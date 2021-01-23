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"Путін боїться Навального", - під посольство РФ у Києві принесли труси і туалетний йоржик. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У суботу, 23 січня, активісти провели під посольством Росії в Києві акцію на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Мітингувальники принесли сімейні труси для президента РФ Володимира Путіна, натякаючи на те, що отруту "Новачок", яким отруїли Навального, нанесли на його труси.

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Також один з учасників акції стояв з "протипутінкіськими" туалетними йоржиками.

Активісти тримали плакати "Досить брехати", "Свободу Навальному", "Путін боїться Навального" тощо.

Порядок біля посольства охороняли співробітники поліції і Нацгвардії.

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Путін боїться Навального, - під посольство РФ у Києві принесли труси і туалетний йоржик 01
Путін боїться Навального, - під посольство РФ у Києві принесли труси і туалетний йоржик 02
Путін боїться Навального, - під посольство РФ у Києві принесли труси і туалетний йоржик 03
Путін боїться Навального, - під посольство РФ у Києві принесли труси і туалетний йоржик 04

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Путін боїться Навального, - під посольство РФ у Києві принесли труси і туалетний йоржик 05
Путін боїться Навального, - під посольство РФ у Києві принесли труси і туалетний йоржик 06
Путін боїться Навального, - під посольство РФ у Києві принесли труси і туалетний йоржик 07
Путін боїться Навального, - під посольство РФ у Києві принесли труси і туалетний йоржик 08
Путін боїться Навального, - під посольство РФ у Києві принесли труси і туалетний йоржик 09
Путін боїться Навального, - під посольство РФ у Києві принесли труси і туалетний йоржик 10
Путін боїться Навального, - під посольство РФ у Києві принесли труси і туалетний йоржик 11
Путін боїться Навального, - під посольство РФ у Києві принесли труси і туалетний йоржик 12

Фото/відео - Олег Богачук

Київ (19466) посольство рф (330) путін володимир (23818) Навальний Олексій (612) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+29
**** ору
"Путин боится Навального", - под посольство РФ в Киеве принесли трусы и туалетный ершик - Цензор.НЕТ 7980
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23.01.2021 14:53
+24
-Хочу стоять на берегу реки и смотреть как по реке плывут гробы и в гробах кацапы!
-так среди кацапов есть и хорошие люди
-Хорошие кацапы в хороших гробах плохие - в плохих!
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23.01.2021 14:57
+20
Навальный такой же гондон как и пыня!!!
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23.01.2021 14:54
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Говорити, що навальний свисток и не заважає путлеру, можуть тільки хворі ідіоти.
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24.01.2021 02:57 Відповісти
Навальний не свисток, а падлюка...
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24.01.2021 11:50 Відповісти
Пох.
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24.01.2021 19:48 Відповісти
"Путин боится Навального", - под посольство РФ в Киеве принесли трусы и туалетный ершик - Цензор.НЕТ 6349
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23.01.2021 15:16 Відповісти
"Путин - вор": на акциях за Россию без Путина определились с кричалкой.
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23.01.2021 15:25 Відповісти
А ёршик зачем принесли?

"Путин боится Навального", - под посольство РФ в Киеве принесли трусы и туалетный ершик - Цензор.НЕТ 4186
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23.01.2021 15:28 Відповісти
Як то навіщо? А коли газета вже... дочитана, що робити?
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23.01.2021 16:38 Відповісти
посольство России с которой 7-й год воюем о как "Путін боїться Навального", - під посольство РФ у Києві принесли труси і туалетний йоржик - Цензор.НЕТ 7360
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23.01.2021 15:32 Відповісти
"Путін боїться Навального", - під посольство РФ у Києві принесли труси і туалетний йоржик - Цензор.НЕТ 6421
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23.01.2021 16:00 Відповісти
Ну давайте трішки це все розберемо.От дивіться,припустімо ***** йде спокійно у відставку,приходить Навальний,Захід починає знову з москалями співпрацювати і знімає хоча би частину санкцій,тим самим починає наповнювати максимально їх бюджет.Яка в них політика буде після збагачення,до сусідніх країн? Ви що думаєте,.що після сотень років,вони стануть поважати сусідів? Чи ви думаєте,що вони стануть добрими?Звісно там є відсоток нормальних людей,але більшість там неадекватів.Єдиний прийнятний варіант для України і інших сусідів,це розвал москальщини.А це можливо,якщо в них буде громадянська війна і в москві будуть танки стріляти.
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23.01.2021 15:39 Відповісти
Кацапня двуличная мразь - когда воровали Крым воровство не мешало.

А когда ***** украло уже у них то вдруг вскипело. Нахер идите)
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23.01.2021 15:40 Відповісти
Дохрєна ще тут промоскальських виродків. Нерізаних...
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23.01.2021 15:43 Відповісти
Навальний набагато небезпечніший за х...ла! Ідіоти або вороги України ті,хто його підтримує! Мета українців-ОСТАТОЧНИЙ РОЗВАЛ ТЮРМИ НАРОДІВ,а не ремонт її!!!
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23.01.2021 15:47 Відповісти
та рашка після фуйла загнеться.
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23.01.2021 16:09 Відповісти
_Сколько он таких навальных уже убил? Сколько тысяч людей убито этим паскудным животным? Так что нет, боится он не Навального - боится единства народа, что, сплотившись, способен уничтожить бандитский режим!
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23.01.2021 15:51 Відповісти
пусте потрясіння повітря! Походять, як в хабарівську і заглохнуть. Побродять, як в мінську і потухнуть. Не перший і не останній раз....
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23.01.2021 16:14 Відповісти
Глупци не понимают, что путлер власть просто не отдаст, будет смута, которая на пользу Украине.
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23.01.2021 18:26 Відповісти
Больные на голову люди...
В параше нет оппозиции: навальный такое же кацапское д-мо как и *****.
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23.01.2021 19:42 Відповісти
Сегодня шарийковы подрабатывают бутербродными.
Просто очень кушать хочется. )
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23.01.2021 20:29 Відповісти
это здание нужно сжечь! Это расзсадник заразы!
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23.01.2021 21:00 Відповісти
Шо це за довбоЗЕби повиходили з плакатами на рузком ізикє? Повбивала би!
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24.01.2021 23:54 Відповісти
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