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Будинок для літніх людей горить у Харкові, виявлено тіла 15 осіб, - ДСНС. ФОТО

У Харкові сталася пожежа в будинку для літніх людей, виявлено тіла 15 осіб ще 5 постраждали.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

21 січня о 15:03 у м Харків на вул. Нижня Гієвська, 150Б, в двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі.

Станом на 16:05 на місці пожежі виявлено тіла 15 осіб, 5 людей постраждали.

Площа пожежі становить 100 кв.м. До гасіння пожежі залучено 28 осіб особового складу та 7 од. техніки.

Подію класифіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.

Також читайте: На території військової частини на Тернопільщині горить склад, - ДСНС

Будинок для літніх людей горить у Харкові, виявлено тіла 15 осіб, - ДСНС 01

пожежа (4325) Харків (5594) ДСНС (5105)


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Топ коментарі
+8
Пора Авакову , как руководителю ГСЧС , все таки в отставку .
Слишком много в Украине пожаров
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21.01.2021 16:24
+7
Просто ЖАХ !
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21.01.2021 16:24
+5
харьковская вата научилась у кацапни престарелых жечь.
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21.01.2021 16:29
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Просто ЖАХ !
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21.01.2021 16:24 Відповісти
Терехов у тебя там между ног подгорает !!!
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21.01.2021 18:16 Відповісти
А кто такой Терехов ,твой бой-френд ?
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21.01.2021 18:24 Відповісти
Пора Авакову , как руководителю ГСЧС , все таки в отставку .
Слишком много в Украине пожаров
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21.01.2021 16:24 Відповісти
разве...их не вывел из под ментов еще в 90-х? Там военные дебилы рулят....
Под ментами они были для стукачества и разгона демонстранов ...И менты в их работу не лезли...
А когда их вывели отдельно то военные дебилы там устроили реальный военный идиотизм...например во время паводка откацивать автоцистернами для тушения пожаров воду из затопленых домов...в результате все пожарные машины района вышли из строя...и когда произошел пожар тушить бло нечем
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21.01.2021 16:30 Відповісти
Под Аваковым - полиция, ГСЧС, миграция, пограничники
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21.01.2021 16:34 Відповісти
ОН ЯВНО НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ
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21.01.2021 16:34 Відповісти
https://www.dsns.gov.ua/ua/Kerivnictvo.html
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21.01.2021 16:36 Відповісти
Може й треба у відставку, але при чому він до пожеж, чи може він закази виконує на їх організацію і пожежники на їх тушіння не виїздять? Як що буде інший, то пожежі припиняться?
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21.01.2021 17:24 Відповісти
Служба ГСЧС должна работать на профилактику
ПУСТЬ ЕДЕТ В СЛОВАКИЮ И УЧИТСЯ. А не по парижским магазинам бродит или итальянским пляжам
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21.01.2021 18:00 Відповісти
Подпалили место под свечку..
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21.01.2021 16:25 Відповісти
харьковская вата научилась у кацапни престарелых жечь.
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21.01.2021 16:29 Відповісти
Такая идиотская ирония больше похожа на твое окацапливание ДЕБИЛ .
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21.01.2021 16:32 Відповісти
чо,не веришь?полистай,сколько домов престарелых сожгли на расейке,зотя бы за последние 5 лет.в
Украине такого не было.до того как вата покрылась зеленой плесенью.
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21.01.2021 16:35 Відповісти
какой позор. я думал, такое только в рашке может быть.
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21.01.2021 16:31 Відповісти
Чем больше власть дружит с кацапами , тем больше скатывается в дремучесть
Давно доказано жизнью .
Надо высокий забор с рашей поставить и ВЕРНУТЬСЯ В ЕВРОПУ
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21.01.2021 16:36 Відповісти
Чим обігрівали стареньких в люті морози? І хто це перевіряв?
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21.01.2021 16:35 Відповісти
Обогревали электрокаминами...а вот кто перевирял какой кабель заложили при строительстве и каково сечение жил?
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21.01.2021 16:40 Відповісти
А вот єто-рєзонный вопрос...
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21.01.2021 16:44 Відповісти
Там походу стара перебудова. Тут головне питання чи заміняли проводку. Хто це робив? І хто дав дозвіл на відкриття такого закладу. От там і винні.
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21.01.2021 16:50 Відповісти
Головне решіток понаставити на всі вікна, щоб прєстарєлі часом на діскотєкі і бари не повилазили ! Дебіли !!! Від кого решітки в будинку престарілих ?! Там миша повіситься від тих "роскошів" !!!
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21.01.2021 18:21 Відповісти
 
 