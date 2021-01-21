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Новини Фото Хабарники
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Начальник одного з департаментів "Київводоканалу" вимагав $38,2 тис. хабаря, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала на хабарі заступника начальника одного з департаментів приватного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав 38,2 тисячі доларів США від представника комерційної структури. У таку суму він оцінив узгодження дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами на ділянках, що обслуговуються "Київводоканалом".

Співробітники СБУ задокументували отримання фігурантом авансу в розмірі 9,1 тисячі доларів США.

Правоохоронці затримали чиновника у службовому кабінеті під час одержання чергової частини хабаря в розмірі 14 700 доларів США.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру й обрання запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, раніше "Київводоканал" повідомив, що СБУ проводить слідчі дії в офісі компанії.

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Начальник одного з департаментів Київводоканалу вимагав $38,2 тис. хабаря, - СБУ 01
Начальник одного з департаментів Київводоканалу вимагав $38,2 тис. хабаря, - СБУ 02
Начальник одного з департаментів Київводоканалу вимагав $38,2 тис. хабаря, - СБУ 03
Начальник одного з департаментів Київводоканалу вимагав $38,2 тис. хабаря, - СБУ 04
Начальник одного з департаментів Київводоканалу вимагав $38,2 тис. хабаря, - СБУ 05

Автор: 

хабар (4702) Київ (19463) Київводоканал (156) СБУ (12812)


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завтра новый *правильный* замначальника выйдет на его место....
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21.01.2021 16:03 Відповісти
Шо, своего взяли?
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21.01.2021 16:07 Відповісти
миллион раз обсуждался вопрос о лишении чиновников физичесского разрешительного права. только через окно. не нужно знать в лицо "разрешителей". есть свободное место и не запрещенное, никто не имеет права отказать. все деньги (взятки) закладиваються в товар, значит за все платим мы
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21.01.2021 16:08 Відповісти
Так никто этого делать не будет. Каждого начальника выдвигает система, которая обязывает его кормить подчиненных. Законы пишутся под каждое ведомство, так чтоб была заложена возможность кормушки.
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22.01.2021 09:39 Відповісти
особенно понравилось - ... и две десятых! Типа, нам лишнего не нужно!?
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21.01.2021 16:22 Відповісти
От цікаво. Як воно на яву відбувається? Той каже давай 32 тисячі і двісті доларів і я порішаю? Не 40, не 35 тисяч, а імєнно 32 тисячі і 200 баксів
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21.01.2021 16:28 Відповісти
Нема тепер Стар баксів, а є СІЗО
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21.01.2021 20:41 Відповісти
Это лишь начальник одного из департаментов... а какие цифры повыше? А в минстерствах. От так от опа! И однушка где-нить в Одессе.
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22.01.2021 09:37 Відповісти
 
 