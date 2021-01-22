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Блоковано нелегальне ввезення вантажівок з Європи, держбюджет недоотримав 40,5 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Житомирській області Служба безпеки України викрила протиправну схему з незаконного ввезення вантажних автомобілів іноземного виробництва в нашу країну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, оборудку організували троє громадян України. У 2019 році вони створили кілька комерційних фірм у Житомирі і Рівному, які спеціалізуються на розмитненні транспортних засобів. За рахунок подання недостовірної інформації щодо першої реєстрації вантажівок ділки штучно зменшували розміри обов’язкових митних платежів до державного бюджету. У такий спосіб схема дозволяла їм "зекономити" від 70 до 600 тис. гривень на кожному автомобілі.

За оперативними даними, за час функціонування оборудки у зоні діяльності одного з митних постів Житомирської митниці ДФС зловмисники встигли ввезти майже 200 вживаних вантажівок. За попередніми підрахунками, державний бюджет недоотримав майже 40,5 мільйона гривень.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в офісах комерційних структур та за місцями проживання фігурантів справи. Під час слідчих дій вилучено митні і бухгалтерські документи, печатки фірм, оргтехніку, номерні знаки автотранспортних засобів. Раніше документацію було вилучено в службових приміщеннях митного посту.

За фактом ухилення від сплати податків триває досудове розслідування. Перевіряється інформація про причетність до протиправної діяльності посадовців митниці.

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Блоковано нелегальне ввезення вантажівок з Європи, держбюджет недоотримав 40,5 млн грн, - СБУ 01
Блоковано нелегальне ввезення вантажівок з Європи, держбюджет недоотримав 40,5 млн грн, - СБУ 02
Блоковано нелегальне ввезення вантажівок з Європи, держбюджет недоотримав 40,5 млн грн, - СБУ 03

Автор: 

авто (6166) контрабанда (1823) СБУ (12812) Житомирська область (1261)


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Топ коментарі
+3
Отказались платить за крышу? Образцово-показательная порка.
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22.01.2021 15:21
+3
Нет госзаказов для ВСУ от гамнокамандующего Осла? Так их и не будет. Осел- ватная промакшанская гнида потомушто.
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22.01.2021 15:26
+2
А не пора СБУ заняться их непосредственной работой - ловить сепаров и предателей? Или там бабла нет?
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22.01.2021 15:24
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Отказались платить за крышу? Образцово-показательная порка.
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22.01.2021 15:21 Відповісти
99,9% хлопці думали усе "чікі пікі" нафіга башляти СБУ... але помилилися.
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22.01.2021 15:36 Відповісти
грузовик это не то что не роскошь, это даже не средство передвижения.

грузовик это грузовой транспорт - средство развития экономики !!!
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22.01.2021 15:59 Відповісти
Завод КРАЗ потерпел колоссальные убытки!
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22.01.2021 15:21 Відповісти
Нет госзаказов для ВСУ от гамнокамандующего Осла? Так их и не будет. Осел- ватная промакшанская гнида потомушто.
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22.01.2021 15:26 Відповісти
Ай бьёха,
набато томас каро,
рональ ё горат,
доли колосаль,
энчавит погарэло.
цигель цигель,
ай лю-лю"
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22.01.2021 15:21 Відповісти
А не пора СБУ заняться их непосредственной работой - ловить сепаров и предателей? Или там бабла нет?
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22.01.2021 15:24 Відповісти
откуда у сепаров бабло?
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24.01.2021 21:27 Відповісти
Ввозили эти корыта, как запчасти, скорей всего... ...без перегонных документов.

Поляцкая тема -- верное дело!
Но тут таможня больше виновата.
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22.01.2021 15:24 Відповісти
СБУ бажає "кришувати" усе що можно.
Хіба цим СБУ має займатися?
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22.01.2021 15:35 Відповісти
Вони хочуть,щоб КраЗи купляли в три рази дорожче,які три рази нікому даром не потрібні.
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22.01.2021 16:14 Відповісти
Ну чому ж не потрібні? Я б взяв у робочому стані по ціні металолому чи трішки дорожче. Я б і МАН чи ДАФ взяв би на таких умовах.
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22.01.2021 23:10 Відповісти
 
 