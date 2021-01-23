На Рівненщині співробітниця Інституту охорони ґрунтів упіймалася на хабарі 21 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі посадову особу Рівненського філіалу державного Інституту охорони ґрунтів України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За видачу свідоцтв про якість органічних добрив без проведення відповідних досліджень 36-річна чиновниця вимагала 21 тис. гривень хабаря.

22 січня під час одержання чергового "траншу" її затримали на робочому місці в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Юрисконсульта Київського СІЗО затримано на хабарі 500 дол., - Нацполіція