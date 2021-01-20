Чоловіка, який ходив із відрізаною людською головою в руках, затримали в Одесі, в його квартирі виявили тіла двох осіб, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Тіла двох чоловіків виявили у квартирі на проспекті Небесної Сотні. Підозрюваного у скоєнні злочину затримано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
На спецлінію 102 надійшло повідомлення про чоловіка, який ходить по вулиці з людською головою в руках. Оперативно прибувши на виклик, поліцейські побачили правопорушника, який заходив у під'їзд будинку. Вслід за ним правоохоронці зайшли в його квартиру, де виявили тіла двох чоловіків із ознаками насильницької смерті.
Зараз на місці події працює керівництво Головного управління поліції області та слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Відомості щодо факту умисного вбивства внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України. З підозрюваним проводяться першочергові слідчі дії.
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...Повне враження, що живемо перед Другим Ноєвим Потопом. Де стільки дурнуватих взялося за рекордно стислі сроки?..