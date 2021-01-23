УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10705 відвідувачів онлайн
Новини Фото
12 175 19

Фура згоріла на стоянці під Харковом: у ній знайшли труп водія. ФОТО

У Харківській області пожежники ліквідували загоряння вантажівки, в якій виявили труп водія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління ДСЧС України в Харківській області, 23 січня в 7:26 в Службу порятунку "101" надійшла інформація про займання вантажного автомобіля DAF, який стояв на парковці в селищі Пісочин.

До місця події прибув черговий караул 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини та підрозділ місцевої помноженої команди з селища Пісочин. На той момент полум’я встигло поширитися по моторному відсіку та перекинулось на напівпричіп вантажівки. Загальна площа пожежі складала біля 20 кв.м.

За допомогою повітряно-механічної піни о 07:52 вогонь вдалось локалізувати та о 08:27 ліквідувати. У згорілій вщент кабіні було виявлено обгоріле тіло водія, особа якого встановлюється.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні в Україні день жалоби за загиблими в харківському будинку для літніх людей

Фура згоріла на стоянці під Харковом: у ній знайшли труп водія 01
Фура згоріла на стоянці під Харковом: у ній знайшли труп водія 02

пожежа (4325) смерть (6750) Харків (5594) ДСНС (5105) машина (35)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
может убили.
ибо так упороться, шо не свалить с кабины когда пластик горит - надо уметь.
показати весь коментар
23.01.2021 12:23
+5
Так не заснеш. Був непритомний, або вже мертвий.
показати весь коментар
23.01.2021 12:32
+5
В таких вантажівках є автономна система опалення, що працює без двигуна. Навряд таке могло статися.
показати весь коментар
23.01.2021 12:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заснув ?
показати весь коментар
23.01.2021 12:21 Відповісти
Так не заснеш. Був непритомний, або вже мертвий.
показати весь коментар
23.01.2021 12:32 Відповісти
Або навмисно підпалили.
показати весь коментар
23.01.2021 12:22 Відповісти
может убили.
ибо так упороться, шо не свалить с кабины когда пластик горит - надо уметь.
показати весь коментар
23.01.2021 12:23 Відповісти
Вероятно двигатель работал на обогрев кабины. Водитель мог спать в спальном отделении и во сне задохнуться угарным газом и дымом. Надеюсь он не мучился перед смертью...
показати весь коментар
23.01.2021 12:28 Відповісти
А загорелось чего?
показати весь коментар
23.01.2021 12:36 Відповісти
В таких вантажівках є автономна система опалення, що працює без двигуна. Навряд таке могло статися.
показати весь коментар
23.01.2021 12:36 Відповісти
Спал, работала автономка, может в пятницу вечером чуть выпил, автономка пыхнула и угорел.
показати весь коментар
23.01.2021 12:27 Відповісти
в Павлограде горит общага
https://youtu.be/T2K3RznuxBA

Фура сгорела на стоянке под Харьковом: в ней нашли труп водителя - Цензор.НЕТ 453

В Днепропетровской области в городе Павлоград пожар в общежитии. Людей срочно эвакуируют, некоторых спасателям приходится снимать с окон.
По предварительной информации возгорание произошло на 3 этаже общежития, которое находиться по адресу улица Заводская, 28. Огонь распространился по всему этажу и всех жильцов срочно эвакуируют.
Пожарные болгаркой срезали двери запасного выхода, чтобы все люди смогли выйти из горящего общежития по двум лестничным пролетам. Нескольких людей снимали с окон при помощи автолестницы.По данным СМИ, в общежитии в основном живут переселенцы из Донбасса.

Пострадавших, в том числе детей, доставили в больницу.
К месту происшествия прибыли 3 автомобиля и автовышка, 2 кареты скорой помощи, сотрудники РЭСа, полиции и газовой службы.
показати весь коментар
23.01.2021 12:28 Відповісти
в 7:52 огонь удалось локализовать и в 8:27 ликвидировать...

Какую-то сраную машину тушили целых полчаса????? Даже не полчаса, а почти час. 35 минут это только от локализации до ликвидации. Пипец.... Детским ведерком наверное быстрее можно было потушить...
показати весь коментар
23.01.2021 12:30 Відповісти
Тлело чегото там, дымило. Потому и долго. Иначе даже от маленького уголька всё по новой может загореться.
показати весь коментар
23.01.2021 12:37 Відповісти
спал, автономка
показати весь коментар
23.01.2021 12:43 Відповісти
А где ворой водитель?
показати весь коментар
23.01.2021 12:44 Відповісти
Второй
показати весь коментар
23.01.2021 12:45 Відповісти
Какой второй водитель? Ему же тоже зарплату надо платить, наверное...
ПС. Был бы второй водитель, было бы два трупа. Угарный газ дело серьезное.
показати весь коментар
23.01.2021 14:25 Відповісти
и газовый баллон рвонул
показати весь коментар
23.01.2021 12:45 Відповісти
Сериал Вещдок вечный. Может груз бандиты стырили, водителя грохнули, а для сокрытия преступления тупо сделали пожар.
показати весь коментар
23.01.2021 13:06 Відповісти
Фура згоріла на стоянці під Харковом: в ній знайшли труп водія - Цензор.НЕТ 9681 ****** там смердить,тому все й горить.
показати весь коментар
23.01.2021 13:08 Відповісти
а водій був в масці ?
показати весь коментар
23.01.2021 15:10 Відповісти
 
 