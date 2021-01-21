Правоохоронці затримали на Миколаївщині трьох осіб, які поширювали дитяче порно. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Миколаївській області поліцейські викрили трьох жителів у пошиеренні дитячої порнографії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.

"Зловмисники - жителі обласного центру 27-ми, 56-ти і 59-ти років, які були учасниками закритих тематичних сайтів. Фігуранти на замовлення здійснювали завантаження і поширення через Інтернет фото і відеопродукції з порнографічним змістом, у тому числі з дитячою порнографією за допомогою власного комп'ютерного обладнання", - сказано в повідомленні.

За результатами обшуків поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі та інше майно, яке може містити доказову базу причетності до поширення протиправного контенту.

Дії фігурантів кваліфікуються попередньо, за частиною 1 ст. 301 Кримінального кодексу України "Ввезення, виготовлення, збут і поширення порнографічних предметів".

Крім цього, як зазначили в поліції, 56-річний миколаївець, крім кримінальної, також буде нести адміністративну відповідальність за злісну непокору законним вимогам поліцейських під час проведення слідчої дії (ст. 185 КУпАП).

Вилучена техніка направлена на проведення відповідних експертиз, за результатами яких, у сукупності з іншими доказами, буде вирішуватися питання про остаточну кваліфікацію події і повідомлення особам про підозру у вчиненні злочину.

Досудове слідство триває.





Фото: сайт поліції