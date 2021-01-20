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Чоловік у Києві продавав фейкові довідки про тести на COVID-19 для виїзду за кордон, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Викрито киянина, який збував підроблені довідки про відсутність у осіб позитивного тесту на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Під час досудового розслідування встановлено, що мешканець Дарницького району через соціальну мережу розповсюджував інформацію про виготовлення та збут за грошову винагороду підроблених довідок щодо тестування на COVID-19 методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції).

Вартість довідки становила 500 грн, які оплачувалисязамовником після отримання довідки за допомогою поштового зв’язку. Довідки виготовлялись на іноземних мовах з метою виїзду замовника за кордон.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання зловмисника правоохоронці вилучили речові докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, а саме підроблені довідки з відтисками печатки клініки про негативне ПЛР тестування, підроблені печатки, комп’ютерну техніку, квитанції про відправку довідок поштовим зв’язком тощо.

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Наразі вирішується питання щодо призначення технічних експертиз по вилученим речовим доказам.

Чоловік у Києві продавав фейкові довідки про тести на COVID-19 для виїзду за кордон, - прокуратура 01
Чоловік у Києві продавав фейкові довідки про тести на COVID-19 для виїзду за кордон, - прокуратура 02
Чоловік у Києві продавав фейкові довідки про тести на COVID-19 для виїзду за кордон, - прокуратура 03

Автор: 

карантин (18172) Київ (19461) підробка (437) прокуратура (3675) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
спрос рождает предложения !!! )))
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20.01.2021 17:02
+2
Україну взагалі оголосять територією без влади і заборонять нам взагалі будь куди виїжджати бо жодним українським документам немає довіри!
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20.01.2021 17:01
+2
...игарешка, значит, твоей справке из дурки никто не поверит? Даже с мокрой печатью?
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20.01.2021 17:06
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Україну взагалі оголосять територією без влади і заборонять нам взагалі будь куди виїжджати бо жодним українським документам немає довіри!
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20.01.2021 17:01 Відповісти
...игарешка, значит, твоей справке из дурки никто не поверит? Даже с мокрой печатью?
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20.01.2021 17:06 Відповісти
прошу адмінів ізолювати цього "дописувача" як троля.
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20.01.2021 17:09 Відповісти
...пуговицу уже пришил, ляшенко?
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20.01.2021 17:11 Відповісти
не оголосять
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20.01.2021 17:15 Відповісти
А кто пахать будет, ТАМ? Снова ты не в попад.
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20.01.2021 17:39 Відповісти
спрос рождает предложения !!! )))
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20.01.2021 17:02 Відповісти
Идиоты, покажите печать.
Надо знать, какие документы - липа.
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20.01.2021 17:03 Відповісти
А це випадково не брат Степанова якого вбив Порошенко?
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20.01.2021 17:03 Відповісти
Причём тут Зеленский? *)
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20.01.2021 17:09 Відповісти
Эх, чувак, как же ты мне нужен!!! Вот представьте: мне нужно 23.01 сдать тест, 24.01 его получить, этого же числа мне нужно оказаться в аэропорту Одессы(какой флайт- пока не ясно) и 25.01 в 09.00 начинаются курсы повышения квалификации в Амстердаме. Кстати, три дня обучения стоят 19.700 евро!!! Девятнадцать тысяч семьсот... Нормально???
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20.01.2021 17:11 Відповісти
а кто учебу оплачивает ?
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20.01.2021 17:19 Відповісти
А я знаю??? Убежден, что Компания, они мне только что прислали все эти бумаги. Когда я увидел сумму, понял: хрена отмазаться! Щас сообщил им, что очень тяжелые погодные условия в Украине и даже получив тест в Мариуполе в 09.00, я не знаю- во сколько я я смогу прибыть в аэропорт Одессы, даже при наличии зимней резины "Пирелли Винтер Спорт".
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20.01.2021 17:26 Відповісти
красавчик ..
учись тогда хорошо,не забудь нам жвачку,джинсы и пласты ..
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20.01.2021 17:37 Відповісти
Понять, простить и отпустить.
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20.01.2021 17:11 Відповісти
Точно! Это очень нужный чувак!!!
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20.01.2021 17:13 Відповісти
скоро грядёт тема ковид - паспортов,вот где золотое дно..
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20.01.2021 17:20 Відповісти
Так и есть. Это- огромное бабло! Я даже не представляю- какое именно!
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20.01.2021 17:28 Відповісти
Хоч хтось пішов "проти тренда" і намагався "оздоровити економіку"!
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20.01.2021 17:47 Відповісти
 
 