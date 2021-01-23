"Путін - злодій": на акції за Навального в Єкатеринбурзі визначилися з "кричалкою", поліція не заважає. ФОТОрепортаж
Масова акція на підтримку Олексія Навального в Єкатеринбурзі відбувається без затримань.
Про це повідомив у фейсбуці російський політик Євген Ройзман, передає Цензор.НЕТ.
"Дуже багато людей вийшло. Поліція не заважала. Жодного інциденту. Молодці. Основна "кричалка", яку всі підхоплювали: "Путін - злодій!"- розповів він.
Акція "Свободу Навальному!" відбувається сьогодні у всій Росії, а в Москві намічена на 14:00.
Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.
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Они с кричалкой определились и это победа !
Нужна идея хотя бы, что б сплотила какое то количество людей, готовых на большее чем поорать , а не смотреть спокойно как рядом стоящего вынимают из толпы, и пакуют в каталажку
А так это детский лепет
Мабуть, слабо: голозаде вялічіє заважає.
Фокус в тому, що "насєлєніє смєхдєржави" з часу написання "Аеліти" далеко просунулося вперед у процесі деградації. Тому передбачити щось сьогодні навіть Бєляєв не ризикнув би.
Коли я влаштовувався на нову роботу, відразу попереджав колег, що буду деякий час плутати імена. А тому просив не ображатися. Про всяк випадок.
Для Украины он - лютый враг, т.к. участвует в проекте мемориала в Бабьем Яру (вы, наверное, в курсе что российский план мемориала имеет ярко выраженную анти-украинскую направленность, с целью обвинить украинцев в Холокосте).
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 https://ru.wikipedia.org/wiki/Фридман,_Михаил_Маратович
В Екатеринбурге участники незаконной акции закидали ОМОН дымовыми шашками
короновали всей страной
на вора
теперь он в законе
навечно
Уроды укравшие Крым обвиняют в воровстве.Как там - дворец не бутерброд?