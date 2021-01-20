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Засуджений за грабіж вінничанин у колонії здійснював афери з банківськими картками, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Перебуваючи у вінницькій виправній колонії, засуджений за грабіж продовжував "грабувати" чужі банківські картки. Аферистові повідомили про підозру.

На початку минулого року слідчі поліції Полтавщини розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайського заволодіння коштами мешканців Полтавщини, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НПУ. На телефон потерпілих надходили дзвінки начебто від представників відомого банку, які пропонували провести ті чи інші банківські операції з метою збереження наявних на рахунках коштів.

У такий спосіб невідомі особи викрали у загальному рахунку 79 тисяч гривень. Один із таких дзвінків отримав працівник ГУНП у Полтавській області. Зловмисники спробували провернути налагоджену аферу, але цього разу їм не вдалося. Поліцейський повідомив про спробу зняття його коштів внутрішню безпеку НПУ.

В рамках захисту системи перевіркою інформації зайнялися оперативники Управління розкриття злочинів, вчинених стосовно поліцейських, Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Було встановлено, що причетним до схеми заволодіння чужими заощадженнями виявився неодноразово судимий 29-річний житель Вінниці, якого у 2018 році суд знову відправив за грати на чотири роки за грабіж, вчинений групою осіб. Чоловік відбуває покарання у Вінницькій виправній колонії #86.

Працівники Вінницького управління ДВБ НПУ спільно з відділом протидії кіберзлочинам у Вінницькій області, слідчим управлінням, за фізичної підтримки бійців КОРДу, провели санкціоновані обшуки у фігурантів злочинної змови. Вилучено мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи.

За результатами проведених експертиз та зібраних матеріалів щодо причетності до шахрайського заволодіння чужими коштами слідчі поліції Вінниччини та оперативники Вінницького УДВБ НПУ, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, вручили 29-річному засудженому підозру за ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, за яке передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

На який термін продовжиться перебування за гратами грабіжника-афериста, вирішить суд. Триває слідство з метою притягнення до відповідальності його спільників.

Засуджений за грабіж вінничанин у колонії здійснював афери з банківськими картками, - Нацполіція 01
Засуджений за грабіж вінничанин у колонії здійснював афери з банківськими картками, - Нацполіція 02
Засуджений за грабіж вінничанин у колонії здійснював афери з банківськими картками, - Нацполіція 03
Засуджений за грабіж вінничанин у колонії здійснював афери з банківськими картками, - Нацполіція 04
Засуджений за грабіж вінничанин у колонії здійснював афери з банківськими картками, - Нацполіція 05
Засуджений за грабіж вінничанин у колонії здійснював афери з банківськими картками, - Нацполіція 06

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Автор: 

Вінницька область (1013) колонія (254) шахрайство (1079) Нацполіція (15164) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+3
а нехило сидельцы развлекаются...
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20.01.2021 20:42
+2
неоднократно судимый 29-летний житель Винницы, который в 2018 году суд вновь отправил за решетку на четыре года за грабеж, совершенный группой лиц. Источник: https://censor.net/ru/p3243016\\\\\\\\\\\\\

На Байденщине местами вроде закон есть: 3 раза "залетел" = пожизненное.
Вроде бы правильно, ибо тот нигер шо придушили тоже чет 6 раз по разным статьям чалился как и "герой новости". Ну если оно рецидивист, то надо ждать пока кого-то не убьет?

Как недавно новость была - 10-й раз сидел и удрал с зоны чел.
Психов еще как говорят, повыгоняли.... хотя сегодня была новость про ходуна-с-головой(своей + в руках еще одна)
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20.01.2021 20:50
+2
У нас за деньги можно все. Думаешь он вертухаям не платил что бы у него была возможность этим заниматься?
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20.01.2021 20:54
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а нехило сидельцы развлекаются...
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20.01.2021 20:42 Відповісти
73% у нас ведутся на любую дичь та же b2b jewelry это подтверждает. Я думал в наше время на это никто не поведётся, ага шаз, су...о последнее отдадут в надежде на халяву и ничего не делать разбогатеть... так что у нас для афер непаханое поле...
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20.01.2021 20:46 Відповісти
тут даже не про доверчивых идиотов...а про возможность сидя-отбывая лопухать из-за решетки кого-то...
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20.01.2021 20:50 Відповісти
У нас за деньги можно все. Думаешь он вертухаям не платил что бы у него была возможность этим заниматься?
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20.01.2021 20:54 Відповісти
вот я об этом !
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20.01.2021 20:57 Відповісти
29-летний житель Винницы, который в 2018 году суд вновь отправил за решетку на четыре года за грабеж, совершенный группой лиц. Мужчина отбывает наказание в Винницкой исправительной колонии №86. Источник: https://censor.net/ru/p3243016
Мутная история. Нашли терпилу. От осинки не рождаются апельсинки.

Вчера он быковал в компании. А сейчас по высшему уровню лохов разводит. Такие аферисты штучный товар. Таких на всю колонию может не найтись. Плюс наличие базы данных и IP телефонии для подмены номера.
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20.01.2021 21:03 Відповісти
А то что этим занималась внутренняя безопасность вас не смущает. Очень даже возможно что ниточки к начальнику колонии или какому то начальнику ведут, только они все зарешали и повесили все на этого терпилу...
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20.01.2021 22:03 Відповісти
1. Аферист который по телефону разводит людей на деньги - психолог получше практикующих. Цыганки - гадалки перед ним ученицы. При нынешнем контингенте сидельцев таких один навряд ли будет. Он за 8 часов (время работы банков) обзвонит 100 человек, половина трубу не поднимет. Из оставшихся половина нах. У большинства кто встрял в беседу на карте нет денег. В среднем 2 тысячи гривен в день. И аппарат ему каждый день менять. Чтоб Хозяин и Кум заинтересовались нужно целый кол-центр держать с оптикой и сервером. Руководство колонии на "проносе" в десятки раз больше имеет.
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20.01.2021 22:19 Відповісти
Сколько там комнат в этой вип-камере?


И вообще, полиция туда с ордером пришла?
Если нет, то обыск незаконный!
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20.01.2021 20:43 Відповісти
неоднократно судимый 29-летний житель Винницы, который в 2018 году суд вновь отправил за решетку на четыре года за грабеж, совершенный группой лиц. Источник: https://censor.net/ru/p3243016\\\\\\\\\\\\\

На Байденщине местами вроде закон есть: 3 раза "залетел" = пожизненное.
Вроде бы правильно, ибо тот нигер шо придушили тоже чет 6 раз по разным статьям чалился как и "герой новости". Ну если оно рецидивист, то надо ждать пока кого-то не убьет?

Как недавно новость была - 10-й раз сидел и удрал с зоны чел.
Психов еще как говорят, повыгоняли.... хотя сегодня была новость про ходуна-с-головой(своей + в руках еще одна)
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20.01.2021 20:50 Відповісти
Когда касается простых людей, то полиция не при делах. Только мента обидели сразу результат.
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20.01.2021 20:53 Відповісти
А почему не винниТчанин, если Цензор постоянно пишен ВинниТчина ?
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20.01.2021 21:11 Відповісти
Тоже мне новости, это налаженный "бизнес" начальников тюрем, сидят и звонят целыми камерами, а он им "план" устанавливает и деньги обналичивает.
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20.01.2021 22:55 Відповісти
Не стоит удивляться, что на зоне можно аферы проворачивать. Это не только в Украине. Недавно читал, что в США казнили деда (вроде как самый старый казненный за историю США, но тут не уверен), который, находясь за решеткой, сумел организовать убийство.
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20.01.2021 23:19 Відповісти
Заробити на новий срок на зоні - не виходячи зі зони
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21.01.2021 10:08 Відповісти
 
 