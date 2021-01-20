Засуджений за грабіж вінничанин у колонії здійснював афери з банківськими картками, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Перебуваючи у вінницькій виправній колонії, засуджений за грабіж продовжував "грабувати" чужі банківські картки. Аферистові повідомили про підозру.

На початку минулого року слідчі поліції Полтавщини розпочали кримінальне провадження за фактом шахрайського заволодіння коштами мешканців Полтавщини, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НПУ. На телефон потерпілих надходили дзвінки начебто від представників відомого банку, які пропонували провести ті чи інші банківські операції з метою збереження наявних на рахунках коштів.

У такий спосіб невідомі особи викрали у загальному рахунку 79 тисяч гривень. Один із таких дзвінків отримав працівник ГУНП у Полтавській області. Зловмисники спробували провернути налагоджену аферу, але цього разу їм не вдалося. Поліцейський повідомив про спробу зняття його коштів внутрішню безпеку НПУ.

В рамках захисту системи перевіркою інформації зайнялися оперативники Управління розкриття злочинів, вчинених стосовно поліцейських, Департаменту внутрішньої безпеки НПУ.

Було встановлено, що причетним до схеми заволодіння чужими заощадженнями виявився неодноразово судимий 29-річний житель Вінниці, якого у 2018 році суд знову відправив за грати на чотири роки за грабіж, вчинений групою осіб. Чоловік відбуває покарання у Вінницькій виправній колонії #86.

Працівники Вінницького управління ДВБ НПУ спільно з відділом протидії кіберзлочинам у Вінницькій області, слідчим управлінням, за фізичної підтримки бійців КОРДу, провели санкціоновані обшуки у фігурантів злочинної змови. Вилучено мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи.

За результатами проведених експертиз та зібраних матеріалів щодо причетності до шахрайського заволодіння чужими коштами слідчі поліції Вінниччини та оперативники Вінницького УДВБ НПУ, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, вручили 29-річному засудженому підозру за ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, за яке передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

На який термін продовжиться перебування за гратами грабіжника-афериста, вирішить суд. Триває слідство з метою притягнення до відповідальності його спільників.













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