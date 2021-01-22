У переході під Майданом Незалежності в Києві обвалилася стеля. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У трубі (перехід під Майданом Незалежності) обвалилася стеля.

Про це повідомив член політради партії "Голос" Сергій Притула, передає Цензор.НЕТ.

"У трубі (перехід під Майданом) обвалилася стеля. Дивом нікого не вбило. Добре, що Київ у руках міцних господарників ..." - розповів Притула.

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