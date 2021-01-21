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Один з останніх пам'ятників Леніну знесли в селі Калчева на Одещині. ФОТО

Один з останніх в Україні пам'ятників Леніну демонтували в селі Калчева Одеської області.

Про це "Суспільному" розповів керівник південного відділу Українського інституту національної пам'яті Сергій Гуцалюк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, пам'ятник демонтували вранці 21 січня, а процес супроводжували представники правоохоронних органів.

"Дотримано закон України про декомунізацію. Про що я, і не тільки я, завжди і говорив. Все було зроблено в рамках чинного законодавства і під контролем правоохоронців. Є закон, і його потрібно дотримуватися", - підкреслив Гуцалюк.

Один з останніх памятників Леніну знесли в селі Калчева на Одещині 01

На питання про невдоволення і протести місцевих жителів керівник південного відділу Українського інституту національної зазначив, що в цій ситуації до думки людей поставилися "дуже лояльно". Адже нікого з тих, хто заважав демонтажу Леніна, до відповідальності не притягали.

Зазначається, що проти демонтажу пам'ятника Леніну в селі Калчева виступали місцеві жителі. Через конфлікт з людьми з посади пішов селищний голова, втім його наступник також не зміг демонтувати монумент.

Ще один пам'ятник Леніну в Одеській області знайшли в селі Старі Трояни Болградського району.

Читайте: Справу про відмову демонтувати пам'ятники Леніну знову відкрили в Одеській області

Автор: 

Ленін (132) Одеська область (3210) пам’ятник (928) декомунізація (556)


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Топ коментарі
+28
В тоже время на россии.)Один из последних памятников Ленину снесли в селе Калчева на Одесчине - Цензор.НЕТ 7840
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21.01.2021 13:01
+15
Знаменательно, что снесли его 21 января, как раз в очередную годовщину кончины этого кровавого сифилитика
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21.01.2021 13:02
+13
А Членин на этом памятнике был тоже упитанный.
Один з останніх пам'ятників Леніну знесли в селі Калчева на Одещині - Цензор.НЕТ 1938
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21.01.2021 13:08
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В тоже время на россии.)Один из последних памятников Ленину снесли в селе Калчева на Одесчине - Цензор.НЕТ 7840
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21.01.2021 13:01 Відповісти
Ну так там же открытая пропаганда гомосексуализма в насильной форме
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21.01.2021 14:38 Відповісти
Знаменательно, что снесли его 21 января, как раз в очередную годовщину кончины этого кровавого сифилитика
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21.01.2021 13:02 Відповісти
А в чернобыле снесли памятник илличу?
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21.01.2021 13:02 Відповісти
Так крім цього в Одеській області повно пам'ятників Леніна, напритклад в селі Залізничне Болградського району, та і в інших селах.
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21.01.2021 13:54 Відповісти
В Залізничному вже немає (на Цензорі була інфа).Начебто тільки в Старих Троянах лишився.
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21.01.2021 20:48 Відповісти
от ****... гарно заховався
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21.01.2021 13:03 Відповісти
Один из последних памятников Ленину снесли в селе Калчева на Одесчине - Цензор.НЕТ 608
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21.01.2021 13:05 Відповісти
А Членин на этом памятнике был тоже упитанный.
Один з останніх пам'ятників Леніну знесли в селі Калчева на Одещині - Цензор.НЕТ 1938
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21.01.2021 13:08 Відповісти
Мимо тещиного дома.
Я без шуток не хожу.
То ей ..... в забор просуну.
То ей ...... покажу...
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21.01.2021 13:14 Відповісти
Один з останніх пам'ятників Леніну знесли в селі Калчева на Одещині - Цензор.НЕТ 8467
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21.01.2021 13:23 Відповісти
Ну, всё - Симоненко изойдёт пеной на "112", "зике", "ньюсе" и пойдёт в запой !
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21.01.2021 13:13 Відповісти
А мені здається він із запою і не виходив, бо як можна пургу гнати про членіна і його партію в ці дні, коли всі знають, що то було ОЗГ проти всього нормального, особливо проти України.
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21.01.2021 13:56 Відповісти
Один з останніх пам'ятників Леніну знесли в селі Калчева на Одещині - Цензор.НЕТ 9090
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21.01.2021 13:17 Відповісти
Ленину./ В 2012 г. по российскому ТВ знающий рассказывал что Ленин шалуном был, бисексуалом. Инессу Арманд он трахал, но редко и неохотно. А часто и охотно Ильич в постели кувыркался противоестественно с товарищем Каменевым. Но такие игры осуждались раньше. А сейчас семейка Ленин-Каменев вполне смогла бы Крупскую удочерить./ В давний час, в суровой мгле, На заре Советской власти, Он сказал, что на земле Мы построим людям счастье. Лгунишка. Буратина Коломойского из той же породы.
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21.01.2021 13:24 Відповісти
Не с Каменевым, а с Зиновьевым. А гомосекам при Ленине жилось вольготно. Этим славился нарком иностранных дел Чичерин. Правда потом Сталин закрутил гайки и стал его лечить. И залечил на-смерть электрошоком. Кстати певица Чичерина не из его рода? Даже, если и нет, то все равно *******.
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21.01.2021 13:53 Відповісти
кто же не знает, старика Кгупского!
Один з останніх пам'ятників Леніну знесли в селі Калчева на Одещині - Цензор.НЕТ 6373
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21.01.2021 13:26 Відповісти
На фото ему 50, а ей 51 год. Господи, что с людьми кокаин делает!
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21.01.2021 13:55 Відповісти
Ну всьо! Куди тепер совкодрочери молитись ходитимуть?
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21.01.2021 13:39 Відповісти
Як вже задрала ця сєпарська муйня! Де СБУ?! Коноплю стереже?
Один з останніх пам'ятників Леніну знесли в селі Калчева на Одещині - Цензор.НЕТ 7002
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21.01.2021 13:43 Відповісти
І жодного стєрнєнка за стільки років не знайшлось з молотом ?
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21.01.2021 13:54 Відповісти
Ну все, теперь коррупции точно конец)
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21.01.2021 13:59 Відповісти
а что статуи ленина коррупцию излучали?
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21.01.2021 14:19 Відповісти
Старые Трояны ?? говорящее название в данной ситуации
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21.01.2021 14:47 Відповісти
Один з останніх пам'ятників Леніну знесли в селі Калчева на Одещині - Цензор.НЕТ 5671
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22.01.2021 00:02 Відповісти
 
 