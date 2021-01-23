УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12466 відвідувачів онлайн
Новини Фото
4 321 6

Сховок із ручними гранатами Ф-1 і РПГ-18 виявлено в Станиці Луганській, - ДПСУ. ФОТО

Учора під час проведення оперативних заходів прикордонники Луганського загону спільно із працівниками вибухо-технічної служби ГУ НП в Луганській області та співробітниками СБУ провели обшуки за місцем проживання одного з жителів смт Станиця Луганська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу. 

У підвальному приміщенні, в дерев’яному ящику, виявлено пакунок з боєприпасами. Із нього правоохоронці дістали майже 30 ручних гранат Ф-1, а також три запали УЗРГМ та один РПГ-18.

За цим фактом на адресу Станично-Луганського ГУ НП направлено повідомлення про виявлення кримінального правопорушення за ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Боєприпаси встановленим порядком вилучено співробітниками Національної поліції.

Також дивіться: 3,5 кг бурштину виявлено в багажі пасажира в аеропорту "Бориспіль", - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Сховок із ручними гранатами Ф-1 і РПГ-18 виявлено в Станиці Луганській, - ДПСУ 01
Сховок із ручними гранатами Ф-1 і РПГ-18 виявлено в Станиці Луганській, - ДПСУ 02

боєприпаси (2269) Держприкордонслужба ДПСУ (5979) Станиця Луганська (196) Луганська область (4878)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Удивили, в любую хату заходите, и везде найдете эхо войны.
показати весь коментар
23.01.2021 12:13 Відповісти
Там такого добра як грязі.
показати весь коментар
23.01.2021 12:16 Відповісти
На фото 29 гранат...
показати весь коментар
23.01.2021 12:47 Відповісти
на 30 гранат 3 запала
показати весь коментар
23.01.2021 12:53 Відповісти
І одне полотенце...
показати весь коментар
23.01.2021 13:57 Відповісти
Затихарилась сепарня, но в случае наступления рашистов будут стрелять в спину украинских воинов.
показати весь коментар
23.01.2021 20:30 Відповісти
 
 