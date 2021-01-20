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Винуватець ДТП на Вінниччині намагався відкупитися від слідства 30 тисячами гривень, - поліція. ФОТО

Поліцейські затримали на Вінниччині жителя Козятина, який намагався дати хабар слідчому, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Вінницькій області , чоловік хотів, щоб правоохоронці припинили провадження у вчиненій дорожньо-транспортній пригоді за хабар 30 000 гривень.

"Про пропозицію йому хабаря слідчий повідомив керівництву ГУНП і Вінницьке управління Департаменту внутрішньої безпеки. Унаслідок проведених оперативних і слідчих заходів спробу передачі частини коштів у розмірі 7 тисяч гривень 41-річним злочинцем задокументували поліцейські слідчого підрозділу поліції і працівники Вінницького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України. 20 січня чоловіка затримано в процесуальному порядку", - сказано в повідомленні.

Згідно з ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди посадовій особі) прокуратура розпочала кримінальне провадження, яке розслідується слідчим підрозділом поліції. За таке правопорушення чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Винуватець ДТП на Вінниччині намагався відкупитися від слідства 30 тисячами гривень, - поліція 01

Винуватець ДТП на Вінниччині намагався відкупитися від слідства 30 тисячами гривень, - поліція 02

Автор: 

хабар (4702) Вінницька область (1013) Нацполіція (15164) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Тысяча долларов, чтоб откупиться от уголовного преследования? Это какие расценки? Начала 90-х годов?
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20.01.2021 22:43 Відповісти
Винница побогаче Сумщины.
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20.01.2021 23:02 Відповісти
Статья не про Винницу, а про Виннитсу.

ибо ВинниТчина.

а несколькими часами ранее была статья про Винницу

ибо https://censor.net/ru/photo_news/3243016/osujdennyyi_za_grabej_vinnichanin_v_kolonii_provorachival_afery_s_bankovskimi_kartochkami_natspolitsiya

а не какой-то винниТчанин
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20.01.2021 23:36 Відповісти
 
 