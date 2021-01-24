Священник не впорався з керуванням Volkswagen і врізався у відбійник на Вінниччині: його дружина загинула, доньку госпіталізовано, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліція розслідує обставини аварії, в якій загинула жінка і травмувалася дитина.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Вінницькій області, 22 січня в Гайсині водій автомобіля Volkswagen Passat з'їхав з дороги і зіткнувся з відбійником.

За попередньою інформацією слідства, 31-річний водій Volkswagen Passat не вибрав собі безпечну швидкість руху.

Внаслідок аварії 32-річна жінка водія з політравмою та 11-річна дочка з травмою ноги каретою швидкої допомоги доставлені в районну лікарню. Під час надання медичної допомоги жінка померла.

У водія взято зразки крові для визначення наявності або відсутності в ній алкоголю.

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Остаточні обставини та причини ДТП будуть встановлені після проведення низки експертиз.

Слідчим управлінням поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено до 8 років позбавлення волі.

За даними Суспільного, за кермом перебував місцевий священник.









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