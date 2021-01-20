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На Харківщині затримали порушника кордону на снігоході, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники Харківського загону затримали 38-річного жителя Куп'янського району, який незаконно перетнув державний кордон на снігоході.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На Харківщині затримали порушника кордону на снігоході, - Держприкордонслужба 01

Вчора ввечері патруль відділу "Тополі" виявив свіжий слід снігохода, який незаконно перетнув кордон з Росією. Незабаром пошукові групи виявили снігохід, який наздогнали в районі села Хатня. На затриманому транспортному засобі було двоє чоловіків.

На Харківщині затримали порушника кордону на снігоході, - Держприкордонслужба 02

Водій-порушник пояснив, що снігохід придбав на території РФ. Щоб ввезти транспортний засіб в Україну, він вирішив нелегально перетнути кордон. Незабаром його зустрів знайомий - житель села Хатня, у двір якого і прямували чоловіки.

На Харківщині затримали порушника кордону на снігоході, - Держприкордонслужба 03

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На порушників оформили документи адміністративного провадження: на водія - за незаконний перетин державного кордону, на пасажира - за порушення прикордонного режиму. Вилучений снігохід буде передано співробітникам митниці для ухвалення подальшого правового рішення.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5979) кордон (4765) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Харківщина (6054)


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Наверное, стена Яценюка помогла задержать.
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20.01.2021 23:00 Відповісти
пора уже границу заминировать и вырыть противотанковый ров
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20.01.2021 23:38 Відповісти
У стіни задача вести відеоспостереження.
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20.01.2021 23:43 Відповісти
Проходной двор.
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20.01.2021 23:12 Відповісти
от не понимаю я таких ватников.хают Украину и при этом всегда возвращаются обратно.
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21.01.2021 07:13 Відповісти
 
 