеленський вшанував память військовослужбовців ЗСУ, загиблих за незалежність України, - ОП 12
Зеленський вшанував память військовослужбовців ЗСУ, загиблих за незалежність України, - ОП 13
Зеленський вшанував память військовослужбовців ЗСУ, загиблих за незалежність України, - ОП 14
Зеленський вшанував память військовослужбовців ЗСУ, загиблих за незалежність України, - ОП 15

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) пам’ять (1186) військовослужбовці (4743)


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Топ коментарі
+20
театр одного полуактера (
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20.01.2021 11:17
+17
Хомчак.... Це не той, що відхрещувався від наших загиблих воїнів і казав "ми їх туди не посилали"?
Зеленський... Це не той, що взяв під особистий контроль порятунок пораненого Журавля, а сам тим часом наминав оленину для інстаграму?
Єрмак.... Це не той, що злив операцію по арешту кацапських наймитів, що винні у загибелі наших захисників?

Присутність цих виродків біля пам'ятного Дзвону паплюжить пам'ять полеглих..
показати весь коментар
20.01.2021 11:21
+10
это кощунство, когда четырежды уклонист и коррумпированный наркоман, изображает уважение к погибшим за свободу Украины солдатам и добровольцам ..
ЗЫ.. хмм.. у Зеленой Шмаркли сменился личный бодигард.. Максим Донец куда-то пропал..
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20.01.2021 11:24
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театр одного полуактера (
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20.01.2021 11:17 Відповісти
Потрібно кожен день приймати рішення які посилюють обороноздатність України! Потрібно змінити міністра оборони, який провалив оборонний бюджет 2020, потрібно змінити прем'єр-міністра та міністра МОЗ, які провалили боротьбу з коронавірусом!
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20.01.2021 11:30 Відповісти
И память брошенного умирать солдата Журавля вислючина оманская тоже почтила? это просто какойта сюр...
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20.01.2021 11:37 Відповісти
https://censor.net/ru/user/347491"Потрібно змінити міністра оборони... потрібно змінити прем'єр-міністра та міністра МОЗ"

https://censor.net/ru/user/347491 зеленське не змінюємо?
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20.01.2021 11:41 Відповісти
Будуть вибори Президента замінемо і Зеленського.
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20.01.2021 11:42 Відповісти
а раніше не бажаєте? бо маю погані передчуття щодо долі країни впродовж наступних трьох років.
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20.01.2021 11:55 Відповісти
Міняти Зеленського на порошенка не бажаю, порошенко це абсолютне зло, яке протягує путінські зміни в Конституцію України за хабарі депутатам.
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20.01.2021 12:03 Відповісти
я не називав прізвище Порошенко, я спитав - "чи не бажаєте поміняти зеленське раніше ніж він ще три роки руйнуватиме країну"?
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20.01.2021 12:32 Відповісти
Я знаю тільки одного достойного кандидата на якого б як погодився змінити Зеленського - Анатолій Гриценко, але Гриценко не набирає достатньо підтримки на фоні шоуменів.
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20.01.2021 12:37 Відповісти
чи не бажаєте поміняти зеленське раніше ніж він ще три роки руйнуватиме країну?
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20.01.2021 12:50 Відповісти
Міняти на кого? порошенко та бойко це агенти путіна. Гриценко не набере достатньо голосів, інший об'єднаний кандидат від патріотів та демократів теж не виграє, бо всі телеканали будуть його вбивати політично!
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20.01.2021 14:09 Відповісти
...а як бреше Гриць.... ну нічим від Зебрехуна не відрізняється..)))
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20.01.2021 13:30 Відповісти
Як бреше розкажіть?
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20.01.2021 14:09 Відповісти
..що... про рішення суду стосовно Пороха не чув? А раніш з брехнею Гриця щодо Луценка...теж не чув? Як там з переобладнанням української електромережі під 50 гц? Почали вже , чи ні?))))
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20.01.2021 14:22 Відповісти
Замовне рішення суду на користь порошенка абсолютно не доводить що слова Гриценка були неправдиві. Навпаки рішення корумпованого суду проти Гриценко тільки підтвердили що Гриценко був правий.
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20.01.2021 14:25 Відповісти
Ну якби суд виправдав Гриця...то був би не корумпований..)))) Тут твоя дебільна логіка працює.. А що промовчав за Луценко? Та за 50 ГЦ не забудь прокоментувати!! А то ти так тихенько втік тоді.... Тількі сморід від тебе залишився. ))) Давай..посміховисько...весели цензорівців своїми сатиричними дописами!!)))
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20.01.2021 14:30 Відповісти
Мені складно спілкуватись з настільки тупими дописувачами, які навіть не розуміють написаного. Як вас з армії ще не вигнали?
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20.01.2021 15:38 Відповісти
Ні... !! Чекаємо вказівок переобладнати електричну мережу України під 50 ГЦ. Кажуть ти звернувся до Гриценка з цим питанням!!))) Що... дурненьке.. нема чого відповісти?
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20.01.2021 15:42 Відповісти
Ви навіть не розумієте який ви смішний дебіл і самі себе зараз накажете показово і будуть над вами голосно сміятись як над дебілом! В українській мережі практично завжли менше 50 Гц, 49,9 Гц, це обумовлено неспроможністю обладнання виробленого в СРСР працювати з високою стабільністю частоти! Але Ви цього не знаєте і смієтесь як дебіл.
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20.01.2021 15:45 Відповісти
.. тупа відмазка!!))) Коли ти..дурновате... написав що українську систему повинно переобладнати під 50 ГЦ, ти й гадки не мав... що наша система працює з частотою в 50ГЦ. Тому тоді тихенько злився... прочитавши..скільки тобі навішали посилань!!! Люди забули..а я не забув... То твої дитячі відмазки настількі смішні... що ще раз стверджую ..що ти звичайна наволоч. Всі твої лозунгові дописи сприймаються на Цензорі сатирично! Достатньо побачити https://censor.net/ru/user/347491, щоб зрозуміти, що зараз буде треш!!!))))))))))))))
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20.01.2021 15:57 Відповісти
Ви тупуватий від природи, те що в мережі 50 Гц в СРСР знав кожен технічного грамотний школяр, я вже не кажу про дорослу людину. Ми на форумі обговорювали проблематику енергомереж і чому Бурштинський енергоострів відокремлений від решти України, але ви -тупе створіння, нічого не зрозуміли і виставляєте себе на посміховисько.
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20.01.2021 16:01 Відповісти
20 мая 2014 года на территории Украины был принят международный европейский стандарт https://ru.wikipedia.org/wiki/CENELEC CENELEC EN 50160:2010. Этот стандарт вступил в силу 1 октября 2014 года под названием «ДСТУ ЕN 50160:2014» - «Характеристики напряжения в системах электроснабжения общего назначения». В этом стандарте установлено напряжение 400/230 В ± 10 %, и иные вопросы официально гармонизированы со стандартами ЕС.

Це тобі...відверте посміховисько! Скачай непотріб «ДСТУ ЕN 50160:2014» і там все побачиш. Ти дурновате й не знало, що наша українська електромережа давно стандартизована під європейську.))))
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20.01.2021 16:34 Відповісти
Я бачу що ви дебіл, але тепер це бачать всі інші дописувачі. Проблема відсутності в енергомережі України 50Гц це проблема яка тягнеться вже десятиліття!
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20.01.2021 16:43 Відповісти
.. ну хто тут дебіл... цензорятам доводити непотрібно!!))) Це у тебе...дурнвате... проблема з 50 ГЦ української енергосистеми. А от ніяких зауважень від ЄЕСЕМ щодо цього питання нема. У тебе є...)))) Які ж дурні європейці...))) Взяли та сертифікували українську систему , знаючи що там десятилітіями проблеми з частотою!)))) То може Порох краде герці та обмінює іх на долари!? А прийде до влади Гриць...і всі герці повернуться в систему.. А може будуть нові стандарти... 220Вольт..50 Гриць?))))
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20.01.2021 17:01 Відповісти
Ну ви показали що ви ідіот, я навіть не буду нічого додавати. Розкажіть чому Бурштинський енергоострів від'єднали від решти України.
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20.01.2021 17:03 Відповісти
Ти ж недавно плів, що в Європі 50 гц, а в Україні 49,9 гц)
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20.01.2021 17:07 Відповісти
Так і є. А Ви що цього не знали?
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20.01.2021 17:08 Відповісти
Чого "не знали"?))). В мене прибор стоїть, який показує частоту в мережі. От зараз 50гц, 233В.
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20.01.2021 21:01 Відповісти
..ну куди ..криса Грицьківска сховалася? Дієш, як інструкція прописала!? Загнали у кут... сиди тихенько і мовчи! Чи зміна закінчилася?
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20.01.2021 15:27 Відповісти
Хочете знову отримати на горіхи? Мазохіст? Чи просто недостатньо розумні?
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20.01.2021 15:39 Відповісти
.. дивись..не подавись... цензорівське посміховисько!!)))) Криса почала демонструвати агрессивність?
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20.01.2021 15:43 Відповісти
хіба можна подавитись земляними червяками?
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20.01.2021 15:46 Відповісти
Использованный штопанный заднепроходной презерватив не проходит!
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20.01.2021 14:05 Відповісти
Мені інколи здається що українці нездатні до успіху бо не можуть об'єднатись навколо чесного та розумного лідера. Українцям подобаються зрадники та ідіоти! Те що Гриценко не стане Президентом це проблема перш за все всіх небайдужих українців, бо Україна буде в жопі!
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20.01.2021 14:11 Відповісти
Сначала надо, чтобы вы заплатили самую высокую цену за то, что Зеленского выбрали.

Лично я за то, чтобы до следующих выборов вас осталось, как можно меньше.
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20.01.2021 14:20 Відповісти
Поц, просто поц.
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20.01.2021 14:25 Відповісти
У російській "Лізі сміху" братимуть участь команди із ОРДО, Криму та материкової України... https://www.pravda.com.ua/news/2021/01/20/7280499/
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20.01.2021 11:18 Відповісти
Цікаво, як СБУ прореагує на участь команд з материкової України?
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20.01.2021 11:20 Відповісти
Як сбу прореагує на торгівлю віслюка з кацапами? Продав він франшизу вже після того, як його обрали.
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20.01.2021 11:22 Відповісти
Це я пишу для зебілів. Особливо тих, що вважають себе патріотами.
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20.01.2021 12:15 Відповісти
Тобто за загиблими є урочистості, а живих можна пресувати. Наводить на погані думки.
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20.01.2021 11:19 Відповісти
А погибшие патриоты Украины нравятся ЗЕ гораздо больше живых.
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20.01.2021 14:22 Відповісти
Не думаю, що подобаються, але він вважає їх безпечнішими для себе.
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21.01.2021 15:37 Відповісти
Хомчак.... Це не той, що відхрещувався від наших загиблих воїнів і казав "ми їх туди не посилали"?
Зеленський... Це не той, що взяв під особистий контроль порятунок пораненого Журавля, а сам тим часом наминав оленину для інстаграму?
Єрмак.... Це не той, що злив операцію по арешту кацапських наймитів, що винні у загибелі наших захисників?

Присутність цих виродків біля пам'ятного Дзвону паплюжить пам'ять полеглих..
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20.01.2021 11:21 Відповісти
Когда гибнули солдаты - зеля ************* желал...
Зеленський вшанував пам'ять військовослужбовців ЗСУ, загиблих за незалежність України, - ОП - Цензор.НЕТ 8312
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20.01.2021 11:38 Відповісти
А ты не трапезничал когда гибли солдаты? Голодный ходил?
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20.01.2021 17:36 Відповісти
А кто взял ситуацию с Журавлем на свой личный контроль?
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20.01.2021 19:18 Відповісти
циник....
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20.01.2021 11:22 Відповісти
это кощунство, когда четырежды уклонист и коррумпированный наркоман, изображает уважение к погибшим за свободу Украины солдатам и добровольцам ..
ЗЫ.. хмм.. у Зеленой Шмаркли сменился личный бодигард.. Максим Донец куда-то пропал..
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20.01.2021 11:24 Відповісти
Не чіпай зайві гріхи на Зєйла. В нього і своїх гріхів вистачає. Тому ніякий він не уклоніст. Мобілівовували лише тих, що раніше СЛУЖИВ В АРМІЇ. А Зєйло служив в той час в КВН.
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20.01.2021 11:35 Відповісти
ага.. в "95 бригаде" веселых и озорных клоунов-наркоманов..
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20.01.2021 11:38 Відповісти
Але у військомат не з'являвся, хоча про повістки йому розповідали його мати, батько і він сам.
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20.01.2021 11:39 Відповісти
А вокруг только охрана и пару детлк для массовки, вот и у нас появилось свое *****
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20.01.2021 11:24 Відповісти
Думаю, не будь он президентом, ему бы уже не один раз намылили сусала и не один раз опустили крышку рояля на рабочий орган. Но, наверное, всему свое время... Я не знаю, как могут выносить родственники погибших весь его цинизм и брехню?
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20.01.2021 11:31 Відповісти
Колаборант прикрывает бутафорным патриотизмом посадку его шакалами еще одной защитницы Украины Виктории Котленец, муж которой воюет с рашистами с 2014 года.

Хотя Миротворец давно опознал сепаршу с "парада пленных" в Донецке.

https://psb4ukr.org/criminal/sukhova-olga-aleksandrovna/?fbclid=*************************************************************
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20.01.2021 11:35 Відповісти
Гундявого кагбы положение обязывает, но ублюдка дерьмака он мог бы за собой и не таскать
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20.01.2021 11:42 Відповісти
Якісь чуваки в чорному.
Що за секта? Жодної ознаки їхньої приналежності до України.
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20.01.2021 11:43 Відповісти
А они живут сериалом "Бригада"....
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20.01.2021 11:47 Відповісти
Уклонисты/предатели/агенты РФ....корчат из себя патриотов!
Тьфу....
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20.01.2021 11:46 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/01/19/yevropejska-solidarnist-vymagaye-negajnoyi-reakcziyi-sbu-i-naczionalnogo-regulyatora-teleradiomovlennya-shhodo-zayav-oleny-bondarenko-na-pidtrymku-terorystiv-poshyrenyh-telekanalom/ Партія «Європейська Солідарність» вимагає негайної реакції Зеленського, СБУ і національного регулятора телерадіомовлення щодо заяв Олени Бондаренко на підтримку терористів, поширених телеканалом «Наш»

Служба Безпеки України і Нацрада з питань телебачення та радіомовлення має негайно відреагувати на пропаганду тероризму в ефірі телеканалу «Наш».
Телеканал регулярно просуває у своїх ефірах спікерів, які займаються неприхованою антиукраїнською пропагандою, однак всі можливі межі телеканал перейшов, поширивши слова одіозної діячки, поплічниці Януковича Олени Бондаренко, яка назвала Збройні Сили України «злочинцями».
Переконані, що подібні висловлювання не просто неприпустимі, вони є частиною російської гібридної війни проти України, вони підривають безпеку та обороноздатність країни. Жодна цивілізована держава під час війни не може допускати пропаганду тероризму та безпідставні обвинувачення на адресу захисників суверенітету і територіальної цілісності. «Європейська Солідарність» вимагає негайної реакції СБУ і національного регулятора телерадіомовлення щодо антиукраїнських заяв Олени Бондаренко.
Вважаємо, що ігнорування таких інцидентів демонструватиме слабкість української держави та заохочуватиме організаторів гібридної війни до подальших актів прямого інформаційного тероризму.
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20.01.2021 11:46 Відповісти
Испаскудил святое место. Гнида.
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20.01.2021 11:52 Відповісти
мавпочку вивели на прогулянку.
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20.01.2021 12:04 Відповісти
Гадкое, зелёное лицемерие.
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20.01.2021 12:10 Відповісти
Ой, що це їх так поперло ..награні скорботні обличчя ..таки згадали, що є загиблі воїни?
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20.01.2021 12:22 Відповісти
Вспоминается не наигранное лицо пороха в день памяти жертв голодомора, когда он хохотал с аваковым.
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20.01.2021 17:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo Зато тут не наигранное. Предельно искреннее.
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20.01.2021 19:19 Відповісти
После того как президентом США стал Байден немного уменьшилось пророссийского ******* с стороны наших властей.
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20.01.2021 12:31 Відповісти
..так на подходе расследование по вагнеровцам... И никто не забыл, что зелёное ничтожество обещало через своего Генпрокурова порешать дело компании Бурисма...))) Загнало вовчика-дурашку в уголок своё же окружение.... Уже спокойно не спит... а энурез спасает только при призыве в армию...)))
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20.01.2021 13:35 Відповісти
А что клоуну еще остается делать, когда его рейтинг катастрофически падает!
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20.01.2021 14:33 Відповісти
Сборище ничтожеств изображают скорбь.
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20.01.2021 14:39 Відповісти
Буду краток
ЦИНИЗМ
Лицемерие
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20.01.2021 15:35 Відповісти
що прокинулося зелене лайно?
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20.01.2021 17:53 Відповісти
Ценично, писец как ценично
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20.01.2021 22:04 Відповісти
шлемазл.
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20.01.2021 22:12 Відповісти
каким бы ни был президент Украины.он ПРОСТО ОБЯЗАН чтить защитников Украины.да.не везёт Украине с президентами-то матёрые коррупционеры,то ужасающие дилетанты...но защитники Украины-ценность державы.а не политический капитал отдельных лиц при власти и около оной.
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21.01.2021 02:28 Відповісти
Сделай красивый шаг уйди в отставку, признав свою некомпетентность и нечистоплотность !!!
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21.01.2021 06:09 Відповісти
Знайомі обличчя ************** - Зе, дЄрьмак. Грають скорботу за загиблими.
А от Мендельши щось не бачу.
Нагадаю зашквари цих можновладних "патріотів".
Зе:

Зеленський вшанував пам'ять військовослужбовців ЗСУ, загиблих за незалежність України, - ОП - Цензор.НЕТ 6841
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21.01.2021 12:15 Відповісти
Мендель:

Зеленський вшанував пам'ять військовослужбовців ЗСУ, загиблих за незалежність України, - ОП - Цензор.НЕТ 8185
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21.01.2021 12:16 Відповісти
дЄрьмак: "Мой брат пагіб в гражданскай вайнє на Данбасє!"

Зеленський вшанував пам'ять військовослужбовців ЗСУ, загиблих за незалежність України, - ОП - Цензор.НЕТ 4466
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21.01.2021 12:18 Відповісти
Какое моральное право эта мерзкая тварь имеет там находится?!
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21.01.2021 14:50 Відповісти
зепорноактриса готова на любые позы ради булавы
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21.01.2021 19:15 Відповісти
 
 