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Патрульний катер ВМС України "Слов'янськ" провів навчання в Чорному морі. ФОТО

В акваторії Чорного моря провів навчання патрульний катер ВМС України "Слов'янськ".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМСУ.

Патрульний катер ВМС України Словянськ провів навчання в Чорному морі 01

Екіпаж корабля вперше в цьому році здійснив вихід в акваторію Чорного моря, де виконував елементи експериментального курсового завдання, що спеціально адаптоване для визначення бойових спроможностей катера класу "Айленд". Особливу увагу під час виходу в море приділили відпрацюванню екіпажем навчально-бойових завдань у зимових умовах і перевірці бойових можливостей озброєння катера.

"Під час виходу в море екіпаж катера провів низку корабельних бойових навчань. Корабельні бойові розрахунки тренувалися діяти згідно зі штатним розписом. Передусім відпрацьовано приготування та плавання катера під час шторму. Пройшли тренування з несення, зміни вахт і перевірки їхнього рівня бойової готовності", — розповів командир катера капітан-лейтенант Дамір Аулін.

Патрульний катер ВМС України Словянськ провів навчання в Чорному морі 02

Крім того, в режимі реального часу військові моряки здійснювали обмін даними з метою висвітлення морської обстановки. Важливим тактичним епізодом було відпрацювання елементів рятування людини, що опинилася за бортом.

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Автор: 

ВМС (1383) оборона (4780) Одеська область (3208) військові навчання (2775) Чорне море (1666)


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бронежилет тоже американский?
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20.01.2021 18:36 Відповісти
А тебе какой надо? Свинособачий?
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20.01.2021 18:38 Відповісти
Всё начинается с малого, наше дело правое, ***** будет разбит, победа будет за нами!
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20.01.2021 18:37 Відповісти
Сім футів під кілем!
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20.01.2021 18:41 Відповісти
а кто кого заборет айленд или гюрза-м?
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20.01.2021 18:45 Відповісти
тебе в обоих случаях сидеть на бутылке
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20.01.2021 20:01 Відповісти
Баржа Неля, с углём Ротердам++++++++,прошла под носом, тупо без таможни.
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20.01.2021 20:27 Відповісти
Цікаво, як виглядає "обмін даними з метою висвітлення морської обстановки" на борту одного катера? "Петре! - Га? - Що то за х-ня прямо по курсу? - Кажись москалі, пане капітане - Ну, то вогінь!"
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21.01.2021 11:17 Відповісти
 
 