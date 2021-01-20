Патрульний катер ВМС України "Слов'янськ" провів навчання в Чорному морі. ФОТО
В акваторії Чорного моря провів навчання патрульний катер ВМС України "Слов'янськ".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМСУ.
Екіпаж корабля вперше в цьому році здійснив вихід в акваторію Чорного моря, де виконував елементи експериментального курсового завдання, що спеціально адаптоване для визначення бойових спроможностей катера класу "Айленд". Особливу увагу під час виходу в море приділили відпрацюванню екіпажем навчально-бойових завдань у зимових умовах і перевірці бойових можливостей озброєння катера.
"Під час виходу в море екіпаж катера провів низку корабельних бойових навчань. Корабельні бойові розрахунки тренувалися діяти згідно зі штатним розписом. Передусім відпрацьовано приготування та плавання катера під час шторму. Пройшли тренування з несення, зміни вахт і перевірки їхнього рівня бойової готовності", — розповів командир катера капітан-лейтенант Дамір Аулін.
Крім того, в режимі реального часу військові моряки здійснювали обмін даними з метою висвітлення морської обстановки. Важливим тактичним епізодом було відпрацювання елементів рятування людини, що опинилася за бортом.
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