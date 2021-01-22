Житель Миколаївщини відрізав батькові ніс, губу і частину статевих органів, а потім стріляв у патрульних. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
36-річний житель Миколаївщини в ході конфлікту завдав батькові тілесні ушкодження у вигляді травматичної ампутації носа, губи і частково статевих органів.
Про це повідомляє поліція області, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, 36-річний чоловік схопився за ніж і почав різати батька. Потерпілий зумів добігти до будинку сестри, яка викликала швидку. Чоловіка госпіталізували в лікарню, а вже на наступний день на місце злочину прибули правоохоронці.
Коли чоловік побачив слідчих, які чомусь вирішили зайнятися роботою тільки через добу після інциденту, він відразу відкрив по них вогонь на поразку. Кількох із поліцейських зловмисник поранив.
У результаті успішної спецоперації зловмисника, який був одягнений у бронежилет, затримали спецпризначенці "КОРД".
За словами начальника ГУНП Сергія Шайхета, в будинку 36-річного чоловіка перебували розтяжки, які приводилися в дію за допомогою радіозв'язку, станція управління для спрацьовування вибухівки була при ньому.
При огляді фахівці вибухотехнічної служби в приміщенні виявили пристрій нічного бачення, ніж, балаклаву, зброю, патрони, вибухові пристрої. Все це вилучили для проведення експертизи і встановлення походження предметів.
За фактом стрілянини по поліцейських слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про посягання на життя співробітника правоохоронного органу. Якщо вину зловмисника доведуть у суді, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Або навіть довічне ув'язнення.
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_Х`я се...
В результате успешной спецоперации злоумышленника, который был одет в бронежилет, задержали спецназовцы "КОРД".Источник: https://censor.net/ru/p3243384"
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Интересно, что говорил отрезаный рот бывшему солдату?
кинець єпохи бидности,курва маць..
Думаю, это общество обречено.
тому він нє уіноуат.