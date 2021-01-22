На Черкащині помічника судді затримано під час одержання 10 тис. грн і 200 дол. хабаря, - прокуратура. ФОТО
Правоохоронці затримали під час одержання хабаря помічника судді Тальнівського району Черкаської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.
Помічник судді вимагав та отримав від громадянина 10 тис. грн і 200 доларів за вплив на ухвалення на користь останнього рішення суддею Тальнівського районного суду.
Посадову особу затримано в порядку ст. 208 КПК України, вживаються заходи щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.
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Вангую, суддя буде ні при чому- це все ініціатива помічника.