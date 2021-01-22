Блоковано нелегальне ввезення вантажівок з Європи, держбюджет недоотримав 40,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж
У Житомирській області Служба безпеки України викрила протиправну схему з незаконного ввезення вантажних автомобілів іноземного виробництва в нашу країну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними досудового слідства, оборудку організували троє громадян України. У 2019 році вони створили кілька комерційних фірм у Житомирі і Рівному, які спеціалізуються на розмитненні транспортних засобів. За рахунок подання недостовірної інформації щодо першої реєстрації вантажівок ділки штучно зменшували розміри обов’язкових митних платежів до державного бюджету. У такий спосіб схема дозволяла їм "зекономити" від 70 до 600 тис. гривень на кожному автомобілі.
За оперативними даними, за час функціонування оборудки у зоні діяльності одного з митних постів Житомирської митниці ДФС зловмисники встигли ввезти майже 200 вживаних вантажівок. За попередніми підрахунками, державний бюджет недоотримав майже 40,5 мільйона гривень.
У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в офісах комерційних структур та за місцями проживання фігурантів справи. Під час слідчих дій вилучено митні і бухгалтерські документи, печатки фірм, оргтехніку, номерні знаки автотранспортних засобів. Раніше документацію було вилучено в службових приміщеннях митного посту.
За фактом ухилення від сплати податків триває досудове розслідування. Перевіряється інформація про причетність до протиправної діяльності посадовців митниці.
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грузовик это грузовой транспорт - средство развития экономики !!!
набато томас каро,
рональ ё горат,
доли колосаль,
энчавит погарэло.
цигель цигель,
ай лю-лю"
Поляцкая тема -- верное дело!
Но тут таможня больше виновата.
Хіба цим СБУ має займатися?