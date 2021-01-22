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Станція техобслуговування горіла в Дніпрі: вогнем знищено чотири автомобілі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Дніпрі сталася пожежа на станції технічного обслуговування автомобілів, вогнем знищено чотири авто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС Дніпропетровської області.

"21-го січня о 19:33 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу всередині СТО Yamaha на вулиці Маршала Малиновського Амур-Нижньодніпровсього району міста Дніпро", - сказано в повідомленні.

Прибулі рятувальники встановили, що пожежа виникла всередині одноповерхової будівлі СТО автомобілів Yamaha. Вогонь пошкодив чотири авто (Skoda Octavia, Subaru Legacy, Ford Escape, Volkswagen Atlas). Також пошкоджено внутрішнє оздоблення приміщень та обладнання.

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Загальна площа пожежі становила 250 м. кв. Пожежа локалізована о 20:02, ліквідована о 20:11. Загиблих і постраждалих немає.

Станція техобслуговування горіла в Дніпрі: вогнем знищено чотири автомобілі, - ДСНС 01
Станція техобслуговування горіла в Дніпрі: вогнем знищено чотири автомобілі, - ДСНС 02
Станція техобслуговування горіла в Дніпрі: вогнем знищено чотири автомобілі, - ДСНС 03
Станція техобслуговування горіла в Дніпрі: вогнем знищено чотири автомобілі, - ДСНС 04
Станція техобслуговування горіла в Дніпрі: вогнем знищено чотири автомобілі, - ДСНС 05
Станція техобслуговування горіла в Дніпрі: вогнем знищено чотири автомобілі, - ДСНС 06
Станція техобслуговування горіла в Дніпрі: вогнем знищено чотири автомобілі, - ДСНС 07
Станція техобслуговування горіла в Дніпрі: вогнем знищено чотири автомобілі, - ДСНС 08
Станція техобслуговування горіла в Дніпрі: вогнем знищено чотири автомобілі, - ДСНС 09
Станція техобслуговування горіла в Дніпрі: вогнем знищено чотири автомобілі, - ДСНС 10

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авто (6166) Дніпро (3273) пожежа (4325) ДСНС (5105)


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Мабуть обслуживалі на русском язикє... 😁
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22.01.2021 11:09 Відповісти
Если в Днепре то 100%
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22.01.2021 11:57 Відповісти
кто-то попал на бабки
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22.01.2021 11:11 Відповісти
Если будет что-то гореть у клоуна обязательно буду петь "горіла палала"
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22.01.2021 11:20 Відповісти
Якийсь сарай без протипожежних датчиків та форсунок..
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22.01.2021 11:24 Відповісти
В этом боксе у них малярка была.
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22.01.2021 11:39 Відповісти
ямаха без моцыкив зато с автивками скупилась(((
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22.01.2021 14:36 Відповісти
 
 