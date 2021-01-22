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ДБР розкрило схему незаконного ввезення "євроблях": збитки перевищують 4 млн грн. ІНФОГРАФІКА

ДБР розкрило схему незаконного ввезення

Слідчі Державного бюро розслідувань викрили схему незаконного ввезення автомобілів на європейській реєстрації на територію України.

Про це йдеться на офіційному сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що протягом 2016-2018 років двоє керівників і посадова особа регіональних сервісних центів МВС України незаконно організували ввезення на територію України іноземних транспортних засобів (у режимі тимчасового ввезення).

Посадовці, з метою отримання грошових коштів від продажу транспортних засобів під виглядом переобладнаних та використовуючи неправдиві митні декларацій, вносили недостовірні дані до НАІС Департаменту ДАІ МВС України. Загальна сума збитків становить понад 4 млн грн.

ДБР розкрило схему незаконного ввезення євроблях: збитки перевищують 4 млн грн 01

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Таким чином, особи обвинувачуються в: шахрайстві, скоєному в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України); зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України); службовій підробці, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 366 КК України).

Обвинувальні акти стосовно зазначених осіб направлено до суду. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

Автор: 

корупція (4683) МРЕВ (60) євробляхи (303) ДБР (3491)


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Топ коментарі
+6
Экое достижение . Для сравнения - в 2021-м на работу ГБР в бюджете предусмотрели почти 2,5 миллиарда гривен. 1 к 625 . Осталось раскрыть еще 624 схем, чтобы хоть свое содержание окупить
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22.01.2021 11:12
+1
На китайских вакцинах украли больше.
Фас.
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22.01.2021 10:56
+1
Только там не млн..... млрд !!! Что такое 4 млн на таких операциях...копейки )))
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22.01.2021 11:01
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На китайских вакцинах украли больше.
Фас.
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22.01.2021 10:56 Відповісти
Не маленька- сама впораєшся.
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22.01.2021 11:11 Відповісти
А вони за що зарплату з кишень платників податків отримують, щоб чисто прібарахліцца?
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22.01.2021 11:15 Відповісти
Що там з податками на Ліпецькому нарошені?
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22.01.2021 11:42 Відповісти
Нехай ДБР з'ясує.
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22.01.2021 11:43 Відповісти
Только там не млн..... млрд !!! Что такое 4 млн на таких операциях...копейки )))
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22.01.2021 11:01 Відповісти
надо просто поделить указанную сумму выгоду на среднюю стоимость эвробляхи,
и можно целый автопарк уже открывать!!!
МА-ЛАД-ЦЫ!
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22.01.2021 11:35 Відповісти
Да один Тупицкий на больше наотдыхал. Тоже мне "схема".
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22.01.2021 11:02 Відповісти
Если бы с евроблях ЗЕпадали хоть что-то отрывалось, сейчас бы по нашим дорогам только евробляхи и ездили. А так только какой-то сраный мытнык на Рава-Руской или Мостыськой в карман хабар кладет. Непорррядок! Надо побороться с коррупцией!!!
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22.01.2021 11:11 Відповісти
от евробляхеров в том числе Зеленскому булава обломилась, пусть теперь хавают и не давятся
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22.01.2021 11:14 Відповісти
Экое достижение . Для сравнения - в 2021-м на работу ГБР в бюджете предусмотрели почти 2,5 миллиарда гривен. 1 к 625 . Осталось раскрыть еще 624 схем, чтобы хоть свое содержание окупить
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22.01.2021 11:12 Відповісти
"Окупить"? А кто сказал, что украденное вернут? Дай бог что бы посадили хоть кого-то. На счет чего у меня ооочень большие сомнения.
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22.01.2021 11:15 Відповісти
все так. но нельзя же превращать комментарий в аналитическую справку
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22.01.2021 12:38 Відповісти
Такі сякі рагулі накупили жигулі
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22.01.2021 11:15 Відповісти
Вова вчися, пацани не брешуть, а "легалізують" євробляхи.
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22.01.2021 12:26 Відповісти
сначала крышуют, потом раскрывают
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22.01.2021 12:30 Відповісти
 
 