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Новини Фото Хабарники
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На Черкащині помічника судді затримано під час одержання 10 тис. грн і 200 дол. хабаря, - прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали під час одержання хабаря помічника судді Тальнівського району Черкаської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

На Черкащині помічника судді затримано під час одержання 10 тис. грн і 200 дол. хабаря, - прокуратура 01

Помічник судді вимагав та отримав від громадянина 10 тис. грн і 200 доларів за вплив на ухвалення на користь останнього рішення суддею Тальнівського районного суду.

На Черкащині помічника судді затримано під час одержання 10 тис. грн і 200 дол. хабаря, - прокуратура 02

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На Черкащині помічника судді затримано під час одержання 10 тис. грн і 200 дол. хабаря, - прокуратура 03

Посадову особу затримано в порядку ст. 208 КПК України, вживаються заходи щодо повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Автор: 

хабар (4702) прокуратура (3676) суд (11676) Чернігівська область (909)


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Шо за гуматинатка? Он побирается?
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22.01.2021 15:49 Відповісти
Затримано за хабар і буде відпущено за хабар.Реалії сьогодення, схема Венідіктової.
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22.01.2021 16:19 Відповісти
10 тис. грн і 200 доларів- це означає, що хабар мав двох адресантів...
Вангую, суддя буде ні при чому- це все ініціатива помічника.
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22.01.2021 16:28 Відповісти
Секрет Полішинеля.
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22.01.2021 16:36 Відповісти
 
 