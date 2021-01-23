Акцію біля посольства РФ у Києві припинили невідомі: зірвали і спалили плакати, розбили таблички. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Невідомі, які називають себе "патріотично налаштованими громадянами", зірвали акцію на підтримку Олексія Навального у посольства РФ в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Противники акції назвали себе "патріотами", які виступають проти Навального, який на їхню думку такий же "імперець" як і Путін.

В процесі перепалки між учасниками акції і противниками виникла бійка, яку припинили правоохоронці. Наразі конфлікт вичерпано, а його учасники розійшлися.

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Фото/відео - Олег Богачук