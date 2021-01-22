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Зеленський, Разумков, Шмигаль і Єрмак з нагоди Дня Соборності поклали квіти до пам'ятника Грушевському. ФОТОрепортаж

У День Соборності, 22 січня, Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам'яті Президента УНР Михайла Грушевського.

Володимир Зеленський поклав букет квітів до підніжжя пам'ятника видатному державному діячеві. Також біля меморіалу було встановлено ​​кошик квітів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

У церемонії взяли участь Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Крім того, в зв'язку з річницею трагічної загибелі активістів Революції Гідності Сергія Нігояна і Михайла Жизневського були покладені квіти від Президента до місць загибелі Героїв України на вул. Грушевського в Києві.

Також на Алеї Героїв Небесної Сотні від імені Глави держави була встановлена ​​кошик квітів до пам'ятного хреста на місці загибелі активістів Революції Гідності.

Також читайте: Зеленський привітав українців із Днем Соборності: "Нехай води Дніпра будуть єдиним, що розділяє нас"

Зеленський, Разумков, Шмигаль і Єрмак з нагоди Дня Соборності поклали квіти до памятника Грушевському 01
Зеленський, Разумков, Шмигаль і Єрмак з нагоди Дня Соборності поклали квіти до памятника Грушевському 02
Зеленський, Разумков, Шмигаль і Єрмак з нагоди Дня Соборності поклали квіти до памятника Грушевському 03
Зеленський, Разумков, Шмигаль і Єрмак з нагоди Дня Соборності поклали квіти до памятника Грушевському 04
Зеленський, Разумков, Шмигаль і Єрмак з нагоди Дня Соборності поклали квіти до памятника Грушевському 05
Зеленський, Разумков, Шмигаль і Єрмак з нагоди Дня Соборності поклали квіти до памятника Грушевському 06
Зеленський, Разумков, Шмигаль і Єрмак з нагоди Дня Соборності поклали квіти до памятника Грушевському 07
Зеленський, Разумков, Шмигаль і Єрмак з нагоди Дня Соборності поклали квіти до памятника Грушевському 08

Автор: 

День Соборності України (84) Зеленський Володимир (23815) Євромайдан (957) Жизневський Михайло (34) Нігоян Сергій (26) Разумков Дмитро (1527) Єрмак Андрій (1374) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+11
"Зеленский, Разумков, Шмыгаль и Ермак по случаю Дня Соборности возложили цветы к памятнику Грушевскому."

С учетом персоналий считай осквернили памятник.
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22.01.2021 11:02
+9
Ооооо, дак єто ж мужик который на купюре 50 гривен - подумал зеленский
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22.01.2021 11:03
+8
Грушевський це могильщик української державності, невдаха який просрав Українську республіку. Потрібно було класти квіти до пам'ятників Петлюрі, Коновальця, Шухевича та Мельника!
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22.01.2021 11:00
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- Что вы знаете о жизни и о жертвах? Или вы думаете, что если вас выселили из вашего особняка, вы знаете жизнь?! И если у вас реквизировали поддельную китайскую вазу, то это жертва? Жизнь, господа присяжные заседатели, это сложная штука, но, господа присяжные заседатели, эта сложная штука открывается просто, как ящик. Надо только уметь его открыть. Кто не может открыть, тот пропадает.(с)
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22.01.2021 10:57 Відповісти
Грушевський це могильщик української державності, невдаха який просрав Українську республіку. Потрібно було класти квіти до пам'ятників Петлюрі, Коновальця, Шухевича та Мельника!
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22.01.2021 11:00 Відповісти
на превеликий жаль це правда!
справжніх героїв як завжди забули....
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22.01.2021 11:05 Відповісти
ВОНИ знають, кого "забувати".
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22.01.2021 11:22 Відповісти
Оманський барига хоч знає хто це такий?
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22.01.2021 10:57 Відповісти
Ооооо, дак єто ж мужик который на купюре 50 гривен - подумал зеленский
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22.01.2021 11:03 Відповісти
Ти думаєш що він хоч раз бачив ту купюру? 😁. Доречі, ти випадково не знайомий з Підлогою Макартні?
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22.01.2021 11:07 Відповісти
Звичайно знайомий. Його тут, на Цензорі, всі знають
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22.01.2021 11:09 Відповісти
Я так і знав😁
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22.01.2021 11:10 Відповісти
Грушевський Михайло Сергійович Голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Центральної Ради https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Української Народної Республіки (https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1918 1918 ).... а Возз'єднання було у 1919...до пам'ятника Петлюрі Зеленський квіти покладе?
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22.01.2021 11:00 Відповісти
ніт, бо Петлюра діяв проти українофобів
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22.01.2021 11:10 Відповісти
И Ермак -это кто такой?....Зазем клерка ставить на ровне с высшим руководством страны?...
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22.01.2021 11:01 Відповісти
Опять отсекли гражданских, шоб бубочка не какнул в штанишки от переляку?
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22.01.2021 11:01 Відповісти
"Зеленский, Разумков, Шмыгаль и Ермак по случаю Дня Соборности возложили цветы к памятнику Грушевскому."

С учетом персоналий считай осквернили памятник.
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22.01.2021 11:02 Відповісти
"Кто же его посадит, он же памятник!"

або віддання шани полтиннику
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22.01.2021 11:02 Відповісти
і навіщо ця почесна варта біля Грушевського
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22.01.2021 11:07 Відповісти
сюр.. українофоби та латентні зрадники прийшли вшанувати Соборність України
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22.01.2021 11:08 Відповісти
мразота при владі.
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22.01.2021 11:11 Відповісти
окупаційна адміністрація в повному складі
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22.01.2021 11:11 Відповісти
Агенты ФСБ положили цветы...
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22.01.2021 11:13 Відповісти
А от пожежа у Харкові як раз напередодні Українського антиросійського Свята...
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22.01.2021 11:16 Відповісти
Грушевський. Проте він тільки п'ятий.
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22.01.2021 11:19 Відповісти
А без намордников можете их показать ?
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22.01.2021 11:22 Відповісти
О чём они там базарят (на 4-й фотке) ? Негде было собраться и обсудить нагальні питання, кроме как у памятника Грушевскому?
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22.01.2021 11:26 Відповісти
Яке ж свято без пісні - https://www.youtube.com/watch?v=aBn650ht3ag
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22.01.2021 11:27 Відповісти
Зеленський, Разумков, Шмигаль і Єрмак з нагоди Дня Соборності поклали квіти до пам'ятника Грушевському - Цензор.НЕТ 7435
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22.01.2021 11:30 Відповісти
Четыре взадника *****.
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22.01.2021 11:53 Відповісти
Асоциациї- як дияволи заглинули до кімнатки підростаючої хворої дитини.
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22.01.2021 12:46 Відповісти
Зеленський, Разумков, Шмигаль і Єрмак з нагоди Дня Соборності поклали квіти до пам'ятника Грушевському - Цензор.НЕТ 915

У нього була якась біблійна зовнішність.
Такі глибокі очі та пронизливий погляд, запалі щоки...
22 січня 2014р. на Майдані, у день Соборності України, сніг окропила перша кров...
Він був першою жертвою боротьби за Незалежність.
Двадцятирічний Сергій Нігоян пішов у вічність сім років тому...
А скільки їх ще було і буде. Напевно Свобода просто так не дається.
Героям України - Слава навіки!
Пам'ятаємо тебе ГЕРОЙ!
Пам'ятаємо тебе Син Армянського Народу! Пам'ятаємо тебе Символ Незалежності,
Янгол з Небесної Сотні...
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22.01.2021 12:50 Відповісти
 
 