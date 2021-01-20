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У дерев'яній каплиці на Львівщині стався вибух, літній чоловік зазнав опіків обличчя, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 20 січня, в місті Стрий у Львівській області стався вибух у дерев'яній каплиці. Унаслідок інциденту опіків обличчя зазнав 63-річний чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"20 січня о 07:13 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в м.Стрий на вул.Львівська, 156 а, в дерев'яній каплиці "Священномученика Йосафата Коциловського УГКЦ", критій бляхою, розміром 25х7 м, висотою 8 м", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на момент прибуття пожежних каплиця в середині була охоплена вогнем.

У деревяній каплиці на Львівщині стався вибух, літній чоловік зазнав опіків обличчя, - ДСНС 01

О 7:29 пожежу локалізовано та 07:55 ліквідовано.

Як з'ясували рятувальники, в каплиці стався вибух, що спричинив пожежу. В наслідок вибуху зазнав опіків обличчя чоловік, 1958 року народження - від госпіталізації відмовився.

Вибухом знищено дерев'яну стіну на площі 15 кв.м, дерев'яне перекриття на площі 20 кв.м, пошкоджено дерев'яну стіну на площі 20 кв.м, дах прибудови з газоблоків, критий бляхою, розміром 6х10 м на площі 60 кв.м.

У деревяній каплиці на Львівщині стався вибух, літній чоловік зазнав опіків обличчя, - ДСНС 02

Унаслідок пожежі вогнем пошкоджено дерев'яну стіну на площі 15 м кв., дах на площі 15 кв.м, церковний інвентар на площі 40 кв.м.

Завдяки злагодженим і оперативним діям вогнеборців врятовано будівлю каплиці.

До ліквідації займання залучалось 3 одиниці спецтехніки та 15 рятувальників особового складу.

У деревяній каплиці на Львівщині стався вибух, літній чоловік зазнав опіків обличчя, - ДСНС 03

Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

Також дивіться: У Дніпропетровській області горіла церква, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У деревяній каплиці на Львівщині стався вибух, літній чоловік зазнав опіків обличчя, - ДСНС 04
У деревяній каплиці на Львівщині стався вибух, літній чоловік зазнав опіків обличчя, - ДСНС 05
У деревяній каплиці на Львівщині стався вибух, літній чоловік зазнав опіків обличчя, - ДСНС 06
У деревяній каплиці на Львівщині стався вибух, літній чоловік зазнав опіків обличчя, - ДСНС 07
Фото: сайт ДСНС

У деревяній каплиці на Львівщині стався вибух, літній чоловік зазнав опіків обличчя, - ДСНС 08

Автор: 

вибух (4450) пожежа (4325) церква (699) ДСНС (5105) Львівська область (2425)


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В деревянной часовне на Львовщине произошел взрыв, пожилой мужчина получил ожоги лица, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 8021
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20.01.2021 15:03 Відповісти
Одужання старенькому.
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20.01.2021 15:16 Відповісти
Священномученика Иосафата Коциловского Источник: https://censor.net/ru/p3242934\\\\\\\\

Ну и кликухи у старцев
Наверно очень мучился поедая по 5кг. колбасы в день.)
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20.01.2021 15:17 Відповісти
Таки да, не чета кликухам Аполлинария, Арефа и Варлаам. Или Илларион, Иувеналий и Киприан
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20.01.2021 15:34 Відповісти
Снижошел благодатный огонь.
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20.01.2021 15:18 Відповісти
У дерев'яній каплиці на Львівщині стався вибух, літній чоловік зазнав опіків обличчя, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5695
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20.01.2021 15:36 Відповісти
 
 