Будинок для літніх людей горить у Харкові, виявлено тіла 15 осіб, - ДСНС. ФОТО
У Харкові сталася пожежа в будинку для літніх людей, виявлено тіла 15 осіб ще 5 постраждали.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
21 січня о 15:03 у м Харків на вул. Нижня Гієвська, 150Б, в двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі.
Станом на 16:05 на місці пожежі виявлено тіла 15 осіб, 5 людей постраждали.
Площа пожежі становить 100 кв.м. До гасіння пожежі залучено 28 осіб особового складу та 7 од. техніки.
Подію класифіковано як надзвичайну ситуацію державного рівня.
Топ коментарі
+8 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар21.01.2021 16:24
+7 Серый Вовк
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+5 Гыг с Вами
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Слишком много в Украине пожаров
Под ментами они были для стукачества и разгона демонстранов ...И менты в их работу не лезли...
А когда их вывели отдельно то военные дебилы там устроили реальный военный идиотизм...например во время паводка откацивать автоцистернами для тушения пожаров воду из затопленых домов...в результате все пожарные машины района вышли из строя...и когда произошел пожар тушить бло нечем
ПУСТЬ ЕДЕТ В СЛОВАКИЮ И УЧИТСЯ. А не по парижским магазинам бродит или итальянским пляжам
Украине такого не было.до того как вата покрылась зеленой плесенью.
Давно доказано жизнью .
Надо высокий забор с рашей поставить и ВЕРНУТЬСЯ В ЕВРОПУ