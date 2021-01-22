Підполковника поліції затримали на Харківщині на хабарі 40 тис. грн за "кришування" лісозаготівлі, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Співробітники Державного бюро розслідувань затримали на хабарі начальника територіального відділу поліції Харківської області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
Оперативні працівники ДБР встановили, що підполковник поліції вимагав у місцевого громадянина, який займався лісозаготівлею, переробкою і продажем деревини, 40 тис. грн хабаря за неперешкоджання його підприємницькій діяльності та допомогу у проблемних питаннях, які могли виникати у підприємця.
9 січня 2021 на вимогу поліцейського, в його службовому кабінеті, потерпілий передав першу частину хабаря в сумі 20 тис. гривень.
21 січня працівники ДБР затримали хабарника в порядку ст. 208 КПК України, після отримання ним другої частини певних грошових коштів у сумі 20 000 гривень.
Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому підозри, обрання щодо нього запобіжного заходу і звільнення з займаної посади. Санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.
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он что, оказал сопротивление?