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Житель Тернопільщини обіцяв за 460 тис. грн "допомогти" з ліцензією на відкриття АЗС, а насправді навіть не був у цій сфері. ФОТО

62-річному чоловікові допомагав його син - колишній співробітник правоохоронних органів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, інформує Цензор.НЕТ.

"Насправді зловмисник не мав ніякої компетенції для вирішення обумовленого питання і хотів заволодіти коштами потерпілого з метою власного збагачення", - сказано в повідомленні.

Чоловіка затримали, коли йому передавали другу частину загальної суми - 300 000 гривень. Раніше він отримав 100 000 гривень авансового платежу.

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"Також встановлено, що в злочинну діяльність затриманий залучив свого 34-річного сина - ексспівробітника правоохоронного органу - який разом зі зловмисником прибув у столицю для отримання коштів", - зазначили в поліції.

Цю справу розслідують за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальний злочин) і ч. 3 ст. 190 (шахрайство, вчинене у великих розмірах) Кримінального кодексу України.

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Житель Тернопільщини обіцяв за 460 тис. грн допомогти з ліцензією на відкриття АЗС, а насправді навіть не був у цій сфері 01
Житель Тернопільщини обіцяв за 460 тис. грн допомогти з ліцензією на відкриття АЗС, а насправді навіть не був у цій сфері 02

АЗС (1881) хабар (4702) Нацполіція (15164)


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Топ коментарі
+4
Дело брата Ермака живет и процветает
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21.01.2021 17:07
+4
"На самом деле злоумышленник не имел никакой компетенции для решения обусловленного вопроса и хотел завладеть средствами потерпевшего с целью собственного обогащения", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/p3243232

А вот если бы имел, то всё прошло бы гладко.
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21.01.2021 17:08
+4
Даже не вращался!)))).. негодяй!)
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21.01.2021 17:09
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Дело брата Ермака живет и процветает
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21.01.2021 17:07 Відповісти
"На самом деле злоумышленник не имел никакой компетенции для решения обусловленного вопроса и хотел завладеть средствами потерпевшего с целью собственного обогащения", - сказано в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/p3243232

А вот если бы имел, то всё прошло бы гладко.
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21.01.2021 17:08 Відповісти
Аматор какой-то решил у профессиональных решал кусок хлеба украсть, нахал))
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21.01.2021 18:34 Відповісти
Как показали выборы, 73% можно впарить все что хочешь, даже от мертвого осла уши.
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21.01.2021 17:08 Відповісти
Покуда есть на свете дураки, обманом жить мошенникам с руки...
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21.01.2021 17:09 Відповісти
Даже не вращался!)))).. негодяй!)
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21.01.2021 17:09 Відповісти
😁
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21.01.2021 17:33 Відповісти
Остап Ибрагимович ...
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21.01.2021 17:10 Відповісти
А сколько ещё десятилетий надо, чтобы окончательно сделать процедуры лицензирования открытыми и прозрачными, без этого стада "решал-помогал", которые там трутся годами? Ну а на счёт "бывшего сотрудника правоохранительных органов", так это у нас диагноз - Не лечится!
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21.01.2021 17:10 Відповісти
Лицензирование предусматривает коррупцию и не только в Украине. Вот и думайте - так ли нужно обществу лицензирование какой-то заправки
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21.01.2021 17:28 Відповісти
По идее привлекать не за что,потому как "обещать помоч" понятие такое же растяжимое как презерватив дюрекс...вот он в церкву сходил,попу свечку поставил,мольнулся при свидетелях и вуаля,помог.а то что у божыньки там не срослось так в этом никто не виноват.
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21.01.2021 17:17 Відповісти
кстати а вот исца нужно привлеч за преступный умысел и попытку обойти закон.
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21.01.2021 17:19 Відповісти
Остап Бендер.енко.
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21.01.2021 17:20 Відповісти
Куда 60 тысяч дели??
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21.01.2021 17:42 Відповісти
Остап Ибрагимович тоже никогда не играл в шахматы - и он не знал, что на всех 16 досках он играл испанскую защиту.
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21.01.2021 17:49 Відповісти
 
 