Зеленський вшанував пам'ять військовослужбовців ЗСУ, загиблих за незалежність України, - ОП. ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам'яті військовослужбовців Збройних сил, які загинули в цей день у боях за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.
Церемонія відбулася біля Міністерства оборони України. Було оголошено прізвища 51 захисника України, які загинули цього дня у 2015-2020 роках. Зокрема, вшанували пам’ять 48 військовослужбовців, полеглих під час оборони Донецького аеропорту. Після озвучування кожного прізвища воїни роти почесної варти били у дзвін та салютували зі стрілецької зброї. Володимир Зеленський поклав квіти до Пам’ятного дзвона, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Президент поспілкувався з родичами загиблих бійців.
"Українські воїни на фронті щодня доводять, що ні збройні провокації супротивника, ні люті морози не змусять їх відступити зі своєї землі. Кожного дня ми дякуємо їм за мирне небо над нашими містами та селами та згадуємо імена тих, хто загинув, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України. Маємо зробити все, щоб кількість імен, які лунають біля Пам’ятного дзвона, не збільшувалась, а в Україні нарешті запанував мир", – сказав Глава держави.
У церемонії також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран та Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак.
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https://censor.net/ru/user/347491 зеленське не змінюємо?
Це тобі...відверте посміховисько! Скачай непотріб «ДСТУ ЕN 50160:2014» і там все побачиш. Ти дурновате й не знало, що наша українська електромережа давно стандартизована під європейську.))))
Лично я за то, чтобы до следующих выборов вас осталось, как можно меньше.
Зеленський... Це не той, що взяв під особистий контроль порятунок пораненого Журавля, а сам тим часом наминав оленину для інстаграму?
Єрмак.... Це не той, що злив операцію по арешту кацапських наймитів, що винні у загибелі наших захисників?
Присутність цих виродків біля пам'ятного Дзвону паплюжить пам'ять полеглих..
ЗЫ.. хмм.. у Зеленой Шмаркли сменился личный бодигард.. Максим Донец куда-то пропал..
Хотя Миротворец давно опознал сепаршу с "парада пленных" в Донецке.
https://psb4ukr.org/criminal/sukhova-olga-aleksandrovna/?fbclid=*************************************************************
Що за секта? Жодної ознаки їхньої приналежності до України.
Тьфу....
Служба Безпеки України і Нацрада з питань телебачення та радіомовлення має негайно відреагувати на пропаганду тероризму в ефірі телеканалу «Наш».
Телеканал регулярно просуває у своїх ефірах спікерів, які займаються неприхованою антиукраїнською пропагандою, однак всі можливі межі телеканал перейшов, поширивши слова одіозної діячки, поплічниці Януковича Олени Бондаренко, яка назвала Збройні Сили України «злочинцями».
Переконані, що подібні висловлювання не просто неприпустимі, вони є частиною російської гібридної війни проти України, вони підривають безпеку та обороноздатність країни. Жодна цивілізована держава під час війни не може допускати пропаганду тероризму та безпідставні обвинувачення на адресу захисників суверенітету і територіальної цілісності. «Європейська Солідарність» вимагає негайної реакції СБУ і національного регулятора телерадіомовлення щодо антиукраїнських заяв Олени Бондаренко.
Вважаємо, що ігнорування таких інцидентів демонструватиме слабкість української держави та заохочуватиме організаторів гібридної війни до подальших актів прямого інформаційного тероризму.
ЦИНИЗМ
Лицемерие
А от Мендельши щось не бачу.
Нагадаю зашквари цих можновладних "патріотів".
Зе: