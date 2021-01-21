Прорив водогону в центрі Києва перетворив дорогу на каток: зіткнулися 6 машин. ФОТОрепортаж

На вулиці Басейній у центрі Києва сталася масштабна аварія, в якій зіткнулися 6 автомобілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Магнолія-ТВ", інцидент стався через ожеледицю.

Згодом з'ясувалося, що каток на дорозі з'явився через прорив водопроводу.

Спочатку зіткнулися 4 автомобілі: Mercedes, Ford, Hyundai і Mitsubishi.

Через кілька хвилин, оминаючи побитий транспорт, військовий ЗІЛ зіткнувся з легковим автомобілем Renault.

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В інциденті ніхто не постраждав. На місце прибули комунальники, які почали ліквідувати аварійну ситуацію.











