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Хлопець на акції за Навального копіює рогатого "шамана" QAnon, який штурмував Капітолій США. ФОТО

На акцію на підтримку Олексія Навального в Москві прийшов хлопець в образі "шамана" з американського конспірологічній руху QAnon, члени якого є прихильниками Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото опублікував "Дождь".

Хлопець на акції за Навального копіює рогатого шамана QAnon, який штурмував Капітолій США 01

Також дивіться: "Путін боїться Навального", - під посольство РФ у Києві принесли труси і туалетний йоржик. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 33-річний житель Арізони, учасник конспірологічного руху QAnon Джейкоб Ентоні Ченслі, відомий як Джейк Анджелі або Q Shaman увірвався в Капітолій 6 січня в хутряній шапці з рогами, його обличчя було розфарбоване в кольори американського прапора, а в руках він тримав спис з прикріпленим прапором США. Джейку Анджелі пред'явили звинувачення в хуліганстві і насильницькому проникненні на територію держустанови.

акція (1454) США (22818) Навальний Олексій (612)


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Топ коментарі
+39
Смотря как "митинговать" Если так, то и "бунтовать" можно
Парень на акции за Навального копирует рогатого "шамана" QAnon, штурмовавшего Капитолий США - Цензор.НЕТ 6039
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23.01.2021 15:23
+32
Ничего и ни что, не изменит моего отношения к кацапам. Я их всех ненавижу!
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23.01.2021 15:28
+27
Парень на акции за Навального копирует рогатого "шамана" QAnon, штурмовавшего Капитолий США - Цензор.НЕТ 1101
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23.01.2021 15:39
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То его брат)
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23.01.2021 15:13 Відповісти
Скорее это он сам - вернулся из командировки в Вашингтон...)
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23.01.2021 15:55 Відповісти
Выходные, вещевой склад до понедельника закрыт, не успел спецуху сдать.
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23.01.2021 18:28 Відповісти
брат-2, *****.
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23.01.2021 18:37 Відповісти
Все, байдон добрался до расеюшки
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23.01.2021 15:13 Відповісти
Снова все подьезды и лифты обоссаны
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23.01.2021 15:35 Відповісти
Их ещё после Обамы не успели убрать..
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23.01.2021 15:49 Відповісти
Хлопець на акції за Навального копіює рогатого "шамана" QAnon, який штурмував Капітолій США - Цензор.НЕТ 916
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23.01.2021 16:09 Відповісти
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23.01.2021 15:15 Відповісти
его уже повязали
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23.01.2021 15:16 Відповісти
Там ему не Америка , там великая страна Баракия !
Быстро ему роги обломали . Рабам митинговать не разрешено .
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23.01.2021 15:16 Відповісти
Смотря как "митинговать" Если так, то и "бунтовать" можно
Парень на акции за Навального копирует рогатого "шамана" QAnon, штурмовавшего Капитолий США - Цензор.НЕТ 6039
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23.01.2021 15:23 Відповісти
А кто это ?
Наполнитель для комнаты грязи ?
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23.01.2021 15:24 Відповісти
у этих на Рашке статус ниже, чем у грязи в обиталище путлера
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23.01.2021 15:27 Відповісти
А для чого вони ходять на мітинги - селфі зробить і автозакі покататися...Білоруси ті хоч свої відбивають...Хай подивляться як у Франції, Іспанії, Бельгії мітинги проходять... А це в Росії - ні про що... Рабська психологія в крові
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23.01.2021 15:17 Відповісти
Так пусть сразу в автозак очередь занимают, места может не хватить на всех
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23.01.2021 15:21 Відповісти
_Ну да, первых повезут внутре, в кабине. А остальных цепью скуют за шеи друг с другом и автозаком, и бегом, с ветерком в плен к путлеровцам.
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23.01.2021 15:58 Відповісти
Типа по хорошему..
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23.01.2021 16:11 Відповісти
_Ну, такое. Кто-то знаниями, умениями, талантами выделяется, кто-то цветастой шкурой. Из той же категории татуировки и пирсинг.
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23.01.2021 15:17 Відповісти
На рассии все рогатые
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23.01.2021 15:18 Відповісти
так почему копирует это он и есть
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23.01.2021 15:18 Відповісти
Вот и думайте, кто там фашист, кто антифашист, кто православный сатанист, кто нацист-антикоррупционер, кто трампист-антихуйлист.

У кацапов такое говнище в головах, что абсолютно бесполезно пытаться их понять и уж, тем более, глупо поддерживать кого-то их них.
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23.01.2021 15:19 Відповісти
Они сами даже с бутылкой разобраться не могут!
Пускай хоть перебьються между собой! Меньше за пределы балалайленда лаптестана лезть будет!
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23.01.2021 15:25 Відповісти
закрыли уже кью-анона!
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23.01.2021 15:19 Відповісти
Как лапти хотят царя-батюшку поменять! Даже липового шамана позвали. Подождите,уже на коне(кобыле?) скачет к вам потомственный!
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23.01.2021 15:21 Відповісти
ну дык...американец же не оспаривает авторство...и ваще,може у него франшиза с лубянки
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23.01.2021 15:22 Відповісти
А где сам плешивый ?
В погребе сидит с Письковым , нежно его теребя ?
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23.01.2021 15:23 Відповісти
Парень на акции за Навального копирует рогатого "шамана" QAnon, штурмовавшего Капитолий США - Цензор.НЕТ 7745
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23.01.2021 15:26 Відповісти
Ничего и ни что, не изменит моего отношения к кацапам. Я их всех ненавижу!
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23.01.2021 15:28 Відповісти
А это и не обсуждается...ПХИ...
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23.01.2021 15:31 Відповісти
+
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23.01.2021 16:09 Відповісти
Нічого свого не можуть вигадати, тільки інших копіюють!
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23.01.2021 15:28 Відповісти
"Дебіл,б###дь". (с)
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23.01.2021 15:33 Відповісти
***
похожа свиня на коня... тільки хвіст на такий )))
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23.01.2021 15:33 Відповісти
Парень на акции за Навального копирует рогатого "шамана" QAnon, штурмовавшего Капитолий США - Цензор.НЕТ 1530
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23.01.2021 15:34 Відповісти
я так понимаю какой то рузький власовец без грима вышел и рога не подпилил себе.
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23.01.2021 15:34 Відповісти
дешевая копия в стиле ************, оригинал был круче.
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23.01.2021 15:36 Відповісти
У них даже копипаста рукожопая))
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23.01.2021 15:37 Відповісти
Правосеков дебилы копируйте - быстрее ***** сбежит
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23.01.2021 15:37 Відповісти
Парень на акции за Навального копирует рогатого "шамана" QAnon, штурмовавшего Капитолий США - Цензор.НЕТ 6667
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23.01.2021 15:38 Відповісти
История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй - в виде фарса.Штурм Капитолия трагедия американской демократии, а это действие в России -не более чем плагиат действий шамана Александра Габышева
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23.01.2021 15:39 Відповісти
Парень на акции за Навального копирует рогатого "шамана" QAnon, штурмовавшего Капитолий США - Цензор.НЕТ 1101
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23.01.2021 15:39 Відповісти
там 10 подземных этажей
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23.01.2021 16:35 Відповісти
жаль что не сожгли
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23.01.2021 18:57 Відповісти
Надо Россиянам кричать: Зеленский, введи войска!
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23.01.2021 15:43 Відповісти
Байден 3 дня как президент США, а московию аж трясет.
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23.01.2021 15:52 Відповісти
-51°-49°-49°-51°-49°-50°-52°-51это погода в течении дня. как они там живут???
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23.01.2021 16:48 Відповісти
******* сер. Тому їм війна за щастя. Світ подивитись, погрітися.
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23.01.2021 17:45 Відповісти
Тобто Навального відпустити і все? Їм більше нічого не треба? ))))))))))))))))))
Страна чюдєс.
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23.01.2021 15:56 Відповісти
Это обитель Бога- Сна Отец=ЮхуАта(на одэри=азэри)=ЯКУТИЯ. Он взвился в высь 20 ноября 2010г.когда Кремль-убийца нанес удар искусственного землятресения по Баку(почти 7балов,) И накрыл половину России.Она оказалась замороженна до 57 градусов.И длилось это несколько дней.
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23.01.2021 16:28 Відповісти
Нерусское правительство скрыло огромное количество замороженных и умерших россиян.Обитель Бога сна Якутия-всегда ждет приказа из Кавказа.
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23.01.2021 17:39 Відповісти
возле кровати кнопка должна быть. нажми ее, прийдет медсестра, поможет
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23.01.2021 18:58 Відповісти
У них все скопированное, своего ничего нет.
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23.01.2021 15:56 Відповісти
Копируют кетайцы, что-то лучше, что-то пока хуже. А у этих - карикатуры.
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23.01.2021 16:08 Відповісти
гусскіє люді завжди щось копіюють, бо свого нічого вигадати не спроможні
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23.01.2021 16:28 Відповісти
И у кого "скульптор" из Якутии скопировал свои творения?Кто еще ваяеет из говна?Самтакой,не надо делать таких вселенских обобщений...Скульптуры,сталагмиты в подъездах из того же материала,вся суть "рузькаго мира".
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24.01.2021 10:55 Відповісти
Як я міг забути ці оргінальні шедеври кацапського містетства
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24.01.2021 19:46 Відповісти
Та не, рога натуральные природные ) На расии 90% таких , только в париках)
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23.01.2021 16:28 Відповісти
В Белорусии не прошла революция гидности,теперь В Росии пытаются,да все один сценарий,что в Росии,что в Ливии,Украине,что штурм капиталия- одна доктрина,от гад этот Путин.
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23.01.2021 16:29 Відповісти
Хлопець на акції за Навального копіює рогатого "шамана" QAnon, який штурмував Капітолій США - Цензор.НЕТ 3158
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23.01.2021 16:54 Відповісти
А кто это у него на голове сдох?
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24.01.2021 01:43 Відповісти
цирк от фсб.
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24.01.2021 11:46 Відповісти
 
 