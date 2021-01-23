Фура згоріла на стоянці під Харковом: у ній знайшли труп водія. ФОТО

У Харківській області пожежники ліквідували загоряння вантажівки, в якій виявили труп водія.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління ДСЧС України в Харківській області, 23 січня в 7:26 в Службу порятунку "101" надійшла інформація про займання вантажного автомобіля DAF, який стояв на парковці в селищі Пісочин.

До місця події прибув черговий караул 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини та підрозділ місцевої помноженої команди з селища Пісочин. На той момент полум’я встигло поширитися по моторному відсіку та перекинулось на напівпричіп вантажівки. Загальна площа пожежі складала біля 20 кв.м.

За допомогою повітряно-механічної піни о 07:52 вогонь вдалось локалізувати та о 08:27 ліквідувати. У згорілій вщент кабіні було виявлено обгоріле тіло водія, особа якого встановлюється.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

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