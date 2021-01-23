"Путін боїться Навального", - під посольство РФ у Києві принесли труси і туалетний йоржик. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У суботу, 23 січня, активісти провели під посольством Росії в Києві акцію на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Мітингувальники принесли сімейні труси для президента РФ Володимира Путіна, натякаючи на те, що отруту "Новачок", яким отруїли Навального, нанесли на його труси.
Також один з учасників акції стояв з "протипутінкіськими" туалетними йоржиками.
Активісти тримали плакати "Досить брехати", "Свободу Навальному", "Путін боїться Навального" тощо.
Порядок біля посольства охороняли співробітники поліції і Нацгвардії.
Фото/відео - Олег Богачук
Топ коментарі
+29 Глеб123
показати весь коментар23.01.2021 14:53
+24 Владимир Пономаренко #471653
показати весь коментар23.01.2021 14:57
+20 ватник любит стекломой
показати весь коментар23.01.2021 14:54
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А когда ***** украло уже у них то вдруг вскипело. Нахер идите)
В параше нет оппозиции: навальный такое же кацапское д-мо как и *****.
Просто очень кушать хочется. )