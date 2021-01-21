Затримано найманця РФ, який пропускав військову техніку Росії на окуповану Луганщину через КПП "Дякове", - контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Контррозвідники СБУ затримали в Одеській області громадянина України, який проходив службу в створеному і контрольованому російськими спецслужбами так званому "МДБ ЛНР".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що уродженець Луганської області добровільно вступив до лав одного з НВФ на окупованій Росією території Луганщини. Згодом, за сприяння кадрових співробітників псевдоспецслужби, продовжив терористичну діяльність на штатній посаді в так званій "Службі прикордонної охорони МДБ ЛНР". Зі зброєю в руках він виконував завдання із забезпечення пропускного режиму на КПП "Дякове" (ТОТ Луганської області на кордоні з Росією), через який на територію України незаконно поставлялася російська військова техніка та озброєння.

Зараз затриманий дає слідчим СБ України інформацію про переміщення військової техніки та озброєння з території Росії на ТОТ Луганської області, персональні дані кадрових російських військовослужбовців і співробітників спецслужб, які курували діяльність членів НЗФ "МДБ ЛНР", іншу важливу інформацію про збройну агресію РФ проти України.

Також перевіряється наявна інформація про причетність затриманого до скоєння тяжких злочинів на тимчасово окупованій території, а саме вбивств і тортур українських воїнів і мирних громадян.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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