Хлопець на акції за Навального копіює рогатого "шамана" QAnon, який штурмував Капітолій США. ФОТО

На акцію на підтримку Олексія Навального в Москві прийшов хлопець в образі "шамана" з американського конспірологічній руху QAnon, члени якого є прихильниками Дональда Трампа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото опублікував "Дождь".

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Нагадаємо, 33-річний житель Арізони, учасник конспірологічного руху QAnon Джейкоб Ентоні Ченслі, відомий як Джейк Анджелі або Q Shaman увірвався в Капітолій 6 січня в хутряній шапці з рогами, його обличчя було розфарбоване в кольори американського прапора, а в руках він тримав спис з прикріпленим прапором США. Джейку Анджелі пред'явили звинувачення в хуліганстві і насильницькому проникненні на територію держустанови.