Фура згоріла на стоянці під Харковом: у ній знайшли труп водія. ФОТО
У Харківській області пожежники ліквідували загоряння вантажівки, в якій виявили труп водія.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління ДСЧС України в Харківській області, 23 січня в 7:26 в Службу порятунку "101" надійшла інформація про займання вантажного автомобіля DAF, який стояв на парковці в селищі Пісочин.
До місця події прибув черговий караул 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини та підрозділ місцевої помноженої команди з селища Пісочин. На той момент полум’я встигло поширитися по моторному відсіку та перекинулось на напівпричіп вантажівки. Загальна площа пожежі складала біля 20 кв.м.
За допомогою повітряно-механічної піни о 07:52 вогонь вдалось локалізувати та о 08:27 ліквідувати. У згорілій вщент кабіні було виявлено обгоріле тіло водія, особа якого встановлюється.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
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ибо так упороться, шо не свалить с кабины когда пластик горит - надо уметь.
https://youtu.be/T2K3RznuxBA
В Днепропетровской области в городе Павлоград пожар в общежитии. Людей срочно эвакуируют, некоторых спасателям приходится снимать с окон.
По предварительной информации возгорание произошло на 3 этаже общежития, которое находиться по адресу улица Заводская, 28. Огонь распространился по всему этажу и всех жильцов срочно эвакуируют.
Пожарные болгаркой срезали двери запасного выхода, чтобы все люди смогли выйти из горящего общежития по двум лестничным пролетам. Нескольких людей снимали с окон при помощи автолестницы.По данным СМИ, в общежитии в основном живут переселенцы из Донбасса.
Пострадавших, в том числе детей, доставили в больницу.
К месту происшествия прибыли 3 автомобиля и автовышка, 2 кареты скорой помощи, сотрудники РЭСа, полиции и газовой службы.
Какую-то сраную машину тушили целых полчаса????? Даже не полчаса, а почти час. 35 минут это только от локализации до ликвидации. Пипец.... Детским ведерком наверное быстрее можно было потушить...
ПС. Был бы второй водитель, было бы два трупа. Угарный газ дело серьезное.