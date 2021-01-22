Станція техобслуговування горіла в Дніпрі: вогнем знищено чотири автомобілі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Дніпрі сталася пожежа на станції технічного обслуговування автомобілів, вогнем знищено чотири авто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС Дніпропетровської області.

"21-го січня о 19:33 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу всередині СТО Yamaha на вулиці Маршала Малиновського Амур-Нижньодніпровсього району міста Дніпро", - сказано в повідомленні.

Прибулі рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині одноповерхової будівлі СТО автомобілів Yamaha. Вогонь пошкодив чотири авто (Skoda Octavia, Subaru Legacy, Ford Escape, Volkswagen Atlas). Також пошкоджено внутрішнє оздоблення приміщень та обладнання.

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Загальна площа пожежі становила 250 м. кв. Пожежа локалізована о 20:02, ліквідована о 20:11. Загиблих і постраждалих немає.























