Начальник одного з департаментів "Київводоканалу" вимагав $38,2 тис. хабаря, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Служба безпеки України затримала на хабарі заступника начальника одного з департаментів приватного акціонерного товариства "Акціонерна компанія "Київводоканал".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Оперативники спецслужби встановили, що чиновник вимагав 38,2 тисячі доларів США від представника комерційної структури. У таку суму він оцінив узгодження дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами на ділянках, що обслуговуються "Київводоканалом".
Співробітники СБУ задокументували отримання фігурантом авансу в розмірі 9,1 тисячі доларів США.
Правоохоронці затримали чиновника у службовому кабінеті під час одержання чергової частини хабаря в розмірі 14 700 доларів США.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру й обрання запобіжного заходу.
Триває досудове слідство.
Нагадаємо, раніше "Київводоканал" повідомив, що СБУ проводить слідчі дії в офісі компанії.
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