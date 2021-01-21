Будинок для літніх людей горить у Харкові, виявлено тіла 15 осіб, - ДСНС. ФОТО

У Харкові сталася пожежа в будинку для літніх людей, виявлено тіла 15 осіб ще 5 постраждали.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

21 січня о 15:03 у м Харків на вул. Нижня Гієвська, 150Б, в двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі.

Станом на 16:05 на місці пожежі виявлено тіла 15 осіб, 5 людей постраждали.

Площа пожежі становить 100 кв.м. До гасіння пожежі залучено 28 осіб особового складу та 7 од. техніки.

Подію класифіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.

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