На Луганщині виявлено заборонені протипіхотні міни російського виробництва, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж
У районі проведення ООС на колишніх позиціях збройних формувань РФ і її найманців вилучено заборонене озброєння російського виробництва, що підтверджує присутність на тимчасово окупованій території Луганщини збройних формувань Російської Федерації і поставки озброєння країною-агресором.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
На колишніх позиціях збройних формувань РФ в Луганській області, які дислокувалися поблизу селища Трьохізбенка Новоайдарського району, правоохоронці виявили боєприпаси російського виробництва - бойову протипіхотну фугасну міну натискної дії (ПМН-2) і три фрагменти протипіхотної осколкової міни натяжної дії (ПОМ-2-Р1) після детонації.
Зазначається, що засоби ураження такого типу не перебувають на озброєнні Збройних Сил України та застосовуються представниками ЗФ РФ і їх найманцями на Донбасі для залякування місцевого населення і здійснення збройної агресії РФ проти України. Це озброєння на підставі конструктивних характеристик заборонено міжнародними договорами, зокрема ратифікованою Україною Оттавською конвенцією і Конвенцією про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення.
Отримані речові докази долучено до матеріалів кримінального провадження, яке розслідується за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Протипіхотна фугасна міна натискної дії ПМН-2 знешкоджена на місці вибухотехніками ГУ Нацполіції в Луганській області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Князь Темнейший «зеркально» отреагировал на прибытие натовских саперов на Донбасс, чтобы обезвреживать заминированные «повстанцами» и «зелеными человечками» пахотные поля и лесопосадки на линии фронта.
В «гуманитарных конвоях» с ласковой надписью на бортах тентованных грузовиков «Из России с любовью» в ОРДЛО доставляют запрещенную международным правом продукцию Военно-промышленного комплекса РФ - НЕОБЕЗВРЕЖИВАЕМЫЕ противопехотные мины «Лепесток» (ПФМ-1) с полиэтиленовым корпусом.
При срабатывании этой мины военный получает серьезное ранение, после которого требуется ампутация ноги и человек становится инвалидом на всю жизнь. Он не сможет больше воевать, полноценно трудиться, государство обязано назначить ему пожизненную пенсию, бесплатное лечение, ежегодно выделять путёвки в санаторий и обеспечивать другие льготы.
Как Вы уже догадались, миноискатель сапера не реагирует на новогодний кремлевский «подарочек» из пластмассы, а значит, еще много лет на Донбассе будут взрываться трактористы, школьники и бабушки, пасущие коз.
Министерство нападения РФ в соответствии с Женевским Протоколом обязано было уничтожить все мины этого типа, не имеющих устройств самоликвидации, как это уже сделали ВСУ в Украине, но кто может проверить выполнение господином Владимиром Люциферовичем международных соглашений?
Кацапія конвенцію НЕ ПІДПИСАЛА, відповідно усі протипіхотні міни свідчать про кацапську присутність на Донбасі!