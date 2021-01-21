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Новини Фото Хабарники
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У Києві на хабарі 3 тис. дол. затримано двох держвиконавців, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала на хабарі двох посадовців Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Київській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ у м.Києві та Київській області.

У Києві на хабарі 3 тис. дол. затримано двох держвиконавців, - СБУ 01

За даними попереднього розслідування, чиновники вимагали гроші від мешканки столиці. За 3 тисячі доларів вони "гарантували" громадянці ненакладення арешту на придбану земельну ділянку і приватний будинок за борговими зобов'язаннями перед банком попереднього власника.

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Правоохоронці затримали обох фігурантів згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час отримання всієї суми хабаря.

У Києві на хабарі 3 тис. дол. затримано двох держвиконавців, - СБУ 02

Вирішується питання про повідомлення затриманим підозри. В рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України ведеться слідство.

Автор: 

хабар (4702) Київ (19463) СБУ (12812) Державна виконавча служба (46)


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Топ коментарі
+4
Ловлять дріб"язок для звіту, а крупняк чіпати нє вєлєно.
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21.01.2021 19:26
+1
За 50% отпустят ! И ещё и в должности подымут 100% !
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21.01.2021 19:23
+1
Дали слишком много прав взяточникам - вот результат.Мрази под куполом пишут законы только для таких как они сами.
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21.01.2021 19:33
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За 50% отпустят ! И ещё и в должности подымут 100% !
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21.01.2021 19:23 Відповісти
Ловлять дріб"язок для звіту, а крупняк чіпати нє вєлєно.
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21.01.2021 19:26 Відповісти
Дали слишком много прав взяточникам - вот результат.Мрази под куполом пишут законы только для таких как они сами.
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21.01.2021 19:33 Відповісти
Шота маловато для главных новостей...
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21.01.2021 19:34 Відповісти
Я Вам скажу наступне. Є така страхова компанія "Оранта- життя" Сотні мільйонів доларів видурили з народу, сотні позовів задоволено судами, а державні виконавці не виконують рішення судів. Випадковість не думаю. Байден прийде, порядок наведе?!
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21.01.2021 19:50 Відповісти
І ще додам. НКРЕКП придумала таку річ, яка називається Кодексом газорозподільних систем, там є така глава правила проведення експертизи лічильників газу встановленних у споживачів, якими всупереч законам, Фірташу, його облгазам надається право проведення експертизи лічильників газу. По всій Україні, в основному в пенсіонерів, хто мерзне в холоді, економить, проводять експертизу, і....виявляють втручання в роботу лічильника. В суд, а там, теж випадково, приймають рішення на підставі цих " експертиз" про стягнення "заборгованності" близько 100 000 гривень.
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21.01.2021 20:16 Відповісти
А чому ні лохдауна, ні Єрмака ніхто на мільйонах не затримує?
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21.01.2021 19:57 Відповісти
Колишній мусор ..для того щоб влаштуватись в Києві у виконавчу давав *до-о-брий хабар * ..
Там *відкати * ..а особливо коли справа йде на *лями для своїх *.

А це .дріб*язок .
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21.01.2021 21:04 Відповісти
неналожение ареста на приобретенный земельный участок и частный дом по долговым обязательствам перед банкомИсточник: https://censor.net/ru/p3243271

Под руководством лИтинанта Баканова СБУ стало мастером на все руки, успешно потесняя МВД, НАБУ, ГБР и т.д. Сейчас вот занялось коллекторством, что чрезвычайно важно в воюющей стране. Впрочем, в воюющей ли?
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22.01.2021 20:48 Відповісти
Министр Малюська, у вас и заместители такие же.
Может и вы?
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25.01.2021 07:53 Відповісти
 
 