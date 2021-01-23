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"Путін - злодій": на акції за Навального в Єкатеринбурзі визначилися з "кричалкою", поліція не заважає. ФОТОрепортаж

Масова акція на підтримку Олексія Навального в Єкатеринбурзі відбувається без затримань.

Про це повідомив у фейсбуці російський політик Євген Ройзман, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже багато людей вийшло. Поліція не заважала. Жодного інциденту. Молодці. Основна "кричалка", яку всі підхоплювали: "Путін - злодій!"- розповів він.

Путін - злодій: на акції за Навального в Єкатеринбурзі визначилися з кричалкою, поліція не заважає 01
Путін - злодій: на акції за Навального в Єкатеринбурзі визначилися з кричалкою, поліція не заважає 02Путін - злодій: на акції за Навального в Єкатеринбурзі визначилися з кричалкою, поліція не заважає 03
Путін - злодій: на акції за Навального в Єкатеринбурзі визначилися з кричалкою, поліція не заважає 04
Путін - злодій: на акції за Навального в Єкатеринбурзі визначилися з кричалкою, поліція не заважає 05
Путін - злодій: на акції за Навального в Єкатеринбурзі визначилися з кричалкою, поліція не заважає 06
Путін - злодій: на акції за Навального в Єкатеринбурзі визначилися з кричалкою, поліція не заважає 07
Путін - злодій: на акції за Навального в Єкатеринбурзі визначилися з кричалкою, поліція не заважає 08

Також дивіться: Поліція затримує дитину на Пушкінській площі в Москві. ВIДЕО

Акція "Свободу Навальному!" відбувається сьогодні у всій Росії, а в Москві намічена на 14:00.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.

Путін - злодій: на акції за Навального в Єкатеринбурзі визначилися з кричалкою, поліція не заважає 09

акція (1454) путін володимир (23811) росія (65146) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+26
"Путин – вор": на акции за Навального в Екатеринбурге определились с кричалкой, полиция не мешает - Цензор.НЕТ 3169
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23.01.2021 13:17
+22
Це все на що здатні лапті.
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23.01.2021 13:12
+21
"Путін - злодій": на акції за Навального в Єкатеринбурзі визначилися з "кричалкою", поліція не заважає - Цензор.НЕТ 4116
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23.01.2021 13:41
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Це все на що здатні лапті.
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23.01.2021 13:12 Відповісти
Зато они единодушно проголосуют за Навального, которого КГБ им подготовило взамен Путина.
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23.01.2021 13:23 Відповісти
Так з Тихановською така ж історія.
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23.01.2021 17:13 Відповісти
"Путин – вор": на акции за Навального в Екатеринбурге определились с кричалкой, полиция не мешает - Цензор.НЕТ 1258
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23.01.2021 13:24 Відповісти
в россии нациинет , там сброд зашуганных дикарей
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23.01.2021 18:51 Відповісти
Посмотрим на что мы способны когда примут закон о расширении полномочий мусоров))Думаю будем также строем ходить)))А в педирации именно так все и начиналось, потихоньку зажимали гайки ,народ и не понял когда оказался в мусорском государстве, нам асраков хочет также сделать, думаю сделает, но не надолго...)))
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23.01.2021 15:57 Відповісти
2695 нужно не допустить принятия закона
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23.01.2021 18:53 Відповісти
Есть только один способ это сделать, как в 14 году, Тогда все законы януовоща удалось отменить, а законы были реально конченые, но быдло быстро все забыло, и опять на те же грабли, сейчас во всех верхах опять рыги, а быдло посмотрев Г+Г зелнски ни причем, это его партия подставляет!)))А закон 2695 не примут на этой неделе, примут на другой, вопрос времени, а одно-сроковый его обязательно подпишет(((
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23.01.2021 20:26 Відповісти
хотя б по стакану водки выпили , может бы процесс и пошел
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23.01.2021 18:57 Відповісти
Я за УНР (уральску народну республіку)!
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23.01.2021 13:13 Відповісти
кыш, кацап!
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23.01.2021 13:42 Відповісти
главные показатели это москва и питер а там сотня человек пока детей забирают в автозаки а они в телефоны снимают бехребетное стадо не будет бунта или митинга в москве ничего не изменится
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23.01.2021 13:14 Відповісти
а вот не надо этой оголтелой русофобии.

Они с кричалкой определились и это победа !
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23.01.2021 13:22 Відповісти
в катере -30, нехай бунтують
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23.01.2021 13:14 Відповісти
Путин не только вор, но и еще очень многое. Все это определяется словом "*****". Зачем придумывать новые кричалки, когда есть международно известная, проверенная временем старая.
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23.01.2021 13:16 Відповісти
Если кого-то смущает ненормативное слово, вместо него можно петь "ля-ля" и далее по тексту.
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23.01.2021 13:20 Відповісти
лучше и не скажешь
"Путин – вор": на акции за Навального в Екатеринбурге определились с кричалкой, полиция не мешает - Цензор.НЕТ 7469
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23.01.2021 13:17 Відповісти
"Путин – вор": на акции за Навального в Екатеринбурге определились с кричалкой, полиция не мешает - Цензор.НЕТ 3169
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23.01.2021 13:17 Відповісти
видел этот видос, показывают всю суть терпил
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23.01.2021 13:18 Відповісти
Они ещё включают песню "Перемен" в машинах
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23.01.2021 13:26 Відповісти
Ну с такой песней далеко не уедешь , основной мотив , что мы ждём перемен , а не делаем их
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23.01.2021 13:31 Відповісти
В Беларуси за такие пестни менты и рогам могут настучать.
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23.01.2021 13:31 Відповісти
"Путін - злодій": на акції за Навального в Єкатеринбурзі визначилися з "кричалкою", поліція не заважає - Цензор.НЕТ 4116
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23.01.2021 13:41 Відповісти
"Путин – вор": на акции за Навального в Екатеринбурге определились с кричалкой, полиция не мешает - Цензор.НЕТ 1416
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23.01.2021 13:18 Відповісти
-барин, выходи!
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23.01.2021 13:19 Відповісти
Выходи подлый трус!
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23.01.2021 13:27 Відповісти
Давіть ***** кацапчики і виплачуйте нам контрибуцію,за всі роки колонізації.
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23.01.2021 13:20 Відповісти
Ага. Виплатять. Доженуть і ще раз виплатять.
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23.01.2021 13:44 Відповісти
Не платять тому хто не вимагає.Якщо ти лох то не виплатять і не надійся,а якщо будеш вимагать,то вода камінь точить.
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23.01.2021 13:49 Відповісти
А чего им мешать, стоят там в загончике , пусть покричат с часок другой, и разойдутся спокойно
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23.01.2021 13:23 Відповісти
Согласен, смысл то какой ходить ?
Нужна идея хотя бы, что б сплотила какое то количество людей, готовых на большее чем поорать , а не смотреть спокойно как рядом стоящего вынимают из толпы, и пакуют в каталажку
А так это детский лепет
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23.01.2021 13:28 Відповісти
А що, москалики, слабо крикнути "путін - *****!", на колінах стоячи?
Мабуть, слабо: голозаде вялічіє заважає.
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23.01.2021 13:24 Відповісти
я так понимаю фраза путинхуйло знают еденицы и продвинутые в большей своей массе у лаптей и мысли и рот открывать такое говорить даже если они его не любят не позволяет рабская сущность дает о себе знать то же самое в Беларуси нигде не слышал такую фразу на путлера только у нас она популярна
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23.01.2021 13:30 Відповісти
Гляньте ось https://goneva.net.ua/photo/675-putn-****-vzhe-na-vkpedyi-na-11-movah-foto.html тут і, особливо, https://www.youtube.com/watch?v=thNvFsemJAk тут .
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23.01.2021 14:08 Відповісти
Знаєш, чим закінчиться? "П"яним рассєйським бунтом"... Ти Бєляєва, "Аеліта", читав? Пам"ятаєш, ЧИМ закінчилася "ліваруція" на Марсі, яку організував головний герой? Правитель звелів виставить на шляху "революціонерів" горщики з "хаврою", наркотиком... "Ліваруцьонери" накурилися "хаври", "закайфували" і їх передушили... Те саме буде й тут... Сто років тому було таке - не тільки захоплювали телеграфи і вокзали, але і "винні склади"... Бєляєв не "з пальця висмоктав" сюжет - він писав з реальності...
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23.01.2021 14:51 Відповісти
Читав, давненько, щоправда. Бєляєв був недурним чоловіком. І знав, про що писав.
Фокус в тому, що "насєлєніє смєхдєржави" з часу написання "Аеліти" далеко просунулося вперед у процесі деградації. Тому передбачити щось сьогодні навіть Бєляєв не ризикнув би.
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23.01.2021 16:45 Відповісти
Я тоже давно читал, но всегда считал что Аэлиту написал Толстой
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23.01.2021 17:18 Відповісти
Перевірив... Точно... То я сплутав з "Аріелєм"...
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23.01.2021 17:23 Відповісти
А "Гиперболоид инженера Гарина" кто написал?
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23.01.2021 17:38 Відповісти
Будете сміятися - у мене жахлива пам'ять на імена та прізвища. От номери телефонів я не записую. А з такими речами - просто біда.
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23.01.2021 17:23 Відповісти
Та я тексти пам"ятаю прекрасно - можу пам"ятать навіть, на якому боці сторінки текст книжки написаний. З номерами телефонів, автомобілів - біда. А тут просто банальна плутанина в назвах художніх творів...
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23.01.2021 18:21 Відповісти
От так от: людська пам'ять - цікава штука.
Коли я влаштовувався на нову роботу, відразу попереджав колег, що буду деякий час плутати імена. А тому просив не ображатися. Про всяк випадок.
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23.01.2021 18:50 Відповісти
Я, то что давно читал, помню образами. Когда читаешь - рисуешь в воображении картинки (кино снимаешь), вот это лучше всего запоминается. Помнить тексты - это явно не мой талант
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23.01.2021 19:10 Відповісти
Пам"ятать місцезнаходження тексту - це теж "образне" мислення... А щодо текстів, слів - це мій "коник"... Я тут деяких "до сказу", буває, доводжу, коли нагадую їм те, що ними було тут написане кілька місяців тому... Особливо "ботів" "ковбасить" - у них методички міняються, і вони забувають, що писали деякий час тому... Починають верещать - "А хде ваши даказательства?!...". Так я став "особливо упоротих" у "архів" закладать... Тільки починається "вереск", а я йому "р-раз!" - і копію його коментаря з ніком, датою і часом з"явлення на гілці... Вже таких з десяток повтікали з Цензора...
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23.01.2021 19:19 Відповісти
"Аэлита "не Беляев написал.
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23.01.2021 17:36 Відповісти
Ні-і, стра-ашно. Краще з букетиком для ОМОНу і так прямо на коліна - вони ж не "майдануті" якісь. Хоча про що це я - вони з колін так і не встали, вставали-вставали при хуʼлу так і не встали...
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23.01.2021 14:10 Відповісти
Вочевидь, москаликам дуже подобається сам процес. Вони готові тим займатися завжди. Адже вставанієскалєн - це так зкріпно!
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23.01.2021 14:29 Відповісти
да на коленях, на коленях каучуки и скрепцы с хороняками.
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23.01.2021 13:26 Відповісти
У кацапів в слові "*****" стільки помилок...
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23.01.2021 13:26 Відповісти
Це у них щелепи свинособачі - їм слово ***** важко виговарювать , як і слово паляниця 🙂
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23.01.2021 13:34 Відповісти
Эх ребята... оно вам надо чтобы фридмановский шнырь въехал в Кремль ?
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23.01.2021 13:26 Відповісти
Один из ротшильдовских кошельков.
Для Украины он - лютый враг, т.к. участвует в проекте мемориала в Бабьем Яру (вы, наверное, в курсе что российский план мемориала имеет ярко выраженную анти-украинскую направленность, с целью обвинить украинцев в Холокосте).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://ru.wikipedia.org/wiki/Фридман,_Михаил_Маратович
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23.01.2021 13:35 Відповісти
Хорошие фотки. Мне нравится. Хотелось бы, что бы по дольше, и по чаще митинговали. Хотя бы как в Беларуси.
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23.01.2021 13:28 Відповісти
И что это изменило в Беларуси ?
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23.01.2021 13:44 Відповісти
А ты не заметил? Бацька ни кем не признан. Бацька усрался. Бацька смешон. И главное. Люди почувствовали себя людьми, а не безмолвными скотами.
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23.01.2021 15:56 Відповісти
"Радіо свобода" веде пряму трансляцію протестів з Москви. https://www.youtube.com/watch?v=PJ-5
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23.01.2021 13:28 Відповісти
"Видео недоступно". Что, "отбунтовались"?
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23.01.2021 13:52 Відповісти
Доступно, просто іноді зависає. Попробуйте через сайт Радіо свобода. https://www.radiosvoboda.org/a/protesty-i-zatrymannya-v-rosiyi/31065
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23.01.2021 15:44 Відповісти
Екатеринбург ждет обновленца в Поросенковом логу.
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23.01.2021 13:29 Відповісти
Если там ОРУДУЕТ Крымсский Беркут...--Ждите весны , когда растает снег ..и в ппигороде расцветут """ ПОДСНЕЖНИКИ """.....
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23.01.2021 13:29 Відповісти
"Путін - злодій": на акції за Навального в Єкатеринбурзі визначилися з "кричалкою", поліція не заважає - Цензор.НЕТ 1612
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23.01.2021 13:46 Відповісти
"Путін - злодій": на акції за Навального в Єкатеринбурзі визначилися з "кричалкою", поліція не заважає - Цензор.НЕТ 6849. .
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23.01.2021 13:30 Відповісти
Неправильна кричалка. Усім відома інша
"Путін - злодій": на акції за Навального в Єкатеринбурзі визначилися з "кричалкою", поліція не заважає - Цензор.НЕТ 3117
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23.01.2021 13:31 Відповісти
Подивився трансляцію навальних і там ведучі розказують яку вони відчувають нєописуємую гордость за тих хто вийшов, так так, вони значіть гордость, а наші значить були майдануті, ліберальні балаболи.
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23.01.2021 13:31 Відповісти
"Путін - злодій": на акції за Навального в Єкатеринбурзі визначилися з "кричалкою", поліція не заважає - Цензор.НЕТ 5884. .
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23.01.2021 13:33 Відповісти
крики "путин вор" очень эффективны. ужэ вижу как ху...ло спряталось в бункере и дрожыт ат страха. предлагаю терпилоидам еще одну кричалку: "вовка - дурак, курит табак, спички варует, девак цылует"
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23.01.2021 13:43 Відповісти
"Путін - злодій": на акції за Навального в Єкатеринбурзі визначилися з "кричалкою", поліція не заважає - Цензор.НЕТ 1346
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23.01.2021 13:43 Відповісти
путин вор - чужих территорий
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23.01.2021 13:45 Відповісти
путин введи войска !
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23.01.2021 13:48 Відповісти
если путин вор так Зеля ворюга , ворует деньги с бюджета через субсидии
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23.01.2021 13:49 Відповісти
https://ria.ru/20210123/besporyadki-1594276697.html

В Екатеринбурге участники незаконной акции закидали ОМОН дымовыми шашками
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23.01.2021 13:52 Відповісти
Щось мені підказує, що нас чекає новий серіал про "Тіхановська проти Лукашенко та її всенародна підтримка ..." тільки тепер у москальському варіанті. Де ж любителі імперії та гібридних війн серед зими стільки букетиків для ОМОНу наберуть?
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23.01.2021 13:55 Відповісти
Хоч заради справедливості треба сказати, що любИй заколот у московитів послаблює московську орду - тому нам на користь.
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23.01.2021 14:00 Відповісти
ГКЧП тому на підтвердження,
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23.01.2021 17:15 Відповісти
"Путин - вор" - Та вы шо? Внезапно!
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23.01.2021 14:08 Відповісти
А кто-то знает чего они там синими трусами машут, это что "революция синих трусов" намечается
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23.01.2021 14:12 Відповісти
И это еще Байден не начал сцать в подъездах!
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23.01.2021 14:19 Відповісти
С 1917г москсли стоят на коленях, они уже на генном уровне стали раьами, немного побузят и разойдутся, если москали легко проглотили уничтожение политической оппозиции, и уголовник путлер растоптал их вяличие без оружия, простыми автозаками, то теперь стать людьми понадобится столетие, легче оградить их колючей проволокой, и сделать там обезьяник, резервацию для туристов.
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23.01.2021 14:57 Відповісти
о как любят
короновали всей страной
на вора
теперь он в законе
навечно
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23.01.2021 15:08 Відповісти
"Путин - вор": на акции за Россию определились с кричалкой.
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23.01.2021 15:24 Відповісти
Така милота)
Уроды укравшие Крым обвиняют в воровстве.Как там - дворец не бутерброд?
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23.01.2021 15:31 Відповісти
Крепостных возмутил замок ,а не количество преступлений.Сброд хочет шары.
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23.01.2021 16:48 Відповісти
 
 