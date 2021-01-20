Наєв обговорив план співпраці з партнерами з НАТО: Україна рухається до повноцінного членства в Альянсі. ФОТОрепортаж
Офіцери Командування Об'єднаних сил Збройних Сил України на чолі з командувачем генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим взяли участь у міжнародній відеоконференції з представниками Збройних Сил держав-членів НАТО.
Про це йдеться в повідомленні служби зі зв'язків із громадськістю Командування об'єднаних сил ЗС України, передає Цензор.НЕТ.
Перша цього року онлайн-зустріч з іноземними партнерами такого високого рівня відбулася згідно з Планом заходів міжнародного співробітництва Міністерства оборони України та Збройних Сил України на 2021 рік, а також на підставі листа-запрошення від командувача Оперативного командування видів Збройних Сил Республіки Польща генерал-лейтенанта Томаша Піотровські.
Під час розмови, сторони обговорили питання співробітництва та проєктів спільної підготовки між Збройними Силами держав-членів Вишеградської четвірки, Литовської Республіки, Румунії та України, а також про можливі напрями залучення консультативно-дорадчої допомоги та проведення спільних тренувань і навчань.
- Ми розширюємо наше співробітництво, залучаючи до нього якомога більше партнерів. Відповідаючи в Збройних Силах України за проведення операцій, наше Командування прагне отримати від країн-членів НАТО більше досвіду, скористатися їхнім підходом до підготовки та ведення операцій, - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За словами командувача, завдяки плідній взаємодії Україна поступово рухається вперед до повноцінного членства в Північноатлантичному альянсі, що дозволить забезпечувати взаємосумісність підрозділів Збройних Сил України з підрозділами європейських партнерів при виконанні ними спільних завдань.
Своєю чергою, військові представники країн Вишеградської четвірки Литовської Республіки та Румунії висловили беззастережну підтримку Україні в боротьбі проти російської агресії і наголосили на тому, що забезпечення регіональної безпеки можливе лише у разі консолідації спільних зусиль, а також зосередили увагу на поглибленні співробітництва з Україною шляхом пошуку нових способів взаємного військового діалогу на стратегічному рівні.
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Влада
Сегодня была на катке. Каталась на коньках. Потом на коленях, затем лицом по льду. Сейчас на скорой поеду кататься. Движение - это жизнь!
Нет ничего пока ?! Ну тогда это все пистеж и пиар на теме - " наша мета нато".....
Критикувати викладені фото, ну да, тут необхідно багато рішучості, розуму і бойового досвіду... Я наприклад навіть уваги не звернув на технічне оснащення чи забезпеченість всіх присутніх ноутбуками чи ще чимось, тому що уважно усвідомлював сутність заходу, а не вартість...!