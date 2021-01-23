Хлопець на акції за Навального копіює рогатого "шамана" QAnon, який штурмував Капітолій США. ФОТО
На акцію на підтримку Олексія Навального в Москві прийшов хлопець в образі "шамана" з американського конспірологічній руху QAnon, члени якого є прихильниками Дональда Трампа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фото опублікував "Дождь".
Нагадаємо, 33-річний житель Арізони, учасник конспірологічного руху QAnon Джейкоб Ентоні Ченслі, відомий як Джейк Анджелі або Q Shaman увірвався в Капітолій 6 січня в хутряній шапці з рогами, його обличчя було розфарбоване в кольори американського прапора, а в руках він тримав спис з прикріпленим прапором США. Джейку Анджелі пред'явили звинувачення в хуліганстві і насильницькому проникненні на територію держустанови.
Топ коментарі
+39 Frol Fedoroff
показати весь коментар23.01.2021 15:23
+32 Olia Prokofieva
показати весь коментар23.01.2021 15:28
+27 Глеб123
показати весь коментар23.01.2021 15:39
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Быстро ему роги обломали . Рабам митинговать не разрешено .
Наполнитель для комнаты грязи ?
У кацапов такое говнище в головах, что абсолютно бесполезно пытаться их понять и уж, тем более, глупо поддерживать кого-то их них.
Пускай хоть перебьються между собой! Меньше за пределы балалайленда лаптестана лезть будет!
В погребе сидит с Письковым , нежно его теребя ?
похожа свиня на коня... тільки хвіст на такий )))
Страна чюдєс.