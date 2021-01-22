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Житель Миколаївщини відрізав батькові ніс, губу і частину статевих органів, а потім стріляв у патрульних. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

36-річний житель Миколаївщини в ході конфлікту завдав батькові тілесні ушкодження у вигляді травматичної ампутації носа, губи і частково статевих органів.

Про це повідомляє поліція області, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 36-річний чоловік схопився за ніж і почав різати батька. Потерпілий зумів добігти до будинку сестри, яка викликала швидку. Чоловіка госпіталізували в лікарню, а вже на наступний день на місце злочину прибули правоохоронці.

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Коли чоловік побачив слідчих, які чомусь вирішили зайнятися роботою тільки через добу після інциденту, він відразу відкрив по них вогонь на поразку. Кількох із поліцейських зловмисник поранив.

У результаті успішної спецоперації зловмисника, який був одягнений у бронежилет, затримали спецпризначенці "КОРД".

За словами начальника ГУНП Сергія Шайхета, в будинку 36-річного чоловіка перебували розтяжки, які приводилися в дію за допомогою радіозв'язку, станція управління для спрацьовування вибухівки була при ньому.

При огляді фахівці вибухотехнічної служби в приміщенні виявили пристрій нічного бачення, ніж, балаклаву, зброю, патрони, вибухові пристрої. Все це вилучили для проведення експертизи і встановлення походження предметів.

За фактом стрілянини по поліцейських слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про посягання на життя співробітника правоохоронного органу. Якщо вину зловмисника доведуть у суді, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Або навіть довічне ув'язнення.

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Житель Миколаївщини відрізав батькові ніс, губу і частину статевих органів, а потім стріляв у патрульних 01
Житель Миколаївщини відрізав батькові ніс, губу і частину статевих органів, а потім стріляв у патрульних 02
Житель Миколаївщини відрізав батькові ніс, губу і частину статевих органів, а потім стріляв у патрульних 03
Житель Миколаївщини відрізав батькові ніс, губу і частину статевих органів, а потім стріляв у патрульних 04
Житель Миколаївщини відрізав батькові ніс, губу і частину статевих органів, а потім стріляв у патрульних 05
Житель Миколаївщини відрізав батькові ніс, губу і частину статевих органів, а потім стріляв у патрульних 06
Житель Миколаївщини відрізав батькові ніс, губу і частину статевих органів, а потім стріляв у патрульних 07
Житель Миколаївщини відрізав батькові ніс, губу і частину статевих органів, а потім стріляв у патрульних 08
Житель Миколаївщини відрізав батькові ніс, губу і частину статевих органів, а потім стріляв у патрульних 09
Житель Миколаївщини відрізав батькові ніс, губу і частину статевих органів, а потім стріляв у патрульних 10

Автор: 

Миколаївська область (2273) Нацполіція (15164) стрілянина (1779)


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Топ коментарі
+26
Когда мужчина увидел следователей, которые почему-то решили заняться работой только через сутки после инцидента... Источник: https://censor.net/ru/p3243384 - вот это понравилось больше всего, скорость реагирования у ментов как всегда на высоте...и отгребли по полной в этом случае..., скорость наказания просто поражает...
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22.01.2021 11:50
+14
Николаев какое-то гиблое место, территория жаху
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22.01.2021 11:49
+10
А весь этот арсенал для того чтобы папашке половой орган отрезать??? Нос и губу я даже не учитываю... Тут патология какая-то, очевидная.
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22.01.2021 11:52
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атошник?
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22.01.2021 11:47 Відповісти
Ага, з луком й пневматикою.
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22.01.2021 12:18 Відповісти
Ага, со стороны лугандона.
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22.01.2021 12:28 Відповісти
ночного видения, ножь, балаклаву

ножЬ ?
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22.01.2021 11:47 Відповісти
проверочное слово режь
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22.01.2021 12:09 Відповісти
"По словам начальника ГУНП Сергея Шайхета, в доме 36-летнего мужчины находились растяжки, которые приводились в действие с помощью радиосвязи, станция управления для срабатывания взрывчатки была при нем."
_Х`я се... Житель Николаевщины отрезал отцу нос, губу и часть половых органов, а после стрелял в патрульных - Цензор.НЕТ 5824
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22.01.2021 11:47 Відповісти
Ото.
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22.01.2021 12:05 Відповісти
ремба
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22.01.2021 11:48 Відповісти
Николаев какое-то гиблое место, территория жаху
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22.01.2021 11:49 Відповісти
Порт - шалені гроші, купа бандюків і наркоти. Причому з кожним роком цього гівна все більше і більше. Місцеві самі в шоці((
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22.01.2021 11:57 Відповісти
Вот -вот... Наркотики всему беда, шо в Николаеве, а шо в Одессе. В Одессе упоротый наркотой поц папе башню отрезал. И никто не говорит о наркоте. Менты ОКУЕЛИ, ПРОКУРОРСЕИЕ ТОРГУЮТ. ВСЕМ ВСЕ ПОХ.
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22.01.2021 15:17 Відповісти
Дихайте спокійніше)) Гуляючи якось Прагою, на власні очі бачила як дилер з клієнтом розраховувався за наркоту прямо посеред вулиці серед білого дня. Ми пройшли, зробивши вигляд, шо нас немає)) Наркота вона кругом. Просто хтось це не буде вживати, хтось якийсь період, а потім набереться розуму, ну а хтось як підсяде, так і не злізе. То вже залежить від родини і від самої людини. У мене ніколи не було бажання спробувати покурити травичку. Я просто не розуміла цього. А от мої знайомі курили. Хтось обмежився тільки цим. А хтось перейшов на важкі і загорає тепер на кладовищі
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22.01.2021 15:37 Відповісти
Когда мужчина увидел следователей, которые почему-то решили заняться работой только через сутки после инцидента... Источник: https://censor.net/ru/p3243384 - вот это понравилось больше всего, скорость реагирования у ментов как всегда на высоте...и отгребли по полной в этом случае..., скорость наказания просто поражает...
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22.01.2021 11:50 Відповісти
А ось це: "
В результате успешной спецоперации злоумышленника, который был одет в бронежилет, задержали спецназовцы "КОРД".Источник: https://censor.net/ru/p3243384"
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22.01.2021 12:03 Відповісти
"давайте вже писля Пасхи"
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22.01.2021 12:04 Відповісти
блин....опять крышу снесло вояке?
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22.01.2021 11:51 Відповісти
Посттравматичний синдром?
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22.01.2021 11:52 Відповісти
А весь этот арсенал для того чтобы папашке половой орган отрезать??? Нос и губу я даже не учитываю... Тут патология какая-то, очевидная.
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22.01.2021 11:52 Відповісти
Ліхіє двадцатиє
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22.01.2021 11:53 Відповісти
заради відрізаного яйця не пожалів і вітця
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22.01.2021 11:54 Відповісти
Рэмбо-156...
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22.01.2021 11:57 Відповісти
по ходу папа ватный упрекнул сына что тот воевал за Украину много болтал и совал нос куда не надо
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22.01.2021 11:57 Відповісти
теперь без носа... совать не будет.....
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22.01.2021 15:41 Відповісти
Крутой авто у спецназа - Таврия...
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22.01.2021 11:58 Відповісти
Что Вы понимаете в понтах... Это ж бубель-гум ретромобиль...
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22.01.2021 12:07 Відповісти
Начальник райвідділу звільнений? Що значить через добу приїхала СОГ???
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22.01.2021 12:01 Відповісти
Не " вогонь на поразку", а " вогонь на ураження".
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22.01.2021 12:02 Відповісти
це якщо їм відбили бруньки і вони стояли на протязі декількох годинників
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22.01.2021 12:12 Відповісти
Може "вогонь на Параску?"))
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22.01.2021 12:16 Відповісти
осталось легализовать огнестельного оружие для всех граждан, что бы любой алкаш, когда у него плохое настроение или перебрал лишнего, мог им воспользоваться.
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22.01.2021 12:02 Відповісти
Почитай, сколько алкаши перебили людей в Молдове после легализации там короткоствола.
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22.01.2021 12:05 Відповісти
Та в Молдове вообще никого не осталось. Все уехали в Европу по румынскому паспорту.
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22.01.2021 12:18 Відповісти
Змий, не озвучивай тут сказки русского леса.
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22.01.2021 12:24 Відповісти
Верняк говорю. А те, кто не уехал - тех алкаши перестреляли
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22.01.2021 12:25 Відповісти
Свистишь, как дышишь, змеюка. А это верный признак кацапа.
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22.01.2021 12:31 Відповісти
Если бы свистеть могли только кацапы, то в Украине бы уже райский сад был бы .
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22.01.2021 13:15 Відповісти
И вообще, шо за намёки. Мосьпан нарвывается на грубость?
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22.01.2021 13:16 Відповісти
Ну, похорошему, после этой Вашей фразы "Капец, чё у вас там творится?" Вам положено только в спаме отдыхать... А пытаться с помощью грубости доказывать, что Вы не кацап - это не просто моветон, а и тупость.
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22.01.2021 13:57 Відповісти
Это новости Украины? Почти все каналы ТВ начинают с такого. Это всё можно изложить в криминальной хронике.
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22.01.2021 12:10 Відповісти
Да он экипирован покруче тех, кто его брал...
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22.01.2021 12:11 Відповісти
Побольше оружия надо населению раздать .Будет порядок.По 2лимонки на каждого взрослого.
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22.01.2021 12:12 Відповісти
Капец, чё у вас там творится? Озверин распыляют с вертолёта?
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22.01.2021 12:17 Відповісти
Полиция быстрого реагирования
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22.01.2021 12:18 Відповісти
Семь раз отмерь, один раз отрежь...
Интересно, что говорил отрезаный рот бывшему солдату?
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22.01.2021 12:19 Відповісти
Чувак походу совершал преступления в округе с таким арсеналом, радиостанции, могут быть подельники.
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22.01.2021 12:20 Відповісти
Домашний мирный протест.
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22.01.2021 12:32 Відповісти
Оболденные радостанции, На Али Экспресе за 1000 гр аж 4 штуки можно купить.
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22.01.2021 12:35 Відповісти
Обострение какое-то сезонное? То голову отрезают "боги, которым не поклоняются", то носы и яйца... Или наркота новая появилась?
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22.01.2021 12:38 Відповісти
Ппц. Навезли ваты на юг ********* во время оккупации Украины совком(((
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22.01.2021 12:40 Відповісти
Какой-то мутный псих
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22.01.2021 12:44 Відповісти
шашлыка однако захотел...
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22.01.2021 12:52 Відповісти
николаевский ястреб...
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22.01.2021 12:54 Відповісти
жуткая там нищета..
кинець єпохи бидности,курва маць..
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22.01.2021 12:55 Відповісти
Готовый диверсант.
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22.01.2021 12:55 Відповісти
Страна все больше скатывается за грань возможного восстановления психики населения.
Думаю, это общество обречено.
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22.01.2021 12:56 Відповісти
А вдруг не докажут?
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22.01.2021 13:39 Відповісти
То був член партії Слуга Урода,
тому він нє уіноуат.
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22.01.2021 14:07 Відповісти
рэмбо с оторванной крышей??
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22.01.2021 14:46 Відповісти
скорее всего воевал, ПТСР, возможно душевнобольной.
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22.01.2021 22:03 Відповісти
наш рембо с афганско вьетнамским синдромом с пневматом
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22.01.2021 22:34 Відповісти
 
 