Сховок із ручними гранатами Ф-1 і РПГ-18 виявлено в Станиці Луганській, - ДПСУ. ФОТО

Учора під час проведення оперативних заходів прикордонники Луганського загону спільно із працівниками вибухо-технічної служби ГУ НП в Луганській області та співробітниками СБУ провели обшуки за місцем проживання одного з жителів смт Станиця Луганська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

У підвальному приміщенні, в дерев’яному ящику, виявлено пакунок з боєприпасами. Із нього правоохоронці дістали майже 30 ручних гранат Ф-1, а також три запали УЗРГМ та один РПГ-18.

За цим фактом на адресу Станично-Луганського ГУ НП направлено повідомлення про виявлення кримінального правопорушення за ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Боєприпаси встановленим порядком вилучено співробітниками Національної поліції.

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