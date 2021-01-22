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Блоковано розкрадання бюджетних коштів на ремонті судна, завдано збитків на 8 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила і блокувала протиправну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт судна, призначеного для обслуговування об'єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ встановили, що корабель належить Держустанові "Держгідрографія" і використовується для навігаційного гідрографічного забезпечення безпеки мореплавства на внутрішніх водних шляхах та у прибережних зонах Чорного та Азовського морів.

Оперативники спецслужби задокументували, що у 2018 році за результатами проведених державних закупівель був укладений договір між держустановою і підрядною організацією. Згідно з умовами угоди Держгідрографія перевела на рахунок виконавця робіт передоплату в розмірі 11,7 мільйона гривень. Натомість роботи були виконані лише на 3,6 мільйона гривень, а решта ‒ була привласнена керівником комерційного підприємства.

Через протиправні дії комерсанта державі завдано збитки на 8 мільйонів гривень.

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Наразі за матеріалами СБУ, Київською місцевою прокуратурою № 7 керівнику підрядної організації повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Блоковано розкрадання бюджетних коштів на ремонті судна, завдано збитків на 8 млн грн, - СБУ 01
Блоковано розкрадання бюджетних коштів на ремонті судна, завдано збитків на 8 млн грн, - СБУ 02
Блоковано розкрадання бюджетних коштів на ремонті судна, завдано збитків на 8 млн грн, - СБУ 03
Блоковано розкрадання бюджетних коштів на ремонті судна, завдано збитків на 8 млн грн, - СБУ 04
Блоковано розкрадання бюджетних коштів на ремонті судна, завдано збитків на 8 млн грн, - СБУ 05

Автор: 

ремонт (2301) СБУ (12812) крадіжка (657)


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Топ коментарі
+2
СБУ нужно расформировать, у них активность раз в год и то по мелкому.
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22.01.2021 10:53
+2
Ущербом от прокладки Богатыревой-Степанова когда займуся Баканов, Венедиктова, ГБР, НАБУ?
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22.01.2021 10:54
+2
Як можна це корито ремонтувати? Вже у світі судна яким більше 15 років здають на слом, а це корито на вигляд має більше 40 років і його вже три рази потрібно було розібрати на метал. Само існування цього судна це вже корупція, тому що на його постійні ремонти потрібно виділяти шалені кошти і воно все одно не буде працездатним! За ремонт цього судна потрібно відкривати кримінальне провадження на керівників державної установи, бо вони не списують це корито тільки щоб красти гроші на його ремонті.
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22.01.2021 11:05
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Скорее не блокировано а временно приостановлено....
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22.01.2021 10:51 Відповісти
Як можна це корито ремонтувати? Вже у світі судна яким більше 15 років здають на слом, а це корито на вигляд має більше 40 років і його вже три рази потрібно було розібрати на метал. Само існування цього судна це вже корупція, тому що на його постійні ремонти потрібно виділяти шалені кошти і воно все одно не буде працездатним! За ремонт цього судна потрібно відкривати кримінальне провадження на керівників державної установи, бо вони не списують це корито тільки щоб красти гроші на його ремонті.
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22.01.2021 11:05 Відповісти
СБУ нужно расформировать, у них активность раз в год и то по мелкому.
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22.01.2021 10:53 Відповісти
ну да...гэбня тоже за ,шоб сбу расформировали...
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22.01.2021 12:02 Відповісти
Ущербом от прокладки Богатыревой-Степанова когда займуся Баканов, Венедиктова, ГБР, НАБУ?
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22.01.2021 10:54 Відповісти
Новиє літса.
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22.01.2021 10:54 Відповісти
А вэлыким крадивныцтвом никто заняться не хочет, а, Баканов? Снова Минфин США ждем, ушлепки? Или своих не сажаем?!
Восемь миллионов... как же, *****, трогательно!
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22.01.2021 10:59 Відповісти
От это красавец-лайнер! Как он попал в гидрографы??? Это обычный река-море, уже не упомню какого проекта! Во, дела! Можэ его в корветы записать? А что, воткнуть пару артустановок и РБУ противолодочный и вперед! Лютый кошмар!
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22.01.2021 11:14 Відповісти
СБУ в своем стиле. Нашли очередных кандидатов на "обилечивание". Какая Безопасность Украины ...? О чем вы? Им некогда.
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22.01.2021 11:16 Відповісти
У договорі на ремонт записано: Ми Замовник з одного боку, Виконавець з другого....Так фото зроблені з якого боку?
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22.01.2021 11:38 Відповісти
Кстати, и деньги присвоить возможно только если обе стороны подписали липовый акт. Без акта - это обычная задолженность, и СБУ здесь не к месту. Явно директор Госгидрографии уже откупился
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22.01.2021 12:11 Відповісти
 
 