Житель Миколаївщини відрізав батькові ніс, губу і частину статевих органів, а потім стріляв у патрульних. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

36-річний житель Миколаївщини в ході конфлікту завдав батькові тілесні ушкодження у вигляді травматичної ампутації носа, губи і частково статевих органів.

Про це повідомляє поліція області, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, 36-річний чоловік схопився за ніж і почав різати батька. Потерпілий зумів добігти до будинку сестри, яка викликала швидку. Чоловіка госпіталізували в лікарню, а вже на наступний день на місце злочину прибули правоохоронці.

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Коли чоловік побачив слідчих, які чомусь вирішили зайнятися роботою тільки через добу після інциденту, він відразу відкрив по них вогонь на поразку. Кількох із поліцейських зловмисник поранив.

У результаті успішної спецоперації зловмисника, який був одягнений у бронежилет, затримали спецпризначенці "КОРД".

За словами начальника ГУНП Сергія Шайхета, в будинку 36-річного чоловіка перебували розтяжки, які приводилися в дію за допомогою радіозв'язку, станція управління для спрацьовування вибухівки була при ньому.

При огляді фахівці вибухотехнічної служби в приміщенні виявили пристрій нічного бачення, ніж, балаклаву, зброю, патрони, вибухові пристрої. Все це вилучили для проведення експертизи і встановлення походження предметів.

За фактом стрілянини по поліцейських слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про посягання на життя співробітника правоохоронного органу. Якщо вину зловмисника доведуть у суді, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Або навіть довічне ув'язнення.

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