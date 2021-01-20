Чоловік у Києві продавав фейкові довідки про тести на COVID-19 для виїзду за кордон, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Викрито киянина, який збував підроблені довідки про відсутність у осіб позитивного тесту на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Під час досудового розслідування встановлено, що мешканець Дарницького району через соціальну мережу розповсюджував інформацію про виготовлення та збут за грошову винагороду підроблених довідок щодо тестування на COVID-19 методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).

Вартість довідки становила 500 грн, які оплачувалисязамовником після отримання довідки за допомогою поштового зв’язку. Довідки виготовлялись на іноземних мовах з метою виїзду замовника за кордон.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці вилучили речові докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, а саме підроблені довідки з відтисками печатки клініки про негативне ПЛР тестування, підроблені печатки, комп’ютерну техніку, квитанції про відправку довідок поштовим зв’язком тощо.

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Наразі вирішується питання щодо призначення технічних експертиз по вилученим речовим доказам.





