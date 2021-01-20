Голова ОБСЄ Лінде відвідала КПВВ в Золотому на Луганщині (оновлено). ФОТОрепортаж

Діюча голова ОБСЄ, пані міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде відвідала КПВВ в Золотому в Луганській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій.

Тимчасово виконуючий обов'язки командувача Об'єднаних сил генерал-майор Віктор Ганущак розповів гостям про функціонування КППВ і запевнив, що всі контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення ООС готові здійснювати пропускні операції, але "влада" ОРДЛО всіляко перешкоджає нормальному пропуску громадян через свої КПВВ.













"Для мене символічно, що я перебуваю на Сході України і маю можливість говорити з вами на КПВВ в Золотому. Саме тут я зустрічалася з представниками громадянського суспільства і вони мені розповіли про гуманітарну ситуацію, зусилля, яких докладають для того, щоб полегшити життя цивільного населення. Мій візит безпосередньо до лінії розмежування ще більше відкрив мені очі, і я тепер справді бачу, що досі триває війна в Україні, досі фіксуються жертви і смерті. Власне, минулого тижня трагічно загинув один військовослужбовець ЗСУ на Донбасі. Я висловлюю слова співчуття близьким і сім'ї воїна", - заявила голова ОБСЄ Лінде.







"Ситуація на цьому пропускному пункті - це ілюстрація цілому ситуації в мирному врегулюванні. Україна докладає всіх зусиль для того, щоб війна припинилася, щоб території були деокуповані, щоб люди могли жити нормальним життям. Сьогодні я хочу скористатися нагодою і звернутися до Росії: "Виконайте свої зобов'язання, щоб припинити війну і дати людям можливість на гідне життя", - підкреслив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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