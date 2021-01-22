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Новини Фото Хабарники
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Підполковника поліції затримали на Харківщині на хабарі 40 тис. грн за "кришування" лісозаготівлі, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали на хабарі начальника територіального відділу поліції Харківської області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Підполковника поліції затримали на Харківщині на хабарі 40 тис. грн за кришування лісозаготівлі, - ДБР 01

Оперативні працівники ДБР встановили, що підполковник поліції вимагав у місцевого громадянина, який займався лісозаготівлею, переробкою і продажем деревини, 40 тис. грн хабаря за неперешкоджання його підприємницькій діяльності та допомогу у проблемних питаннях, які могли виникати у підприємця.

Підполковника поліції затримали на Харківщині на хабарі 40 тис. грн за кришування лісозаготівлі, - ДБР 02

9 січня 2021 на вимогу поліцейського, в його службовому кабінеті, потерпілий передав першу частину хабаря в сумі 20 тис. гривень.

21 січня працівники ДБР затримали хабарника в порядку ст. 208 КПК України, після отримання ним другої частини певних грошових коштів у сумі 20 000 гривень.

Підполковника поліції затримали на Харківщині на хабарі 40 тис. грн за кришування лісозаготівлі, - ДБР 03

Підполковника поліції затримали на Харківщині на хабарі 40 тис. грн за кришування лісозаготівлі, - ДБР 04

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому підозри, обрання щодо нього запобіжного заходу і звільнення з займаної посади. Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.

Автор: 

хабар (4702) Нацполіція (15164) Харківщина (6054) ДБР (3491)


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КАк резали так и режут ,как крышевали менты так и крышуют...и тут Бубочка у тебя ничего не вышло
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22.01.2021 17:10 Відповісти
В Мариуполе, где застрелили человека наверное аналогичная ситуация.
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22.01.2021 17:17 Відповісти
Яке відношення ця поліційна тварина має до лісозаготівлі? Чому цим козлам не вишку присуджують, як найвищу міру соціального захисту, для ощищення суспільства від лайна в погонах.
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22.01.2021 17:19 Відповісти
а почему мордой в пол7
он что, оказал сопротивление?
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22.01.2021 18:46 Відповісти
а мог за нападение на копа каких то спецназовцев космо десанта
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22.01.2021 22:33 Відповісти
Сумская область г. Глухов мусор по фамилии Буханистый Сергей тоже крышует всех лесорубов и наркотрафик..
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22.01.2021 21:46 Відповісти
спецназ гбр как космо нано войны из игр а всу в шапочках колобки и в гомноформе..
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22.01.2021 22:32 Відповісти
 
 