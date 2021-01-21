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Новини Фото Агресія Росії проти України Окуповані території
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Затримано найманця РФ, який пропускав військову техніку Росії на окуповану Луганщину через КПП "Дякове", - контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затримано найманця РФ, який пропускав військову техніку Росії на окуповану Луганщину через КПП

Контррозвідники СБУ затримали в Одеській області громадянина України, який проходив службу в створеному і контрольованому російськими спецслужбами так званому "МДБ ЛНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що уродженець Луганської області добровільно вступив до лав одного з НВФ на окупованій Росією території Луганщини. Згодом, за сприяння кадрових співробітників псевдоспецслужби, продовжив терористичну діяльність на штатній посаді в так званій "Службі прикордонної охорони МДБ ЛНР". Зі зброєю в руках він виконував завдання із забезпечення пропускного режиму на КПП "Дякове" (ТОТ Луганської області на кордоні з Росією), через який на територію України незаконно поставлялася російська військова техніка та озброєння.

Зараз затриманий дає слідчим СБ України інформацію про переміщення військової техніки та озброєння з території Росії на ТОТ Луганської області, персональні дані кадрових російських військовослужбовців і співробітників спецслужб, які курували діяльність членів НЗФ "МДБ ЛНР", іншу важливу інформацію про збройну агресію РФ проти України.

Також перевіряється наявна інформація про причетність затриманого до скоєння тяжких злочинів на тимчасово окупованій території, а саме вбивств і тортур українських воїнів і мирних громадян.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Також читайте: Жителеві Черкащини повідомлено про підозру в участі в діяльності терористичної організації "ЛНР", - прокуратура

Затримано найманця РФ, який пропускав військову техніку Росії на окуповану Луганщину через КПП Дякове, - контррозвідка СБУ 01
Затримано найманця РФ, який пропускав військову техніку Росії на окуповану Луганщину через КПП Дякове, - контррозвідка СБУ 02
Затримано найманця РФ, який пропускав військову техніку Росії на окуповану Луганщину через КПП Дякове, - контррозвідка СБУ 03

контррозвідка (470) СБУ (12812) Донбас (22356) найманці рф (2053)


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Топ коментарі
+13
Тому статус Первая леди Украина
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21.01.2021 11:20
+10
Затримано найманця РФ, який пропускав військову техніку Росії на окуповану Луганщину через КПП "Дякове", - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 687
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21.01.2021 11:45
+9
Информационный шум.
Как только Зеленский или Слуги народа в скандалах - начинаются задерживания террористов.
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21.01.2021 11:19
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Ну и видок у чувака.
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21.01.2021 11:18 Відповісти
Штиблєти у нього знатні)))
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21.01.2021 11:25 Відповісти
Как у Кисы в 12 Стульев
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21.01.2021 11:31 Відповісти
У Воробьянинова были баронские штиблеты с квадратными носами.
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21.01.2021 11:55 Відповісти
Та да, мог бы быть чемпионом по плаванию с такими ластами, но связался с расиянцами... Так что ласты придется отбросить...
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21.01.2021 11:58 Відповісти
... в 20 градусний мороз
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21.01.2021 12:05 Відповісти
чувиха Дюймовочка
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21.01.2021 11:49 Відповісти
Добра робота СБУ, але ж 8а наші налоги, суд випустить цього кізяка. Тобто ми платимо за все це шоу.
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21.01.2021 11:18 Відповісти
Наказом міністра фінансів Попандопуло Ви звільняєтесь від сплати цього податку.
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21.01.2021 12:37 Відповісти
А хто зливав інформацію де знаходяться частини ЗСУ тому нічого?
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21.01.2021 11:19 Відповісти
Тому статус Первая леди Украина
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21.01.2021 11:20 Відповісти
Информационный шум.
Как только Зеленский или Слуги народа в скандалах - начинаются задерживания террористов.
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21.01.2021 11:19 Відповісти
С какой целью эта тварь приехала в Одессу и как она проникла в Украину?
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21.01.2021 11:20 Відповісти
Не переймайся, є. І у звітах ОБСЄ це є, і фото знищеноїтехніки є, що намагалась зайти з боку расєї. Так-що твій кацапський висер не в тему)))
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21.01.2021 11:26 Відповісти
Саратовский дурачок, ты кому заливать будешь¿
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21.01.2021 11:32 Відповісти
Рано його забанили... Я йому і звіти ОБСЄ наготував, і заяву Хуга, і фотоматеріали про бій на кпп Маринівка (де атака була зі сторони расєї, і куди втікли кацапські недобитки.
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21.01.2021 11:41 Відповісти
В бан курва
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21.01.2021 11:33 Відповісти
На смотри, тролль. Можешь погуглить, в инете сотни таких видео.
https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2018/08/24/osce-convoy-filmed/
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21.01.2021 11:40 Відповісти
Та навіть заява Хуга про армію расєї. Кацапи наводять тільки перший абзац, а от вся суть у другому.
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21.01.2021 11:44 Відповісти
Зелень зрозуміє і ВІДПУСТИТЬ
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21.01.2021 11:25 Відповісти
Причем, судя по фото, кацапский танк ему по ногам проехал. Так его и вычислили...
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21.01.2021 11:39 Відповісти
Це його кадировець топтав)))
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21.01.2021 11:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=t4Wa4AP_8no&ab_channel=RT%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC Эксклюзив: наезд танка на человека во время фестиваля в Петербурге
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21.01.2021 11:57 Відповісти
Затримано найманця РФ, який пропускав військову техніку Росії на окуповану Луганщину через КПП "Дякове", - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 687
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21.01.2021 11:45 Відповісти
свідком в Гаагу.
І сідельцем в Лук'янівку
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21.01.2021 11:53 Відповісти
Та клали рашисти на свідків та докази.
Усі УСЕ ЧУДРВО РОЗУМІЮТЬ. Німцям та Францям вигідно "не бачити срашку" , Британії похутлеру. Америка.... єдиний шанс для України.
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21.01.2021 12:26 Відповісти
Й що з того? "Суд" України дасть 5 років а то й меньше.... треба стріляти при затриманні за супротив.
Скажете важливий свідок.... маєчня, доказів вже вище за дах що рашиссти воюють й що... "озабочена озабоченість крайня й дуже озабочена".... клав х#йло хутлера на ті усі докази. Тупе брешуть нахабно у обличчя світу "настамнєт" й усе.
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21.01.2021 12:23 Відповісти
На бутылку его!! Пасть порвать а потом задать вопросы. Если не ответит то обмотать скотчем и и прикопать в ящике. После думаю заговорит. Так они на « изоляции» поступали с украинскими бойцами
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21.01.2021 12:28 Відповісти
І що, Зе-гівно ще не віддало його Путіну?
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21.01.2021 13:10 Відповісти
если бы СБУ реально, без оглядок на комплексы сорокадвухлетнего уклониста-рецидивиста, работала на Украину, то на месте этого терпилы должны быть Зеля, Ермак, Мертвечук, Бойко, Шуфрич, бондаренки-германы и прочие рабиновичи..
вместо этого баклановцы геройски хватают тех, кто "тырил мелочь по лугандонским карманам"..
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21.01.2021 13:49 Відповісти
И все говно лезет сюда! получили же свой русский мир с рассейскими паспортами, какого хрена вам еще надо?
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21.01.2021 14:00 Відповісти
 
 