У Києві на хабарі 3 тис. дол. затримано двох держвиконавців, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України затримала на хабарі двох посадовців Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Київській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ у м.Києві та Київській області.

За даними попереднього розслідування, чиновники вимагали гроші від мешканки столиці. За 3 тисячі доларів вони "гарантували" громадянці ненакладення арешту на придбану земельну ділянку і приватний будинок за борговими зобов'язаннями перед банком попереднього власника.

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Правоохоронці затримали обох фігурантів згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час отримання всієї суми хабаря.

Вирішується питання про повідомлення затриманим підозри. В рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України ведеться слідство.