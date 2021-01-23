"Путін - злодій": на акції за Навального в Єкатеринбурзі визначилися з "кричалкою", поліція не заважає. ФОТОрепортаж

Масова акція на підтримку Олексія Навального в Єкатеринбурзі відбувається без затримань.

Про це повідомив у фейсбуці російський політик Євген Ройзман, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже багато людей вийшло. Поліція не заважала. Жодного інциденту. Молодці. Основна "кричалка", яку всі підхоплювали: "Путін - злодій!"- розповів він.















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Акція "Свободу Навальному!" відбувається сьогодні у всій Росії, а в Москві намічена на 14:00.

Нагадаємо, Навального затримали 17 січня в аеропорту "Шереметьєво", коли він повернувся в Росію після лікування через спробу отруєння. За версією російської влади, Навальний ухилявся від контролю як умовно-засуджений. Хімкинський суд Російської Федерації взяв під варту Олексія Навального на 30 діб - до 15 лютого 2021 року.