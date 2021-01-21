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СБУ на Хмельниччині викрила незаконний видобуток копалин: браконьєри встигли вивезти 8,5 тис. тонн. ФОТОрепортаж

У Хмельницькій області співробітники СБУ блокували незаконний видобуток корисних копалин на мільйони гривень.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

За попередніми даними стало відомо, що комерційна структура працювала без передбаченого законом спеціального дозволу на користування надрами, а також акта про надання гірничого відводу для розробки родовища. Ділки здійснювали незаконний видобуток корисних копалин на самовільно зайнятій земельній ділянці державної форми власності площею 4,3 гектара.

Зазначається, з родовища незаконно вивезено понад 8,5 тисячі тонн корисних копалин орієнтовною вартістю п'ять мільйонів гривень.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили п'ять одиниць техніки і зафіксували факт скоєння злочину. Крім того, рішенням суду вже накладено арешт на вилучену в ході огляду техніку орієнтовною вартістю десять мільйонів гривень.

Також дивіться: Ексдиректор кар'єра на Вінниччині незаконно видобув понад 100 000 тонн вапняку, - ДБР. ФОТОрепортаж

СБУ на Хмельниччині викрила незаконний видобуток копалин: браконьєри встигли вивезти 8,5 тис. тонн 01
СБУ на Хмельниччині викрила незаконний видобуток копалин: браконьєри встигли вивезти 8,5 тис. тонн 02
СБУ на Хмельниччині викрила незаконний видобуток копалин: браконьєри встигли вивезти 8,5 тис. тонн 03

Автор: 

СБУ (12812) Хмельниччина (914) копалини (183)


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Топ коментарі
+15
Пісок... Від нього великий "відкат" не отримаєш... А "показник" начальство вимагає... От і вирішили "дать результат"...
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21.01.2021 09:16
+14
Справжня справа для СБУ!
Єдине на що здатна.
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21.01.2021 09:04
+13
Чомусь не сказано що вони там видобували.
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21.01.2021 09:11
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Справжня справа для СБУ!
Єдине на що здатна.
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21.01.2021 09:04 Відповісти
алё сбу мы закончили копать ископаемые приезжайте и заводите дело, холодно, ждать не будем.....
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21.01.2021 09:07 Відповісти
Чомусь не сказано що вони там видобували.
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21.01.2021 09:11 Відповісти
Пісок... Від нього великий "відкат" не отримаєш... А "показник" начальство вимагає... От і вирішили "дать результат"...
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21.01.2021 09:16 Відповісти
П'ять мільйонів гривень були всього лише в метрі під землею, судячи з фото. Невже видобували український чорнозем і вивозили його ешелонами?
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21.01.2021 09:20 Відповісти
та кому надо этот глинозем то? Израиль в пустыне добывает столько овощей шо экспортирует даже. Где есть голова, там Дубай на песке, а где гордятся черноземами - "кравчучка" и в Польше клубника.
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21.01.2021 09:28 Відповісти
может, фосфаты?...это уже готовые удобрения после помола
на хмельниччине фашисты в годы второй мировой в фосфорной шахте евреев замуровали заживо
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21.01.2021 10:30 Відповісти
Муссолини вроде не делал глупостей, может замурованные были как и в "бабьем яру" - украинские патриоты? Муссолини вообще в партию иудеев принимал так что там их было - не представишь, но меньше чем в ВР у нас то
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21.01.2021 10:54 Відповісти
не все так думают, что на хмельниччине этим в фосфатных шахтах занимались итальянцы...
ты один такой оказался
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21.01.2021 12:05 Відповісти
платили - а местые, после "трудодней" радостно работали за бабло.
ты почитай шоле. почему была "графа" "был.ы ли в "оккупации"", многое узнаешь.
там платили, а совки - болт показывали
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21.01.2021 12:12 Відповісти
не всё содержимое шахт ушло на удобрения
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21.01.2021 12:23 Відповісти
Новость ни о чем. Типа агенство ОБС (одна баба сказала). Какие полезные ископаемые добывали и где конкретно происходило - ни слова. А может СБУ умышленно так подает информацию? Включат их в долю и все разойдутся при своих интересах.
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21.01.2021 09:28 Відповісти
При такой солидной стоимости лизинга-логистики техники можно подумать, что на Жмельнитчине обнаружены кимберлитовые трубки с алмазами.
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21.01.2021 09:36 Відповісти
Яке діло тієї СБУ до кар'єрів з піском чи родовищем ільменіту? Країна хвора на всію голову. СБУ повинно тягати тих хто відповідає за законість використання надр, прокурорів, екологів, судів тощо. Ліс і бурштин вивезли а СБУ спить, але в долі! Потрібен закон про СБУ де чітко визначити куди те СБУ може сувати своє хабарне рило, а куди - зась. Щоб не було таких наказів як СБУ має право перебувати в зоні митного офрмлення у зв'язау з можливим проявом корупції. Це всерівно що невістку в шлюбну ніч перевірить агент СБУ на можливу наявність зараження венеричною хворобою.
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21.01.2021 09:38 Відповісти
Теперь этот доход будут крышевать СБУ! Всего делов -то!
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21.01.2021 09:44 Відповісти
СБУ бере нове дно.
Ні дня без "професійної" роботи.
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21.01.2021 09:45 Відповісти
Завтра суд всё вернёт и закроет дело, и крышивать это теперь будет теперь СБУ.
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21.01.2021 09:47 Відповісти
8 тисяч!!!!! Не 8 тонн, а тисяч, СБУ? Ось координати де таке саме відбулося 49.812617,33.298327, і по ходу ніхто ні за що не відповів. Курви вибіркові
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21.01.2021 10:20 Відповісти
Цей злочин з космосу видно.
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21.01.2021 10:21 Відповісти
вывезено более 8,5 тысячи тонн полезных ископаемых ориентировочной стоимостью пять миллионов гривен. - Что за ископаемые такие?
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21.01.2021 11:05 Відповісти
СБУ мають займатися безпекою держави, а не правопорушеннями, на яких можна порішати і наварити. Цим може займатися дільничний, ні?
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21.01.2021 13:01 Відповісти
 
 