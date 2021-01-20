На Луганщині виявлено заборонені протипіхотні міни російського виробництва, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

У районі проведення ООС на колишніх позиціях збройних формувань РФ і її найманців вилучено заборонене озброєння російського виробництва, що підтверджує присутність на тимчасово окупованій території Луганщини збройних формувань Російської Федерації і поставки озброєння країною-агресором.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

На колишніх позиціях збройних формувань РФ в Луганській області, які дислокувалися поблизу селища Трьохізбенка Новоайдарського району, правоохоронці виявили боєприпаси російського виробництва - бойову протипіхотну фугасну міну натискної дії (ПМН-2) і три фрагменти протипіхотної осколкової міни натяжної дії (ПОМ-2-Р1) після детонації.

Зазначається, що засоби ураження такого типу не перебувають на озброєнні Збройних Сил України та застосовуються представниками ЗФ РФ і їх найманцями на Донбасі для залякування місцевого населення і здійснення збройної агресії РФ проти України. Це озброєння на підставі конструктивних характеристик заборонено міжнародними договорами, зокрема ратифікованою Україною Оттавською конвенцією і Конвенцією про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення.

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Отримані речові докази долучено до матеріалів кримінального провадження, яке розслідується за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).





Протипіхотна фугасна міна натискної дії ПМН-2 знешкоджена на місці вибухотехніками ГУ Нацполіції в Луганській області.