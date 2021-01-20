На Харківщині затримали порушника кордону на снігоході, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники Харківського загону затримали 38-річного жителя Куп'янського району, який незаконно перетнув державний кордон на снігоході.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Вчора ввечері патруль відділу "Тополі" виявив свіжий слід снігохода, який незаконно перетнув кордон з Росією. Незабаром пошукові групи виявили снігохід, який наздогнали в районі села Хатня. На затриманому транспортному засобі було двоє чоловіків.

Водій-порушник пояснив, що снігохід придбав на території РФ. Щоб ввезти транспортний засіб в Україну, він вирішив нелегально перетнути кордон. Незабаром його зустрів знайомий - житель села Хатня, у двір якого і прямували чоловіки.

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На порушників оформили документи адміністративного провадження: на водія - за незаконний перетин державного кордону, на пасажира - за порушення прикордонного режиму. Вилучений снігохід буде передано співробітникам митниці для ухвалення подальшого правового рішення.