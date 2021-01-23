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Новини Фото П'яні за кермом
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П'яний водій роз'їжджав Києвом без гуми на колесі та влаштував ДТП. ВІДЕО+ФОТО

Вчора ввечері, 22 січня, на Сирці п'яний водій катався на голому диску.

Про це пише  dtp.kiev.ua,  інформує Цензор.НЕТ.

Очевидці помітили автомобіль Dewoo Lanos не тільки через іскри, які летіли на дорогу від "голого" колеса, але і через неправильну їзду. Водій їхав нерівно, виїжджав на зустрічну смугу, пригальмовував і виляв на дорозі.

Зрештою поїздка закінчилася аварією. Водій не впорався з керуванням через свій стан і врізався в припаркований автомобіль на вулиці Вавілових, 13а. На щастя, постраждалих в аварії немає.

На місце приїхали патрульні, які затримали водія. Тепер поліція буде з'ясовувати деталі події.

Читайте: Занесло на схилі: сміттєвоз розбив 9 машин у Києві. ФОТО

Пяний водій розїжджав Києвом без гуми на колесі та влаштував ДТП 01
Пяний водій розїжджав Києвом без гуми на колесі та влаштував ДТП 02

ДТП (4467) Київ (19463)


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Топ коментарі
+9
Чуть не дотянув до московії. Там і без одного колеса їздють....а взагалі надто багато серед українців всякого роду біомусору
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23.01.2021 11:57
+5
Мені більше подобаються новини про кацапських протестантів (навольнопітеки проти ************).
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23.01.2021 12:12
+4
Шкода лише, що бетонна стіна перед тим бидляком не виникла.
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23.01.2021 12:08
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безумовно, це краща з новин цього ранку
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23.01.2021 11:54 Відповісти
Не не *********** мєнтофкі адназначна ф топє
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23.01.2021 11:58 Відповісти
Мені більше подобаються новини про кацапських протестантів (навольнопітеки проти ************).
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23.01.2021 12:12 Відповісти
Все нормально. Фары не пострадали. Расходимся)
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24.01.2021 12:33 Відповісти
Чуть не дотянув до московії. Там і без одного колеса їздють....а взагалі надто багато серед українців всякого роду біомусору
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23.01.2021 11:57 Відповісти
Щось обличчя "хероя" нагадує образ Гройсмана... Не до добра....
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23.01.2021 13:27 Відповісти
При чем тут московия , чуавак к успеху шёл ))
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24.01.2021 01:13 Відповісти
Канечна носило - без резины ездить неудобно

ЗЫ: и аффтара видосика надо оштрафовать за мобилу за рулём
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23.01.2021 11:58 Відповісти
Аж іскри летять.
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23.01.2021 11:58 Відповісти
Надо было со всех колес резину снять и по рельсам ехать, никто бы и внимание не обратил.
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23.01.2021 12:01 Відповісти
чувак на светофоре когда плровнялся передок был еще целый на Ланосе
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23.01.2021 12:02 Відповісти
Шкода лише, що бетонна стіна перед тим бидляком не виникла.
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23.01.2021 12:08 Відповісти
Яскрава демонстрація надійності і міцності вершини вітчизняного автомобілебудування: Ел-аноса. Може їздити на диску, має встроєний автопілот.
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23.01.2021 12:30 Відповісти
От суд повинен і спитати в грошовому вимірі, чому п'яний, і чому без гуми. І поповнити бюджет.
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23.01.2021 13:02 Відповісти
Это чтобы не докопались, что на летней. Нет резины, нет проблем))
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24.01.2021 12:34 Відповісти
Мегановость!
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23.01.2021 13:05 Відповісти
гавно на говне ехало..
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23.01.2021 14:03 Відповісти
а гівно про це написало
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23.01.2021 18:50 Відповісти
Гарно накрохмалив воротнік, одне добре відра здихався.
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23.01.2021 20:07 Відповісти
Да не скажи. Сейчас пару десятков кг. шпакла и на рынок. "Жена ребенка в школу возила. Не бита не крашена"
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24.01.2021 12:35 Відповісти
Отстреливать ублюдков. Пару-тройку случаев дисциплинируют даже обезьяну.
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23.01.2021 20:28 Відповісти
Таких идиотов, штрафы не научат.
Вот если бы оно зацепило на своем утиле какой нибудь агрегат, тысяч за 100 долларов, то быстро бы поняло, что пить за рулем это очень плохо.
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24.01.2021 12:42 Відповісти
 
 