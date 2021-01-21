Один з останніх пам'ятників Леніну знесли в селі Калчева на Одещині. ФОТО

Один з останніх в Україні пам'ятників Леніну демонтували в селі Калчева Одеської області.

Про це "Суспільному" розповів керівник південного відділу Українського інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, пам'ятник демонтували вранці 21 січня, а процес супроводжували представники правоохоронних органів.

"Дотримано закон України про декомунізацію. Про що я, і не тільки я, завжди і говорив. Все було зроблено в рамках чинного законодавства і під контролем правоохоронців. Є закон, і його потрібно дотримуватися", - підкреслив Гуцалюк.

На питання про невдоволення і протести місцевих жителів керівник південного відділу Українського інституту національної зазначив, що в цій ситуації до думки людей поставилися "дуже лояльно". Адже нікого з тих, хто заважав демонтажу Леніна, до відповідальності не притягали.

Зазначається, що проти демонтажу пам'ятника Леніну в селі Калчева виступали місцеві жителі. Через конфлікт з людьми з посади пішов селищний голова, втім його наступник також не зміг демонтувати монумент.

Ще один пам'ятник Леніну в Одеській області знайшли в селі Старі Трояни Болградського району.

Читайте: Справу про відмову демонтувати пам'ятники Леніну знову відкрили в Одеській області