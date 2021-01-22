У переході під Майданом Незалежності в Києві обвалилася стеля. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У трубі (перехід під Майданом Незалежності) обвалилася стеля.
Про це повідомив член політради партії "Голос" Сергій Притула, передає Цензор.НЕТ.
"У трубі (перехід під Майданом) обвалилася стеля. Дивом нікого не вбило. Добре, що Київ у руках міцних господарників ..." - розповів Притула.
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Топ коментарі
+14 Крэйда Гібсон
показати весь коментар22.01.2021 10:25
+14 Cat Lark
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+11 Крэйда Гібсон
показати весь коментар22.01.2021 10:19
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"....В СССР переходы строились с гавёной гидроизоляцией..."
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Кияни нормальні люди, як і всі, і вони цілком доброзичливі, але їх зіпсувало житлове питання...
В усіх столицях Європи був, що можеш порівняти?
В Києві коли був? Які райони міста відвідав?
в бюджете уже не хватает денег из-за кучмо-ахметовской ненасытности.
Кто правит экономикой страны - Кучмо-Ахметов !!!
Переход в самом центре столицы - это лицо страны, ремонт должен обновляться
ежегодно - при условии, что есть деньги.