Чоловіка, який ходив із відрізаною людською головою в руках, затримали в Одесі, в його квартирі виявили тіла двох осіб, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Тіла двох чоловіків виявили у квартирі на проспекті Небесної Сотні. Підозрюваного у скоєнні злочину затримано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про чоловіка, який ходить по вулиці з людською головою в руках. Оперативно прибувши на виклик, поліцейські побачили правопорушника, який заходив у під'їзд будинку. Вслід за ним правоохоронці зайшли в його квартиру, де виявили тіла двох чоловіків із ознаками насильницької смерті.

Зараз на місці події працює керівництво Головного управління поліції області та слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Відомості щодо факту умисного вбивства внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України. З підозрюваним проводяться першочергові слідчі дії.

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