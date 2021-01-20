УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10575 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
4 868 12

На Луганщині виявлено заборонені протипіхотні міни російського виробництва, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

У районі проведення ООС на колишніх позиціях збройних формувань РФ і її найманців вилучено заборонене озброєння російського виробництва, що підтверджує присутність на тимчасово окупованій території Луганщини збройних формувань Російської Федерації і поставки озброєння країною-агресором.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

На Луганщині виявлено заборонені протипіхотні міни російського виробництва, - пресцентр ОС 01

На колишніх позиціях збройних формувань РФ в Луганській області, які дислокувалися поблизу селища Трьохізбенка Новоайдарського району, правоохоронці виявили боєприпаси російського виробництва - бойову протипіхотну фугасну міну натискної дії (ПМН-2) і три фрагменти протипіхотної осколкової міни натяжної дії (ПОМ-2-Р1) після детонації.

На Луганщині виявлено заборонені протипіхотні міни російського виробництва, - пресцентр ОС 02

Зазначається, що засоби ураження такого типу не перебувають на озброєнні Збройних Сил України та застосовуються представниками ЗФ РФ і їх найманцями на Донбасі для залякування місцевого населення і здійснення збройної агресії РФ проти України. Це озброєння на підставі конструктивних характеристик заборонено міжнародними договорами, зокрема ратифікованою Україною Оттавською конвенцією і Конвенцією про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення.

На Луганщині виявлено заборонені протипіхотні міни російського виробництва, - пресцентр ОС 03

Читайте також: Від початку доби ворог 5 разів порушив режим "тиші" на Донбасі: бив зі 122-мм артилерії та 82-мм мінометів, а також дистанційно мінував позиції ЗСУ

На Луганщині виявлено заборонені протипіхотні міни російського виробництва, - пресцентр ОС 04

Отримані речові докази долучено до матеріалів кримінального провадження, яке розслідується за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

На Луганщині виявлено заборонені протипіхотні міни російського виробництва, - пресцентр ОС 05
На Луганщині виявлено заборонені протипіхотні міни російського виробництва, - пресцентр ОС 06

Протипіхотна фугасна міна натискної дії ПМН-2 знешкоджена на місці вибухотехніками ГУ Нацполіції в Луганській області.

Автор: 

армія рф (17359) мінування (1218) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4877)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+4
Навіть більше - в Україні взагалі НЕМАЄ протипіхотних мін! Україна ще в 90-х підписала конвенцію про відмову від них. І не просто підписала, а знищила запаси під наглядом ООН і інших міжнародних організацій.
Кацапія конвенцію НЕ ПІДПИСАЛА, відповідно усі протипіхотні міни свідчать про кацапську присутність на Донбасі!
показати весь коментар
20.01.2021 16:56
+3
Хотелось бы уточнений. Это уже второй случай за 6 лет или третий?
показати весь коментар
20.01.2021 16:57
+3
Порох вже вимахував би цим фактом, якщо не самою міною на якомусь міжнародному форумі, а Зелене , "ЛІГАСМІХУНАКРОВІ"ще звіздюлєй дасть тим хто цей факт оПРилюднив
показати весь коментар
20.01.2021 17:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот ето сєнсация!!!
показати весь коментар
20.01.2021 16:49 Відповісти
Порох вже вимахував би цим фактом, якщо не самою міною на якомусь міжнародному форумі, а Зелене , "ЛІГАСМІХУНАКРОВІ"ще звіздюлєй дасть тим хто цей факт оПРилюднив
показати весь коментар
20.01.2021 17:16 Відповісти
Згадала баба як дівкою була... (с)
показати весь коментар
20.01.2021 19:30 Відповісти
«Лепесток» отрывает ноги.
Князь Темнейший «зеркально» отреагировал на прибытие натовских саперов на Донбасс, чтобы обезвреживать заминированные «повстанцами» и «зелеными человечками» пахотные поля и лесопосадки на линии фронта.
В «гуманитарных конвоях» с ласковой надписью на бортах тентованных грузовиков «Из России с любовью» в ОРДЛО доставляют запрещенную международным правом продукцию Военно-промышленного комплекса РФ - НЕОБЕЗВРЕЖИВАЕМЫЕ противопехотные мины «Лепесток» (ПФМ-1) с полиэтиленовым корпусом.
При срабатывании этой мины военный получает серьезное ранение, после которого требуется ампутация ноги и человек становится инвалидом на всю жизнь. Он не сможет больше воевать, полноценно трудиться, государство обязано назначить ему пожизненную пенсию, бесплатное лечение, ежегодно выделять путёвки в санаторий и обеспечивать другие льготы.
Как Вы уже догадались, миноискатель сапера не реагирует на новогодний кремлевский «подарочек» из пластмассы, а значит, еще много лет на Донбассе будут взрываться трактористы, школьники и бабушки, пасущие коз.
Министерство нападения РФ в соответствии с Женевским Протоколом обязано было уничтожить все мины этого типа, не имеющих устройств самоликвидации, как это уже сделали ВСУ в Украине, но кто может проверить выполнение господином Владимиром Люциферовичем международных соглашений?
показати весь коментар
20.01.2021 20:05 Відповісти
Навіть більше - в Україні взагалі НЕМАЄ протипіхотних мін! Україна ще в 90-х підписала конвенцію про відмову від них. І не просто підписала, а знищила запаси під наглядом ООН і інших міжнародних організацій.
Кацапія конвенцію НЕ ПІДПИСАЛА, відповідно усі протипіхотні міни свідчать про кацапську присутність на Донбасі!
показати весь коментар
20.01.2021 16:56 Відповісти
да ну,это шахтеры отобрали у Укропов еще в иловайском котле,а остальное в шахтах откопали
показати весь коментар
20.01.2021 16:57 Відповісти
Хотелось бы уточнений. Это уже второй случай за 6 лет или третий?
показати весь коментар
20.01.2021 16:57 Відповісти
пойди в серую зону, отнеси сеперам курева, пройдись по полям... уточнишь для себя...
показати весь коментар
20.01.2021 18:18 Відповісти
на первом фото пехотка , на втором вроде озмка , мины как мины
показати весь коментар
20.01.2021 17:01 Відповісти
"Надо просто перестать ставить мины" (В.А.Зеленский)
показати весь коментар
20.01.2021 17:40 Відповісти
 
 