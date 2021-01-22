Зеленський, Разумков, Шмигаль і Єрмак з нагоди Дня Соборності поклали квіти до пам'ятника Грушевському. ФОТОрепортаж
У День Соборності, 22 січня, Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам'яті Президента УНР Михайла Грушевського.
Володимир Зеленський поклав букет квітів до підніжжя пам'ятника видатному державному діячеві. Також біля меморіалу було встановлено кошик квітів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
У церемонії взяли участь Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
Крім того, в зв'язку з річницею трагічної загибелі активістів Революції Гідності Сергія Нігояна і Михайла Жизневського були покладені квіти від Президента до місць загибелі Героїв України на вул. Грушевського в Києві.
Також на Алеї Героїв Небесної Сотні від імені Глави держави була встановлена кошик квітів до пам'ятного хреста на місці загибелі активістів Революції Гідності.
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