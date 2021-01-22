Блоковано розкрадання бюджетних коштів на ремонті судна, завдано збитків на 8 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила і блокувала протиправну схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт судна, призначеного для обслуговування об'єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ встановили, що корабель належить Держустанові "Держгідрографія" і використовується для навігаційного гідрографічного забезпечення безпеки мореплавства на внутрішніх водних шляхах та у прибережних зонах Чорного та Азовського морів.

Оперативники спецслужби задокументували, що у 2018 році за результатами проведених державних закупівель був укладений договір між держустановою і підрядною організацією. Згідно з умовами угоди Держгідрографія перевела на рахунок виконавця робіт передоплату в розмірі 11,7 мільйона гривень. Натомість роботи були виконані лише на 3,6 мільйона гривень, а решта ‒ була привласнена керівником комерційного підприємства.

Через протиправні дії комерсанта державі завдано збитки на 8 мільйонів гривень.

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Наразі за матеріалами СБУ, Київською місцевою прокуратурою № 7 керівнику підрядної організації повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.









