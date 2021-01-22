ДБР розкрило схему незаконного ввезення "євроблях": збитки перевищують 4 млн грн. ІНФОГРАФІКА
Слідчі Державного бюро розслідувань викрили схему незаконного ввезення автомобілів на європейській реєстрації на територію України.
Про це йдеться на офіційному сайті відомства, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що протягом 2016-2018 років двоє керівників і посадова особа регіональних сервісних центів МВС України незаконно організували ввезення на територію України іноземних транспортних засобів (у режимі тимчасового ввезення).
Посадовці, з метою отримання грошових коштів від продажу транспортних засобів під виглядом переобладнаних та використовуючи неправдиві митні декларацій, вносили недостовірні дані до НАІС Департаменту ДАІ МВС України. Загальна сума збитків становить понад 4 млн грн.
Таким чином, особи обвинувачуються в: шахрайстві, скоєному в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України); зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України); службовій підробці, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 366 КК України).
Обвинувальні акти стосовно зазначених осіб направлено до суду. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.
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