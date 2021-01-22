Зеленський, Разумков, Шмигаль і Єрмак з нагоди Дня Соборності поклали квіти до пам'ятника Грушевському. ФОТОрепортаж

У День Соборності, 22 січня, Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам'яті Президента УНР Михайла Грушевського.

Володимир Зеленський поклав букет квітів до підніжжя пам'ятника видатному державному діячеві. Також біля меморіалу було встановлено ​​кошик квітів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

У церемонії взяли участь Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Крім того, в зв'язку з річницею трагічної загибелі активістів Революції Гідності Сергія Нігояна і Михайла Жизневського були покладені квіти від Президента до місць загибелі Героїв України на вул. Грушевського в Києві.

Також на Алеї Героїв Небесної Сотні від імені Глави держави була встановлена ​​кошик квітів до пам'ятного хреста на місці загибелі активістів Революції Гідності.

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