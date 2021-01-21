У Києві на хабарі 3 тис. дол. затримано двох держвиконавців, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки України затримала на хабарі двох посадовців Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Київській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ у м.Києві та Київській області.
За даними попереднього розслідування, чиновники вимагали гроші від мешканки столиці. За 3 тисячі доларів вони "гарантували" громадянці ненакладення арешту на придбану земельну ділянку і приватний будинок за борговими зобов'язаннями перед банком попереднього власника.
Правоохоронці затримали обох фігурантів згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час отримання всієї суми хабаря.
Вирішується питання про повідомлення затриманим підозри. В рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України ведеться слідство.
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Там *відкати * ..а особливо коли справа йде на *лями для своїх *.
А це .дріб*язок .
Под руководством лИтинанта Баканова СБУ стало мастером на все руки, успешно потесняя МВД, НАБУ, ГБР и т.д. Сейчас вот занялось коллекторством, что чрезвычайно важно в воюющей стране. Впрочем, в воюющей ли?
Может и вы?