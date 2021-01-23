П'яний водій роз'їжджав Києвом без гуми на колесі та влаштував ДТП. ВІДЕО+ФОТО

Вчора ввечері, 22 січня, на Сирці п'яний водій катався на голому диску.

Про це пише dtp.kiev.ua, інформує Цензор.НЕТ.

Очевидці помітили автомобіль Dewoo Lanos не тільки через іскри, які летіли на дорогу від "голого" колеса, але і через неправильну їзду. Водій їхав нерівно, виїжджав на зустрічну смугу, пригальмовував і виляв на дорозі.

Зрештою поїздка закінчилася аварією. Водій не впорався з керуванням через свій стан і врізався в припаркований автомобіль на вулиці Вавілових, 13а. На щастя, постраждалих в аварії немає.

На місце приїхали патрульні, які затримали водія. Тепер поліція буде з'ясовувати деталі події.

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