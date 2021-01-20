Наєв обговорив план співпраці з партнерами з НАТО: Україна рухається до повноцінного членства в Альянсі. ФОТОрепортаж

Офіцери Командування Об'єднаних сил Збройних Сил України на чолі з командувачем генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим взяли участь у міжнародній відеоконференції з представниками Збройних Сил держав-членів НАТО.

Про це йдеться в повідомленні служби зі зв'язків із громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

Перша цього року онлайн-зустріч з іноземними партнерами такого високого рівня відбулася згідно з Планом заходів міжнародного співробітництва Міністерства оборони України та Збройних Сил України на 2021 рік, а також на підставі листа-запрошення від командувача Оперативного командування видів Збройних Сил Республіки Польща генерал-лейтенанта Томаша Піотровські.

Під час розмови, сторони обговорили питання співробітництва та проєктів спільної підготовки між Збройними Силами держав-членів Вишеградської четвірки, Литовської Республіки, Румунії та України, а також про можливі напрями залучення консультативно-дорадчої допомоги та проведення спільних тренувань і навчань.

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- Ми розширюємо наше співробітництво, залучаючи до нього якомога більше партнерів. Відповідаючи в Збройних Силах України за проведення операцій, наше Командування прагне отримати від країн-членів НАТО більше досвіду, скористатися їхнім підходом до підготовки та ведення операцій, - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами командувача, завдяки плідній взаємодії Україна поступово рухається вперед до повноцінного членства в Північноатлантичному альянсі, що дозволить забезпечувати взаємосумісність підрозділів Збройних Сил України з підрозділами європейських партнерів при виконанні ними спільних завдань.

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Своєю чергою, військові представники країн Вишеградської четвірки Литовської Республіки та Румунії висловили беззастережну підтримку Україні в боротьбі проти російської агресії і наголосили на тому, що забезпечення регіональної безпеки можливе лише у разі консолідації спільних зусиль, а також зосередили увагу на поглибленні співробітництва з Україною шляхом пошуку нових способів взаємного військового діалогу на стратегічному рівні.













