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Наєв обговорив план співпраці з партнерами з НАТО: Україна рухається до повноцінного членства в Альянсі. ФОТОрепортаж

Офіцери Командування Об'єднаних сил Збройних Сил України на чолі з командувачем генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим взяли участь у міжнародній відеоконференції з представниками Збройних Сил держав-членів НАТО.

Про це йдеться в повідомленні служби зі зв'язків із громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Перша цього року онлайн-зустріч з іноземними партнерами такого високого рівня відбулася згідно з Планом заходів міжнародного співробітництва Міністерства оборони України та Збройних Сил України на 2021 рік, а також на підставі листа-запрошення від командувача Оперативного командування видів Збройних Сил Республіки Польща генерал-лейтенанта Томаша Піотровські.

Під час розмови, сторони обговорили питання співробітництва та проєктів спільної підготовки між Збройними Силами держав-членів Вишеградської четвірки, Литовської Республіки, Румунії та України, а також про можливі напрями залучення консультативно-дорадчої допомоги та проведення спільних тренувань і навчань.

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- Ми розширюємо наше співробітництво, залучаючи до нього якомога більше партнерів. Відповідаючи в Збройних Силах України за проведення операцій, наше Командування прагне отримати від країн-членів НАТО більше досвіду, скористатися їхнім підходом до підготовки та ведення операцій, - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, завдяки плідній взаємодії Україна поступово рухається вперед до повноцінного членства в Північноатлантичному альянсі, що дозволить забезпечувати взаємосумісність підрозділів Збройних Сил України з підрозділами європейських партнерів при виконанні ними спільних завдань.

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Своєю чергою, військові представники країн Вишеградської четвірки Литовської Республіки та Румунії висловили беззастережну підтримку Україні в боротьбі проти російської агресії і наголосили на тому, що забезпечення регіональної безпеки можливе лише у разі консолідації спільних зусиль, а також зосередили увагу на поглибленні співробітництва з Україною шляхом пошуку нових способів взаємного військового діалогу на стратегічному рівні.

Наєв обговорив план співпраці з партнерами з НАТО: Україна рухається до повноцінного членства в Альянсі 01
Наєв обговорив план співпраці з партнерами з НАТО: Україна рухається до повноцінного членства в Альянсі 02
Наєв обговорив план співпраці з партнерами з НАТО: Україна рухається до повноцінного членства в Альянсі 03
Наєв обговорив план співпраці з партнерами з НАТО: Україна рухається до повноцінного членства в Альянсі 04
Наєв обговорив план співпраці з партнерами з НАТО: Україна рухається до повноцінного членства в Альянсі 05

Автор: 

НАТО (6441) військові навчання (2775) членство в НАТО (1719) ЗСУ (7542) Наєв Сергій (354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+7
Згідний зі словами командувача!!! Всерімно коли не коли, але ми будемо в НАТО!
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20.01.2021 16:18
+6
Наев обсудил план сотрудничества с партнерами из НАТО: Украина движется к полноценному членству в Альянсе - Цензор.НЕТ 273
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20.01.2021 13:53
+4
Вот сейчас начнётся канонада рашенских пуканов.
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20.01.2021 13:51
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20.01.2021 13:47 Відповісти
Вот сейчас начнётся канонада рашенских пуканов.
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20.01.2021 13:51 Відповісти
як то кажуть: собачка гавкає, а караван іде
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20.01.2021 13:53 Відповісти
Наев обсудил план сотрудничества с партнерами из НАТО: Украина движется к полноценному членству в Альянсе - Цензор.НЕТ 273
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20.01.2021 13:53 Відповісти
***, іт воз грейт івент! маст хеппен мор офен
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20.01.2021 13:56 Відповісти
😂😁🤣
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20.01.2021 13:57 Відповісти
Мы так еще 100 лет двигается будем, давайте что ли переходить на стандарты вооружения НАТО
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20.01.2021 13:54 Відповісти
https://twitter.com/SemennicovaV
https://twitter.com/SemennicovaV
https://twitter.com/SemennicovaV


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https://twitter.com/SemennicovaV

Влада



Сегодня была на катке. Каталась на коньках. Потом на коленях, затем лицом по льду. Сейчас на скорой поеду кататься. Движение - это жизнь!
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20.01.2021 13:57 Відповісти
сказали же тебе ДВИЖЕМСЯ, только с какой скоростью не уточнили, да мы сами догадываемся
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20.01.2021 14:57 Відповісти
Один ноут, которому неизвестно сколько лет, на 10 человек и круглые ох...ие глаза генерала, который не понимает что происходит, это как раз стандарты НАТО....
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20.01.2021 13:55 Відповісти
Первый рванул. С почином .....
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20.01.2021 13:58 Відповісти
Коли в країні 73% корисних ідійотів, то ніяка НАТА нам не світить.
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20.01.2021 13:56 Відповісти
Процесс идет не благодаря, а вопреки. И в НАТО все прекрасно понимают. Придет нормальная власть на смену зеленой пошести и к этому моменту все должно быть подготовлено.
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20.01.2021 14:07 Відповісти
Движение это жизнь, не спешите жить.
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20.01.2021 13:58 Відповісти
Главное для членства в НАТО и их требования - это стандарты НАТО (они есть в ПДЧ для членства в НАТО) .. Теперь вопрос - Назовите стандарты НАТО которые вы ввели в ВСУ !?
Нет ничего пока ?! Ну тогда это все пистеж и пиар на теме - " наша мета нато".....
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20.01.2021 14:03 Відповісти
Эту сранную «вату « воспитывать нужно ! Где действия военных , которых каждый день унижают , оскорбляют телеканалы Мурзаева и мертвечука ? ************ мрази вдувают в уши несознательному населению террористическую пропаганду ! Где пресконференция с ультиматумом преп…?
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20.01.2021 14:04 Відповісти
Фоточки зачетные. Теперь я спокоен - Укрина движется в НАТО. А что там реально в ВСУ творится ... ну то такое ...
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20.01.2021 14:18 Відповісти
Лозунги і засідання... Звсідання і лозунги...
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20.01.2021 14:21 Відповісти
Україна - єдина країна з цієї розцяцькованої шантрапи (ляхи, литваки, мадяри,мамалижники...) котра має багаторічний досвід війни з кацапською ордою. То нехай НАТО платить нам бабки і переймає досвід війни з РФ. Адже рано чи пізно доведеться... А то приїжджають литовські (!) офіцери і повчають на плакатах наших бійців АТО-шників ... як воювати з москалями. Хай підуть в Широкіне, під Авдіївку, під Красногорівку, у Піски - і там поділяться своїм "багатим досвідом".
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20.01.2021 14:23 Відповісти
Згідний зі словами командувача!!! Всерімно коли не коли, але ми будемо в НАТО!
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20.01.2021 16:18 Відповісти
Нам є чому повчитись одне у одного. Але питання впровадження та осмислення "західних" стандартів за нами. І ці стандарти починаються далеко не з прийняття на озброєння автоматичної гвинтівки М16, або заміну автомобілів ГАЗ-24 "Волга" на багатоцільовий HMMWV. Зміни починаються з нас.
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20.01.2021 19:39 Відповісти
Генерал Наєв на вірному шляху, що б там хто не казав, це щоразу підтверджено і обгрунтовано!
Критикувати викладені фото, ну да, тут необхідно багато рішучості, розуму і бойового досвіду... Я наприклад навіть уваги не звернув на технічне оснащення чи забезпеченість всіх присутніх ноутбуками чи ще чимось, тому що уважно усвідомлював сутність заходу, а не вартість...!
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21.01.2021 13:21 Відповісти
 
 