СБУ на Хмельниччині викрила незаконний видобуток копалин: браконьєри встигли вивезти 8,5 тис. тонн. ФОТОрепортаж
У Хмельницькій області співробітники СБУ блокували незаконний видобуток корисних копалин на мільйони гривень.
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
За попередніми даними стало відомо, що комерційна структура працювала без передбаченого законом спеціального дозволу на користування надрами, а також акта про надання гірничого відводу для розробки родовища. Ділки здійснювали незаконний видобуток корисних копалин на самовільно зайнятій земельній ділянці державної форми власності площею 4,3 гектара.
Зазначається, з родовища незаконно вивезено понад 8,5 тисячі тонн корисних копалин орієнтовною вартістю п'ять мільйонів гривень.
Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили п'ять одиниць техніки і зафіксували факт скоєння злочину. Крім того, рішенням суду вже накладено арешт на вилучену в ході огляду техніку орієнтовною вартістю десять мільйонів гривень.
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на хмельниччине фашисты в годы второй мировой в фосфорной шахте евреев замуровали заживо
ты один такой оказался
ты почитай шоле. почему была "графа" "был.ы ли в "оккупации"", многое узнаешь.
там платили, а совки - болт показывали
Ні дня без "професійної" роботи.