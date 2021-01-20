У дерев'яній каплиці на Львівщині стався вибух, літній чоловік зазнав опіків обличчя, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 20 січня, в місті Стрий у Львівській області стався вибух у дерев'яній каплиці. Унаслідок інциденту опіків обличчя зазнав 63-річний чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"20 січня о 07:13 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в м.Стрий на вул.Львівська, 156 а, в дерев'яній каплиці "Священномученика Йосафата Коциловського УГКЦ", критій бляхою, розміром 25х7 м, висотою 8 м", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на момент прибуття пожежних каплиця в середині була охоплена вогнем.

О 7:29 пожежу локалізовано та 07:55 ліквідовано.

Як з'ясували рятувальники, в каплиці стався вибух, що спричинив пожежу. В наслідок вибуху зазнав опіків обличчя чоловік, 1958 року народження - від госпіталізації відмовився.

Вибухом знищено дерев'яну стіну на площі 15 кв.м, дерев'яне перекриття на площі 20 кв.м, пошкоджено дерев'яну стіну на площі 20 кв.м, дах прибудови з газоблоків, критий бляхою, розміром 6х10 м на площі 60 кв.м.

Унаслідок пожежі вогнем пошкоджено дерев'яну стіну на площі 15 м кв., дах на площі 15 кв.м, церковний інвентар на площі 40 кв.м.

Завдяки злагодженим і оперативним діям вогнеборців врятовано будівлю каплиці.

До ліквідації займання залучалось 3 одиниці спецтехніки та 15 рятувальників особового складу.

Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

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Фото: сайт ДСНС





