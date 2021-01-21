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Правоохоронці затримали на Миколаївщині трьох осіб, які поширювали дитяче порно. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Миколаївській області поліцейські викрили трьох жителів у пошиеренні дитячої порнографії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Миколаївській області.

"Зловмисники - жителі обласного центру 27-ми, 56-ти і 59-ти років, які були учасниками закритих тематичних сайтів. Фігуранти на замовлення здійснювали завантаження і поширення через Інтернет фото і відеопродукції з порнографічним змістом, у тому числі з дитячою порнографією за допомогою власного комп'ютерного обладнання", - сказано в повідомленні.

За результатами обшуків поліцейські вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі та інше майно, яке може містити доказову базу причетності до поширення протиправного контенту.

Правоохоронці затримали на Миколаївщині трьох осіб, які поширювали дитяче порно 01

Дії фігурантів кваліфікуються попередньо, за частиною 1 ст. 301 Кримінального кодексу України "Ввезення, виготовлення, збут і поширення порнографічних предметів".

Крім цього, як зазначили в поліції, 56-річний миколаївець, крім кримінальної, також буде нести адміністративну відповідальність за злісну непокору законним вимогам поліцейських під час проведення слідчої дії (ст. 185 КУпАП).

Правоохоронці затримали на Миколаївщині трьох осіб, які поширювали дитяче порно 02

Вилучена техніка направлена на проведення відповідних експертиз, за результатами яких, у сукупності з іншими доказами, буде вирішуватися питання про остаточну кваліфікацію події і повідомлення особам про підозру у вчиненні злочину.

Досудове слідство триває.

Правоохоронці затримали на Миколаївщині трьох осіб, які поширювали дитяче порно 03
Правоохоронці затримали на Миколаївщині трьох осіб, які поширювали дитяче порно 04
Фото: сайт поліції

діти (5065) Миколаїв (1805) Нацполіція (15164) порнографія (110)


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не спорю, мож задержали нарушителей, но судя по тому как оформляют, для задержанных "есть варианты" = это мне скинули, это не я, это мой адвокат будет разговаривать = "ошибка следака" = подсудимый оправдан, а ссудья....
Правоохранители задержали на Николаевщине троих распространителей детского порно - Цензор.НЕТ 711
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21.01.2021 11:59 Відповісти
А актеров задержали ))) ?
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21.01.2021 12:22 Відповісти
Попались гады ,в Штатах бы на пожизненное уехали а тут ещё попробуй закрой ...
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21.01.2021 12:30 Відповісти
Это при Трампе с этим боролись. А сейчас будет иначе.
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21.01.2021 12:40 Відповісти
Може навіть негрів лінчувати почнуть, буржуї....
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21.01.2021 13:47 Відповісти
Я слышу звон пустого бидона. Слышишь ли его ты?
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21.01.2021 14:04 Відповісти
То тебе аварець ззаду.
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21.01.2021 14:05 Відповісти
Чмо мордате... Сподіваюсь зона не дуже люб,язно зустрінн цю мразоту..
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21.01.2021 12:46 Відповісти
 
 