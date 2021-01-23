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Новини Фото Хабарники
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На Рівненщині співробітниця Інституту охорони ґрунтів упіймалася на хабарі 21 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі посадову особу Рівненського філіалу державного Інституту охорони ґрунтів України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Рівненщині співробітниця Інституту охорони ґрунтів упіймалася на хабарі 21 тис. грн, - Нацполіція 01

За видачу свідоцтв про якість органічних добрив без проведення відповідних досліджень 36-річна чиновниця вимагала 21 тис. гривень хабаря.

22 січня під час одержання чергового "траншу" її затримали на робочому місці в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

На Рівненщині співробітниця Інституту охорони ґрунтів упіймалася на хабарі 21 тис. грн, - Нацполіція 02

На Рівненщині співробітниця Інституту охорони ґрунтів упіймалася на хабарі 21 тис. грн, - Нацполіція 03

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

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Автор: 

хабар (4702) Нацполіція (15164) чиновник (802) Рівненська область (1175)


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Доохраняла грунты, что в тюрьму сядет. Да и грунты скоро олигархи растянут и охранять будет нечего.
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22.01.2021 23:07 Відповісти
Охрана грунта и 21 тысяча не то что в советское время быть инженером наконец начали ценить профессию
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22.01.2021 23:13 Відповісти
да похрену, ещё никого не посадили. берите смело.
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23.01.2021 00:20 Відповісти
Ніхрена сє інстітут і такий є
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23.01.2021 01:01 Відповісти
Что так мелко-то?
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23.01.2021 09:39 Відповісти
 
 