Житель Тернопільщини обіцяв за 460 тис. грн "допомогти" з ліцензією на відкриття АЗС, а насправді навіть не був у цій сфері. ФОТО

62-річному чоловікові допомагав його син - колишній співробітник правоохоронних органів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Насправді зловмисник не мав ніякої компетенції для вирішення обумовленого питання і хотів заволодіти коштами потерпілого з метою власного збагачення", - сказано в повідомленні.

Чоловіка затримали, коли йому передавали другу частину загальної суми - 300 000 гривень. Раніше він отримав 100 000 гривень авансового платежу.

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"Також встановлено, що в злочинну діяльність затриманий залучив свого 34-річного сина - ексспівробітника правоохоронного органу - який разом зі зловмисником прибув у столицю для отримання коштів", - зазначили в поліції.

Цю справу розслідують за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальний злочин) і ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

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