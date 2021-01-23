Акцію біля посольства РФ у Києві припинили невідомі: зірвали і спалили плакати, розбили таблички. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Невідомі, які називають себе "патріотично налаштованими громадянами", зірвали акцію на підтримку Олексія Навального у посольства РФ в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Противники акції назвали себе "патріотами", які виступають проти Навального, який на їхню думку такий же "імперець" як і Путін.
В процесі перепалки між учасниками акції і противниками виникла бійка, яку припинили правоохоронці. Наразі конфлікт вичерпано, а його учасники розійшлися.
Фото/відео - Олег Богачук
Топ коментарі
+62 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар23.01.2021 15:47
+60 дмитрий иванов #379098
показати весь коментар23.01.2021 15:48
+36 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар23.01.2021 15:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
за нецензурщину летиш в спам
путін - лайт у лиці навального Крим не збирається віддавати як і з Донбасу виводити війська.
Боюсь что "навальный", проект *****. Сколько митингов и протестов отсиделся в стороне? Я уже и про отравление засомневался! Ну и про "будерброд" (Крым), комментарии излишни...
Если цензор удалит меня (может и правильно сделает за пошлые слова), но я своего мнения не изменю.
https://www.youtube.com/watch?v=JvNnCcBxZx8
у них извилин нет, там только слово "бутерброд" с детства помещается.
они ничего не знают, ничего не читают о ситуации в рф.
помешав сегодня акции поддержки Навального играю на руку кремлю.
Кстати , местные боты комментируют точно, как пригожинские, только добавляют слово "бутерброд".
https://www.youtube.com/watch?v=JvNnCcBxZx8