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Прорив водогону в центрі Києва перетворив дорогу на каток: зіткнулися 6 машин. ФОТОрепортаж

На вулиці Басейній у центрі Києва сталася масштабна аварія, в якій зіткнулися 6 автомобілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Магнолія-ТВ", інцидент стався через ожеледицю.

Згодом з'ясувалося, що каток на дорозі з'явився через прорив водопроводу.

Спочатку зіткнулися 4 автомобілі: Mercedes, Ford, Hyundai і Mitsubishi.

Через кілька хвилин, оминаючи побитий транспорт, військовий ЗІЛ зіткнувся з легковим автомобілем Renault.

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В інциденті ніхто не постраждав. На місце прибули комунальники, які почали ліквідувати аварійну ситуацію.

Прорив водогону в центрі Києва перетворив дорогу на каток: зіткнулися 6 машин 01
Прорив водогону в центрі Києва перетворив дорогу на каток: зіткнулися 6 машин 02
Прорив водогону в центрі Києва перетворив дорогу на каток: зіткнулися 6 машин 03
Прорив водогону в центрі Києва перетворив дорогу на каток: зіткнулися 6 машин 04
Прорив водогону в центрі Києва перетворив дорогу на каток: зіткнулися 6 машин 05
Прорив водогону в центрі Києва перетворив дорогу на каток: зіткнулися 6 машин 06

Автор: 

ожеледиця (83) ДТП (4467) Київ (19463)


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Зато на буковель їхать нінада
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21.01.2021 11:11 Відповісти
І дітворі радість. Бесплатний каток.
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21.01.2021 11:12 Відповісти
Так директор же в Киеве - Кличко! Он же с рекламы предвыборной обещал что будет все в порядке.
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21.01.2021 11:44 Відповісти
а що кличко у буковелі? не переймайтеся - "нас" все влаштовує - третій раз вибрали...
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21.01.2021 11:45 Відповісти
А где Пидаля на коньках... ( или больных ковидом лично пересчитывает)
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21.01.2021 11:14 Відповісти
Виталя спец. по мостам, трубы это не его фишка. 2021 год, Европейская столица - гребанный стыд... И подобные прорывы происходят регулярно а неискушенный интеллектом электорат ходит и голосует за понижение тарифов с напрочь прогнившими коммуникациями...
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21.01.2021 11:19 Відповісти
Все новенькие....
МВФ такой: - так они нас кредитовать должны, а не мы их
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21.01.2021 11:16 Відповісти
Внезапно, без объявления зимы подло ударил мороз.
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21.01.2021 11:22 Відповісти
 
 