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Чоловіка, який ходив із відрізаною людською головою в руках, затримали в Одесі, в його квартирі виявили тіла двох осіб, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Тіла двох чоловіків виявили у квартирі на проспекті Небесної Сотні. Підозрюваного у скоєнні злочину затримано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про чоловіка, який ходить по вулиці з людською головою в руках. Оперативно прибувши на виклик, поліцейські побачили правопорушника, який заходив у під'їзд будинку. Вслід за ним правоохоронці зайшли в його квартиру, де виявили тіла двох чоловіків із ознаками насильницької смерті.

Зараз на місці події працює керівництво Головного управління поліції області та слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Відомості щодо факту умисного вбивства внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України. З підозрюваним проводяться першочергові слідчі дії.

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Чоловіка, який ходив із відрізаною людською головою в руках, затримали в Одесі, в його квартирі виявили тіла двох осіб, - Нацполіція 01
Чоловіка, який ходив із відрізаною людською головою в руках, затримали в Одесі, в його квартирі виявили тіла двох осіб, - Нацполіція 02
Чоловіка, який ходив із відрізаною людською головою в руках, затримали в Одесі, в його квартирі виявили тіла двох осіб, - Нацполіція 03

Автор: 

Одеса (5451) Нацполіція (15163) вбивство (3088)


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Топ коментарі
+81
Чем чревато закрытие дурок уже все поняли после оглашения результатов выборов президента....
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20.01.2021 16:44
+80
Вот что значит позакрывать дурки, и увеличивать зарплаты неэффективном чиновникам
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20.01.2021 16:41
+42
Какие выводы? Я думал что то что наркозависимый шизик не может быть президентом это общеизвестный факт.... А вот большинство посчитало иначе.....
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20.01.2021 16:57
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Может переохладил голову вчера во время купания в море?!
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20.01.2021 16:40 Відповісти
Вот что значит позакрывать дурки, и увеличивать зарплаты неэффективном чиновникам
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20.01.2021 16:41 Відповісти
Чем чревато закрытие дурок уже все поняли после оглашения результатов выборов президента....
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20.01.2021 16:44 Відповісти
Значит надо делать выводы
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20.01.2021 16:46 Відповісти
Какие выводы? Я думал что то что наркозависимый шизик не может быть президентом это общеизвестный факт.... А вот большинство посчитало иначе.....
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20.01.2021 16:57 Відповісти
Вывод один поскорее сместить этого шизика и перевыборы президента и парламента, иначе эти шизики по всей стране расползутся как тараканы, Скичко уже назначили головой Черкасской ОГА.
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20.01.2021 17:01 Відповісти
Когда будете смещать, передайте остальным что на меня пусть не рассчитывают.
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20.01.2021 17:12 Відповісти
на таких как ты уже рассчитали бенины кловуны.
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20.01.2021 19:13 Відповісти
И откуда ты знаешь кто на кого рассчитывает? Я конечно польщен что бенины кловуны осведомлены о существовании моей скромной персоны, но, открою тебе секрет - такой как я один единственный, и кому либо из выше перечисленных рассчитывать на меня крайне не осмотрительно.
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21.01.2021 10:01 Відповісти
73% травмированных Суха беевой "сметут" нелоха обманского
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20.01.2021 20:10 Відповісти
Десь на просторі інтернету є відео як при совці дурдоми використовували для політичних репресій неугодних комуністам
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20.01.2021 17:29 Відповісти
А сейчас для этого используют платежки коммунальные)))
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20.01.2021 17:39 Відповісти
Платіжки це трохи інше, платіжками вони покривають нестачі які виникли від крадівництва. Зараз замість дурки використовують залякування чи шиють справу.
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20.01.2021 19:49 Відповісти
В два раза нардепам увеличили зп)
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20.01.2021 18:35 Відповісти
Коли обличчя блазня з'являється на екрані телевізора, а в динаміку звучить його захриплий гугнявий голос, мимоволі виникає блювотний рефлекс, а рука автоматично тягнеться до пульта, щоб переключити канал. Нарколог пояснив, що людина з розширеними зіницями і яка часто облизує губи, знаходиться в стані наркотичної залежності.
Що Ви думаєте про нинішнього президента? - запитав депутат Олексій Гончаренко в салоні свого авто пана Геннадія Москаля. - Це повний … (капець!) - відповів юрист з трьома дипломами.
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20.01.2021 20:08 Відповісти
Так и есть
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20.01.2021 20:15 Відповісти
где обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти

Вангую, шо один из них без головы
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20.01.2021 16:42 Відповісти
как же без головы можно определить, что это мужчина...
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20.01.2021 16:52 Відповісти
Дивлячись якої голови.
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20.01.2021 16:53 Відповісти
даже два)
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20.01.2021 17:01 Відповісти
Если б без головы, о нем бы Майн Рид писал. А это - ЦН. И еще мосейчучка вечером будет смаковать. Известная трупоедка...
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20.01.2021 17:03 Відповісти
но ты бы вдул?
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20.01.2021 17:05 Відповісти
Мосейчучке? Залюбки...
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20.01.2021 17:08 Відповісти
А *************?
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20.01.2021 17:14 Відповісти
сама фамилия натякае... а потом бы всем рассказал... I am a kiss 'nd tell type...
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20.01.2021 17:18 Відповісти
Может то бутафорская голова, как у Зеленского?...
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20.01.2021 17:06 Відповісти
И вообще уже пишут, что там три трупа...он кишками третьего обмотался, жесть полная
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20.01.2021 16:42 Відповісти
Чоловіка, який ходив із відрізаною людською головою в руках, затримали в Одесі, в його квартирі виявили тіла двох осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7520
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20.01.2021 17:03 Відповісти
Думская пишет, два трупа, один из них - отец задержанного. Убийца обмотался кишками, взял отрезанную голову и вышел под подъезд покурить на лавочке. Жесть.
https://dumskaya.net/news/krovavoe-ubiystvo-treh-chelovek-na-tairova-neade-135201/
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20.01.2021 18:32 Відповісти
Кивалов?
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20.01.2021 16:44 Відповісти
Уверен что он психически больной. Но по нашему законодательству его нельзя лечить (на ранних стадиях,пока ещё нет угрозы),пока он не даст согласия.
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20.01.2021 16:48 Відповісти
ну,тут уже стадия "созрел"
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20.01.2021 16:57 Відповісти
Тобто два трупи в квартирі та променад з відрізаною головою - це ще загрози ніт? Чоловіка, який ходив із відрізаною людською головою в руках, затримали в Одесі, в його квартирі виявили тіла двох осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4988
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20.01.2021 17:16 Відповісти
да еще и согласие может не дать
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21.01.2021 00:12 Відповісти
То в одном городе расчленяют, то в другом. Странно это все.
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20.01.2021 16:50 Відповісти
что странного, такое было всегда и будет...
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20.01.2021 16:54 Відповісти
Карантин убивает. У многих потихоньку начинает ехать крыша. У отдельных персонажей крыша складывается, как карточный домик.
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20.01.2021 17:07 Відповісти
Чоловіка, який ходив із відрізаною людською головою в руках, затримали в Одесі, в його квартирі виявили тіла двох осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3366
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20.01.2021 16:52 Відповісти
Гарна в нас вийшла мед реформа. Позакривали психдиспансери. Зараз маємо те, що маємо.
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20.01.2021 16:53 Відповісти
Их ещё предпредыдущей реформой уж не помню чьего имени начали закрывать.
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20.01.2021 16:56 Відповісти
Які ще психдиспансери??? Всі ті самі дурікі, як гуляли так і гуляють десятиліттями.
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20.01.2021 19:30 Відповісти
...где обнаружили тела двух мужчин без головы, с признаками насильственной смерти. А без головы - это могло быть самоубийство?
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20.01.2021 16:59 Відповісти
Это именно самоубийство и есть !
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20.01.2021 17:22 Відповісти
один из убитых-отец убийцы
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20.01.2021 16:59 Відповісти
Адесса МАМА!
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20.01.2021 17:02 Відповісти
Это все водка или наркотики / водка и наркотики.
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20.01.2021 17:03 Відповісти
А президент курит айкосы и нюхает кокс
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20.01.2021 17:04 Відповісти
У вас навязчивые идеи , за собой смотрите
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20.01.2021 17:15 Відповісти
Стівен зробив правильний висновок після перегляду чергового відосика.
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20.01.2021 17:24 Відповісти
Он не ********** ! И с голой дупой по сцене и саунам не скакал
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20.01.2021 18:33 Відповісти
и девки, Тань... ну как без них...
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20.01.2021 17:10 Відповісти
масло, аннушка и одесский трамвай )
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20.01.2021 17:12 Відповісти
Сейчас как раз платежки начали приходить.....
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20.01.2021 17:16 Відповісти
У нас все спокойно. Не истерите. Ненормальные всегда были и будут.
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20.01.2021 17:30 Відповісти
какая романтика в январе чик и в калодец(
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20.01.2021 18:03 Відповісти
Одеса - мама... Чим ватніше місто, тим більше дегенератів
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20.01.2021 18:55 Відповісти
Похожее уже было. Может помните, пару лет назад женщина ходила по улице и носила отрезанную голову 13ти летней дочери....обл не помню.
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20.01.2021 18:57 Відповісти
воспитание... дети гор, однако
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20.01.2021 18:59 Відповісти
Шо творится ,это просто жесть ,Тарантино отдыхает ...
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20.01.2021 19:08 Відповісти
Чоловіка, який ходив із відрізаною людською головою в руках, затримали в Одесі, в його квартирі виявили тіла двох осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8025
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20.01.2021 19:09 Відповісти
реакция на цены табачки...
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20.01.2021 19:31 Відповісти
Як так можна переплутати Водохреща з Усікновінням голови Іоана Хрестителя?
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20.01.2021 19:37 Відповісти
Чоловіка, який ходив із відрізаною людською головою в руках, затримали в Одесі, в його квартирі виявили тіла двох осіб, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 564
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21.01.2021 01:03 Відповісти
Ось до чого довели Україну Супрун і запросивший її Порошенко, які закрили лікарні для божевільних
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20.01.2021 20:25 Відповісти
У тої чупакабри мотивація була простою - щоб її у "тиху радість" не запроторили. А які резони були у Порошенка на то крізь пальці дивитися?
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21.01.2021 01:37 Відповісти
стає трендом ходить із головами.
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21.01.2021 00:23 Відповісти
Мабуть, один із потерпілих страшенно мучився від похмілля. І попросив хоч чимось йому допомогти. От друзяка і допоміг. Чим зміг. І другому потерпілому за компанію - теж допоміг.
...Повне враження, що живемо перед Другим Ноєвим Потопом. Де стільки дурнуватих взялося за рекордно стислі сроки?..
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21.01.2021 01:33 Відповісти
 
 